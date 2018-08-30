Brezilya'da Devlet Başkanı Adayından Suçlularla İlgili Açıklama

SAO Brezilya'da ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını açıklayan aşırı sağcı siyasetçi Jair Bolsonaro, polise suçluları öldürme izni verilmesi gerektiğini savundu.

Sosyal Liberal Parti (PSL) Temsilciler Meclisi üyesi eski subay Jair Bolsonaro, Globo TV'de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, suçlulara "normal insanlar" gibi muamele edilemeyeceğini, polise onları öldürmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Bolsonaro, polisin suçluları mermiyle öldürmesi halinde madalya alması ve yargılanmaması gerektiğini dile getirdi.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde şimdiden eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ardından en popüler ikinci aday haline getirmiş durumda.

Bolsonaro'nun seçim ortağı Brezilya Emeğin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao ise kısa süre önce Brezilya'nın yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiğini savunan yorumlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Brezilya'da geçen yıl 64 bine yakın cinayet işlendi

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından bu ayın başında yapılan açıklamada, 2017'de 63 bin 880 kişinin öldürüldüğü ortaya konulmuştu.

Açıklamada, ülkede giderek artan polis şiddeti, söz konusu rakamlardaki artışın bir nedeni olarak gösterilirken, binden fazla kadının, cinsiyeti nedeniyle nefret suçlarına kurban gittiği belirtilmişti.