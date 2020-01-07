Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı
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Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine kınama geldi. Borrell "Libya'ya asker gönderme kararını doğru bulmuyoruz, bu durum endişelerimizi artırıyor" ifadelerini kullandı.

07.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:31
Brüksel'de 4 ülke acil toplandı: AB Türkiye'nin Libya'ya 'müdahalesini' kınadı

Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den 'nin 'ya asker göndermesine kınama geldi.


Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de İran ve Libya ile ilgili son gelişmeleri görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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