Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.184 -2,06 BIST ANKARA 112.115 -1,88 BIST ANTALYA 47.382 -1,13 BIST BALIKESİR 49.709 0,05 BIST BURSA 131.685 0,32 BIST DENIZLI 75.797 -0,87 BIST ISTANBUL 97.089 -0,26 BIST IZMIR 148.341 -1,24 BIST KAYSERI 298.680 -0,76 BIST KOCAELI 217.028 -0,74 BIST KONYA 64.879 0,33 BIST TEKIRDAĞ 209.060 -1,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)