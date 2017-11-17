Bülent Ersoy'a Benzerliğiyle Herkesi Şaşırtıyor



Eskişehir’de yaşayan ve sesinin Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar’a çok benzemesi ile dikkat çeken 58 yaşındaki Ali Rıza Işık, yıllar önce girdiği bir sınavda sesinin Bülent Ersoy’a ve Müzeyyen Senar’a çok benzemesi sonucunda elendiğini belirterek, "Bülent Ersoy ile tanışıp beraber bir şarkı söylemeyi çok istiyorum" dedi. Ali Rıza Işık, Eskişehir’in çeşitli sokaklarında şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor. Işık da, dinleyenler de sesinin Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar’a çok benzediğini belirtiyor. Çevreden geçen vatandaşlar Ali Rıza Işık şarkı söylerken, sesinin Bülent Ersoy’a ve Müzeyyen Senar’a çok benzemesinden etkilenerek dakikalarca dinliyorlar. Bazı vatandaşlar ise ilk defa duydukları Ali Rıza Işık’ın sesinin Bülent Ersoy ve Müzeyyen Senar’a çok benzemesinden dolayı istek şarkı talep etmeden geçemiyorlar. Geçmişte bir ses sınavına girdiğini söyleyen Ali Rıza Işık, sınavda görevli konservatuar hocaları tarafından sesinin Bülent Ersoy ile Müzeyyen Senar’a çok benzemesi gerekçesiyle elendiğini söyledi. Nasıl elendiğini anlatan Işık,”Sınava girdik ve elemeden geçtik. Pazar günü büyük eleme olacağını, İstanbul’dan konservatuar hocalarının geleceğini söylediler. Yarışmaya katılan 24 kişiden sadece 10 kişi kazanacak, 14 kişi elenecekti. Konservatuar hocaları İstanbul’dan gelmişti. Tek tek odaya aldılar bizi. Arkadaşlar arasında birinci olur gözüyle bakıldım. Ancak listeler asılınca kaybetmiştim. Çok üzüldüm, ama Hüseyin Erbay hocamdan aldığım bilgiye göre, 'Ses bu kadar benzer olamaz' diye beni elemişler. Ancan öyle sanatçılarla adım geçmesi beni gururlandırdı. Eskişehir Hamam Yolu’nda simit sattım. Tüm gazetelere çıktım. Gündüz simitçi gece şarkıcı hayatını kazanıyor diye. Gurur duydum. Yaptığım işten gurur duydum. Eskişehir halkımıza da bu konu için teşekkür ediyorum. Bana büyük desteklerinden dolayı. Sanata ilgi var. Hem simitçilik, yaptım hem gofret sattım” dedi. “