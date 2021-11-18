Bozdoğan MYO Türk Kızılayı ile Birçok İnsana Umut Oldu - Haberler
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Bozdoğan MYO Türk Kızılayı ile Birçok İnsana Umut Oldu

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Bozdoğan MYO Türk Kızılayı ile Birçok İnsana Umut Oldu

Bozdoğan MYO Türk Kızılayı ile Birçok İnsana Umut Oldu Üniversitemiz Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 15 Kasım 2021 Türk Kızılayı tarafından Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası düzenlendi.

Bozdoğan MYO Türk Kızılayı ile Birçok İnsana Umut Oldu Üniversitemiz Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 15 Kasım 2021 Türk Kızılayı tarafından Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı, yüksek katılımla gerçekleşen kan bağışı kampanyasına destek ve duyarlılıkların dolayı Bozdoğan MYO, öğrencileri ile akademik ve idari personeline teşekkürlerini sundu.

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