Brent petrol 60 doların üzerinde

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı 60 doların, 58.63 dolara kadar yükselen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 57 doların üzerinde tutundu.

Birçok ülkede uygulanan büyük hacimli yardımlarla piyasaya büyük miktarlarda para sürülmesinin enflasyonu artıracağı öngörüleriyle, 1840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeyde işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.68 düşüşle 60.25 dolar,Batı Teksas yüzde 1.02 düşüşle 57.51 dolar,altın yüzde 0.61 artışla 1,841.12 dolar,gümüş yüzde 0.67 artışla 27.52 dolar,bakır yüzde 1.13 artışla 8,073.50 dolar,platin yüzde 1.36 artışla 1,178.25 dolar,paladyum yüzde 0.80 düşüşle 2,320.64 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 699 liraya, Cumhuriyet altını da 2,773 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının yeni haftaya güçlü başladığı belirtilerek, şöyle denildi: "Altın yeni haftaya 1814 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra toparlanma gayesinde hareket ettiği bir seansı geride bıraktı. Altın, geçtiğimiz hafta 1800 dolar/onsun aşağısını test etmesinin ardından yeni haftaya yükseliş arzusuyla başladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 11 ayın ardından 1,20 seviyesini kaydetmesine rağmen altın, pozitifliğini bozmadan alıcılı seyrederken yükselişini önemli ölçüde enflasyon beklentilerindeki yukarı ivmeye borçlu olduğunu gözlemledik. Bu yükseliş desteğini, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yardım paketinin senatodan geçirilmesinin istihdam piyasasının toparlanması açısından önemli olmasını savunmasından aldı. Dünkü seansı 1830 dolar/ons seviyesinden tamamlayan sarı maden, yüzde 0.9 kazancı hanesine yazdı. Dün aynı zamanda Tesla'nın varlıklarının bir kısmını Bitcoin'e çevirmesi haber i sonrası, Bitcoin rekor seviyelerine kadar uzandı ve bir Bitcoin'in değeri ilk defa 24 oz değerine ulaşmış oldu. "Gümüş de altınla benzer şekilde yeşilde bir kapanış yaparken, dün altına kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. 27.28 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 1.3 kazancı hanesine yazmış oldu. Bu kapanışla birlikte altın gümüş rasyosunda 67 seviyesine geri dönülmüş oldu."Platin, dünün en çok öne çıkan kıymetli madeni olurken, yüzde 3.2 kazancı hanesine yazarak günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. Dünkü seansta 1176 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak 2016 yılının Ağustos ayından beri en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu. Dünkü seansı 1164 dolar/ons seviyesinden tamamlarken, pozitif yönlü rallisine devam edeceğine dair sinyal vermiş oldu."Paladyum, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olurken 2339 dolar/onstan kapanış yaptı ve gün sonunda yüzde 0.4 kaybı hanesine yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken gümüşün hacmi ise görece daha yüksekti. Altın fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,912 kg altın, 10,461 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı