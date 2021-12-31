Burdur'da hırsızlık operasyonunda bir kişi tutuklandı

TEFENNİ, BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyü yakınında 6 tesviye makinesi ile patoz tarım aletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda 4 tesviye makinesi ile patoz aletini bularak sahiplerine teslim etti.

Şüpheliler A.K, M.Ç. ve R.Ö. Karamanlı ilçesinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklandı, M.Ç. ve R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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