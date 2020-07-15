Bulgar güreş şampiyonu baba ve oğul koronavirüse yakalandı
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Bulgar güreş şampiyonu baba ve oğul koronavirüse yakalandı

Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan güreş şampiyonu 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev yaşam mücadelesini kaybetti.

Bulgar güreş şampiyonu baba ve oğul koronavirüse yakalandı
15.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:45

Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan güreş şampiyonu 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev yaşam mücadelesini kaybetti.

Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan güreş şampiyonu 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev yaşam mücadelesini kaybetti. Bir ay önce yapılan testleri pozitif çıkan güreş antrenörü Simeon Şhterev ile kendisi gibi şampiyonluklara imza atan oğlu Nikolay'ın koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda kalan güreş antrenörü baba Simeon Şhterev yoğun bakımdan çıkarken, oğlu Nikolay Şhterev salgına karşı yaşam savaşını kaybetti. Bir aydır solunum cihazına bağlı yaşayan Nikolay, komanın üçüncü haftasında doktorların tüm müdahalelerine ağmen kurtarılamadı.

ÜÇ HAFTA KOMADA KALDI

Sofya Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybeden 33 yaşındaki güreşçinin ölümü spor camiasını yasa boğdu. Ülke içi ve dışında yüzlerce güreşçi yetiştiren antrenör baba Simeon Şhterev Covid-19 teşhisiyle tedavi görmüş, ancak durumları iyileşerek taburcu edildi.

DOPİNG SKANDALI SONRASI SPORU BIRAKTI

Nikolay Şterev 125 kilogram kategorisinde 2011'de "Dan Kolov" kuşağını aldı, 2018'de de Bulgaristan milli şampiyonu oldu. Ancak daha sonra sporda yasak olan kardarin dopingi testi pozitif çıkan güreşçi daha sonra kariyerini noktalamıştı.


Kaynak: DHA

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