Bu kuş eşi ölünce yas tutuyor Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyeleri, sadakati ile bilinen ve eşi öldükten diğeri yas tuttuğu belirtilen 'Angut' kuşunu Bilecik'te görüntüledi.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyeleri, sadakati ile bilinen ve eşi öldükten diğeri yas tuttuğu belirtilen 'Angut' kuşunu Bilecik'te görüntüledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hankaya mevkiinde görüntülenen Argut kuşu, tek eşlilik yaparak bir eşle ömür boyu yaşıyorlar. Angut kuşu ile ilgili grup üyesi Mehmet Çam, "Çoğu kuş türü, üreme konusunda kur döneminin ardından farklı kuşlarla çiftleşirken Angut kuşu tek bir eşle çiftleşir ve ölene kadar farklı bir kuşla birlikte olmaz. Eşi öldükten sonra da farklı bir çiftleşme yaşamayan bu kuş türünün yas tuttuğuna inanılır. Angut kuşlarının ana vatanı Etiyopya ve Kuzeybatı Afrika bölgesi olarak bilinse de Güneydoğu Avrupa'dan başlayıp, Çin de ve ülkemizde sıklıkla görülmektedir. Görünüş olarak ördeği andıran Angut kuşlarının tüylerinin rengi, kiremit rengini andırmaktadır." dedi.

Öte yandan bu türün Bilecik ve çevresinde fazla görülmediği, bu bölgede nadir dolaşan bir hayvan olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA