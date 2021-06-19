Burak Elmas kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu kaç oy aldı? Kaç oy fark var? GS başkanlık seçimlerinde adayların oy sayıları! Oylama sıralaması!
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Burak Elmas kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu kaç oy aldı? Kaç oy fark var? GS başkanlık seçimlerinde adayların oy sayıları! Oylama sıralaması!

Burak Elmas kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu kaç oy aldı? Kaç oy fark var? GS başkanlık seçimlerinde adayların oy sayıları! Oylama sıralaması!
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Galatasaray başkanlık sonuçları açıklandı! Buna göre 38. GS başkanı Burak Elmas oldu. Peki, Burak Elmas kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu kaç oy aldı? Oylamada 1. kim oldu? 2. kim oldu? GS başkanlık oylama sıralaması nasıl? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın başkanı kim oldu merak edildi. Galatasaray'da seçimleri kim kazandı? GS başkanlık seçimlerini hangi isim kazandı? Bugün Galatasaray başkanlık seçimleri yapıldı. Açılan 30 sandıkta en çok oyu Burak Elmas aldı. Buna göre Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Peki, Burak Elmas toplam kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu toplam kaç oy aldı?

GALATASARAY YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu. Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu!

Seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 15.00'te sona erdi. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da seçimler pandemi önlemleri altında gerçekleştirildi.

BURAK ELMAS KAÇ OY ALDI?

Nefes kesen yarışta Burak Elmas 1541, Hamamcıoğlu 1500 oy aldı. 140 milyon dolar sponsorluk dışında birçok önemli söz veren Elmas, başkanlık koltuğuna oturmasıyla projelerini hayata geçirme fırsatı buldu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KAÇ OY ALDI?

Eşref Hamamcıoğlu 1500 oy aldı.

KİM KAÇ OY ALDI?

  • Burak Elmas : 1541 oy aldı.
  • Eşref Hamamcıoğlu : 1500 oy aldı.
  • Metin Öztürk : 893 oy aldı.
  • Yiğit Şardan : 682 oy aldı.
  • İbrahim Özdemir : 92oy aldı.

KAÇ OY FARK VAR?

Yeni başkan 41 oy farkla kazandı.

Galatasaray'da nefes kesen seçim yarışının kazananı Burak Elmas oldu. Son 2 sandığa kadar seçimi önde götüren Eşref Hamamcıoğlu'nu 41 oyla geçen Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

"GALATASARAY KAZANDI"

Burak Elmas kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu kaç oy aldı? Kaç oy fark var? GS başkanlık seçimlerinde adayların oy sayıları! Oylama sıralaması!

Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. Başkanı olarak sosyal medyadan sarı-kırmızılı camiaya verdiği ilk mesajda "Şimdi başlıyoruz" vurgusu yaptı.

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