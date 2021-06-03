Bucaspor'da Erkan Taşkıran sesleri
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Bucaspor'da Erkan Taşkıran sesleri

Bucaspor'da Erkan Taşkıran sesleri
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

GELECEK sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Bucaspor, eski futbolcusu Erkan Taşkıran'ı gündemine aldı.

GELECEK sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Bucaspor, eski futbolcusu Erkan Taşkıran'ı gündemine aldı. Yeni dönemde de zirveye oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan kurmayların deneyimli futbolcuyla temasa geçtiği vurgulandı. Son olarak 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'un formasını giyen 36 yaşındaki futbolcunun Bucaspor'a gelmeye sıcak baktığı ve kariyerini sarı-lacivertlilerde noktalamayı düşündüğü ifade edildi. 

Geçen sezon Bandırmaspor'da 22 lig maçına çıkan tecrübeli sol kanat, 1004 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 3 de asist yaptı. Erkan Taşkıran, İzmir ekibine 2007-2008 sezonunda Marmaris Belediye Gençlikspor'dan transfer oldu. Bucaspor'da 2008-2009'da 2'nci Lig, 2009-2010'da ise Süper Lig sevinci yaşayan Erkan Taşkıran toplam 8 sezon sarı-lacivertli formayı terletti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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