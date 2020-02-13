Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Milas'ta

13.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:48

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 15-16 Şubat'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Milaslı çocuklarla buluşacak.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Milaslı çocuklarla buluşuyor.

"La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 15-16 Şubat'ta saat 12.00 ve 14.00'te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda ücretsiz sahnelenecek.



Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor.



Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

Kaynak: AA