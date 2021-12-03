Bulgaristan'da seçim sonrası parlamentoda ilk oturum yapıldı

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 47. Dönem Parlamentosu ilk oturumunu yaptı.

Ulusal marşın okunması ve yemin töreni ile başlayan oturumun başında 240 üyeli mecliste temsil bulan 7 siyasi partinin liderleri birer konuşma yaptı.

Parlamentoda 67 sandalye ile en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı Kiril Petkov, mecliste reformcu diğer 3 siyasi güçle en kısa zamanda bir koalisyon hükümeti kurmak üzere müzakerelerini sürdürdüklerini söyledi.

Petkov, "Gelecek hafta başında koalisyon mutabakatı imzalanacak, hafta sonuna dek ise oluşturacağımız kabinenin yapısı belli olacak." dedi.

Bir haftadır süren koalisyon görüşmeleri kapsamında iç ve dış politikayı ilgilendiren meselelerde önemli ölçüde görüş birliğine varıldığını belirten Petkov, bu maddelerde koalisyon ortaklarının mutabık kaldığı 180 sayfalık program belgesinin onaylanmasının beklendiğini anlattı.

Geçmişteki parlamentolarda yer alan milletvekillerinin işini düzgün yapmadıklarını savunan Petkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 milyon vatandaş yurt dışına kaçmış bulunuyor. Seçim kampanyası sırasında karşılaştığımız gözü yaşlı yaşlılar bize 'gençlerimizi memlekete geri getirin' diye dert yandılar. Yaşlılarımızın yüzde 40'ı yoksulluk sınırında yaşıyorlar. Siyasetçilerimizin açgözlülük, bencillik ve kaygısızlığı bizleri buralara getirdi. Yolsuzluklara karşı sıfır tolerans gösterme ve adalet sisteminin çalışır hale getirmenin zamanı gelmiştir."

Yeni parlamentoda 34 sandalye ile üçüncü en büyük grup haline gelen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) lideri Mustafa Karadayı, ülkede yapılan son erken genel seçiminin polisin yarattığı korku ortamında gerçekleştiğini söyledi. Karadayı, polisin vatandaşlara denetimsiz baskı uyguladığını, bu tavrın 1989 yılına dek ülkedeki eski komünist rejiminin Türk ve Müslümanlara karşı acımasız asimilasyon baskısını andırdığını kaydetti.

Karadayı, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede başarısız kaldığına da işaret ederek, "Son 3 ayda virüsten ölen vatandaşların sayısı ülkemizin 2. Dünya Savaşı'ndaki insan kaybını aştı." dedi.

İlk oturumunun sonunda yapılan oylamada PP'nin adayı olarak gösterilen 34 yaşındaki hukukçu Nikola Minçev parlamento başkanlığına seçildi.

AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

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