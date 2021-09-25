'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılı - Haberler
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"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılı

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal mesaj yayımladı.

KIRŞEHİR (AA) - "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Anadolu halk ozanlığı ve Abdal geleneğinin genç nesillere aktarılmasında büyük emek sarf eden Neşet Ertaş'ın, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da sanatıyla, kişiliğiyle saygın bir yer edindiğini anımsattı.

Ertaş'ın adeta yaşarken efsaneleştiğini, tevazuuyla girdiği tüm gönüllerde yıkılmaz köşkler inşa ettiğini vurgulayan Kendirli, "Ertaş, 'Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez', 'Aşkınan çalışan yorulmaz' sözlerini hayat felsefesi ve kendine düstur edinmiştir. Büyük Usta Neşet Ertaş'ın geleneğini, sazını, sözünü unutturmamak için var gücümüzle çalışacağız." sözlerini kullandı.

Milletvekili Metin İlhan da Neşet Ertaş'ın, Abdal müziğinin temsili ve Anadolu topraklarının kalbe dokunan türkülerini yürekten söyleyen içli sesi olduğunu anımsatarak, "Neşet Ertaş, küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi, merakıyla bilinen efsane bir halk müziği ozanı ve yıllar içinde birçok ödüle layık görülmüş olan Anadolu'nun kıymetli bir ismidir. Anadolu'nun kıymetli ozanı ve Türk halk müziğinin önemli sesi Neşet Ertaş'ı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ünsal ise Neşet Ertaş'ın medeniyetin hamurunu aşkla mayalarken, millet mefkuresinin tarifini de yine aşkla, muhabbetle, sevgiyle inşa eden bir gönül mimarı olduğunu aktardı.

Gönül sohbetlerini, sazını, sözünü, gönül dostluğunu nesillerin anlatmaya devam edeceğini hatırlatan Ünsal, onun mirasının gururla taşınacağını, bu toprağın sesinin unutturulmayacağını belirtti.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın vefatının 9. yılı - Haberler
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