BURDUR'DA AFETLERDE ARAMA-KURTARMA VE ORYANTİRİNG EĞİTİMİ
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BURDUR'DA AFETLERDE ARAMA-KURTARMA VE ORYANTİRİNG EĞİTİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Kızılay Burdur Şubesi tarafından 3 gün sürecek Afetlerde Arama- Kurtarma ve Oryantiring eğitimi başladı.

TÜRK Kızılay Burdur Şubesi tarafından 3 gün sürecek Afetlerde Arama- Kurtarma ve Oryantiring eğitimi başladı.

Türk Kızılay Burdur Şubesi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Kemer ilçesine bağlı Asarcık Yaylası'nda 25 farklı ilden 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitim başladı. Eğitimin açılışına Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Kemer Kaymakamı Volkan Özer, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Türk Kızılay Burdur Şube Başkanı Şahali Kaya ile gönüllü öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, "Öncelikle temennimiz Allah afetlerden memleketimizi, dünyamızı korusun ancak bunu demekle biz afete karşı hazırlıklı olmayı bir kenara bırakmamalıyız. İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını 'Afet Hazırlık Eğitim Yılı' ilan etti. Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz yoğun olarak eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Eğitim faaliyetleri önemli" dedi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, verilen eğitimin çok önemli olduğunu söyledi. Tan, "Şu anda Türk Kızılayı yaklaşık 57 ülkede faaliyet göstermekte. 13 bin personelimizle birlikteyiz. Kurban Bayramı'nda da yurt dışında 20 ülkede ve ülkemizde kurban ibadetini yapmaya çalışacağız. Geçen sene 30 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmış, yardım etmiştik. Bu sene hedefimiz 50 milyon" diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, "STK'ların önemini biliyoruz. İzmir depreminde AFAD ve JAK timlerinin yanı sıra STK ekiplerimiz de vardı. Bu tür faaliyetler güzel. Bu tip faaliyetlere önem veriyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, "UMKE ekiplerimiz, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, AFAD'ımızla ve diğer sivil toplum örgütlerimizle birçok afette omuz omuza mücadele etti, ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Bu afetler yaşanmadan bu tatbikatları yapmak önemli" diye konuştu.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Şahali Kaya, 3 gün süresince uygulamalı eğitimler verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Kuş tarafından açık arazi kurtarma çalışmalarında dikkat edilecek hususlar konusunda katılan öğrencilere eğitim verildi. Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ise arazide afet çadırı kurma eğitimi verildi.

Eğitim süresince katılanlara kurtarma faaliyetlerinde takım çalışması, kurtarma çalışmalarında ip ve düğüm kullanım teknikleri, güvenli tırmanış ve iniş teknikleri, topografik harita okuma ve yön bulma konularında uzman kişiler tarafından eğitim verilecek.

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BURDUR'DA AFETLERDE ARAMA-KURTARMA VE ORYANTİRİNG EĞİTİMİ
BURDUR'DA AFETLERDE ARAMA-KURTARMA VE ORYANTİRİNG EĞİTİMİ
BURDUR'DA AFETLERDE ARAMA-KURTARMA VE ORYANTİRİNG EĞİTİMİ
BURDUR'DA AFETLERDE ARAMA-KURTARMA VE ORYANTİRİNG EĞİTİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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