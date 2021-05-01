Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu Orta Doğu turuna çıkıyor
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Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu Orta Doğu turuna çıkıyor

Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu Orta Doğu turuna çıkıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'ün de yer aldığı ABD delegasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, delegasyonda McGurk'ün yanı sıra Bakanlık Danışmanı Derek Chollet ile Dışişleri ve Savunma Bakanlığından diğer yetkililer bulunuyor.

1-7 Mayıs'ta Abu Dabi, Amman, Kahire ve Riyad'ı ziyaret edecek delegasyonun ajandasında ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD'nin bu ülkelerle olan güvenlik iş birliği konularının ve Yemen'deki son durumun ele alınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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