Borsada şehir endekslerinin değişimi
10.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.205 -0,20
BIST ANKARA 2.156 -0,60
BIST ANTALYA 1.879 2,14
BIST BALIKESİR 1.557 -2,29
BIST BURSA 3.324 -0,45
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.205
|-0,20
|BIST ANKARA
|2.156
|-0,60
|BIST ANTALYA
|1.879
|2,14
|BIST BALIKESİR
|1.557
|-2,29
|BIST BURSA
|3.324
|-0,45
|BIST DENIZLI
|2.815
|-3,26
|BIST ISTANBUL
|1.319
|0,06
|BIST IZMIR
|2.890
|0,20
|BIST KAYSERI
|6.616
|-0,13
|BIST KOCAELI
|2.872
|0,21
|BIST KONYA
|2.187
|-0,13
|BIST TEKIRDAĞ
|9.241
|4,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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