Burdur'da AK Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret
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Burdur'da AK Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret

28.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:32
Burdur'da AK Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede İl Başkanı seçilen Musa Sayar'ı ziyaret eden AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve beraberindeki heyet "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi İl Başkanı Musa Sayar, insanların hangi siyasi görüşten olursa olsun birbirleriyle konuşması gerektiğini belirtti.

Ülkede yaşayan herkesin bu memleketin evladı olduğuna işaret eden Sayar, "Kutuplaşmanın, ötekileştirmenin kimseye faydası yok. O yüzden bu tür ziyaretler önemlidir. Siyasiler arasındaki gerilimler halka daha ağır bir şekilde yansıyor. Bu da istenilen bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

Sayar, Milli Görüş lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümünde Milli Gazete'nin "Erbakan Özel" sayısı çıkaracağını da bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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