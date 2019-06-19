Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.184 -2,06
BIST ANKARA 112.115 -1,88
BIST ANTALYA 47.382 -1,13
BIST BALIKESİR 49.709 0,05
BIST BURSA 131.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.184 -2,06
BIST ANKARA 112.115 -1,88
BIST ANTALYA 47.382 -1,13
BIST BALIKESİR 49.709 0,05
BIST BURSA 131.685 0,32
BIST DENIZLI 75.797 -0,87
BIST ISTANBUL 97.089 -0,26
BIST IZMIR 148.341 -1,24
BIST KAYSERI 298.680 -0,76
BIST KOCAELI 217.028 -0,74
BIST KONYA 64.879 0,33
BIST TEKIRDAĞ 209.060 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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