Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.