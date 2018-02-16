Budo'dan Sefer İptalleri
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Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

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