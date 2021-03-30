Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic görevden alındı
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Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic görevden alındı

Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic görevden alındı

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic'in, partisi Demokratik Halk İttifakı'nın (DNS) mevcut koalisyondan çekilmesi üzerine görevden alındığı bildirildi.

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic'in, partisi Demokratik Halk İttifakı'nın (DNS) mevcut koalisyondan çekilmesi üzerine görevden alındığı bildirildi.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 21 milletvekili Lucic'in görevden alınması yönünde oy kullandı. Sonuç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija tarafından da onaylandı.

DNS'den yapılan açıklamada da Bosna Hersek'te 23 Aralık 2019'da kurulan hükümette İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı'nın söz konusu partinin sorumluluğuna verildiği anımsatılarak, "DNS'nin koalisyondan çekilme kararı alması üzerine Lucic'in de görevinden ayrılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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