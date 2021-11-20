Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Gencelli Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta duran M.A. yönetimindeki 20 AFT 886 plakalı tır ile arkasındaki D.Ş. idaresindeki 09 F 9891 plakalı otomobile U.D.'nin kullandığı 34 CEP 708 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpman etkisi ile her iki yönden de darbe alan ortadaki otomobilde yolcu konumunda bulunan 12 yaşındaki E.Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

 Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

 Sökeli kadından 3 gündür haber alınamıyor, endişeli bekleyiş sürüyor

Sökeli kadından 3 gündür haber alınamıyor, endişeli bekleyiş sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title