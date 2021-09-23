Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.254.174.839Türk Hava Yolları1.219.012.929Ereğli Demir Çelik1.078.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.254.174.839
|Türk Hava Yolları
|1.219.012.929
|Ereğli Demir Çelik
|1.078.207.626
|Yapı ve Kredi Bankası
|884.749.812
|Akbank
|775.867.079
|Tüpraş
|671.559.518
|Kardemir (D)
|666.771.886
|SASA Polyester
|664.300.544
|Şişe Cam
|608.859.820
|Emlak Konut GMYO
|554.382.797
|İş Bankası (C)
|432.911.363
|Koza Altın
|396.729.814
|Petkim
|372.461.072
|Koza Madencilik
|349.110.035
|Koç Holding
|321.208.089
|Pegasus
|243.533.336
|Bim Mağazalar
|225.920.849
|Sabancı Holding
|219.658.491
|ASELSAN
|217.931.392
|Arçelik
|192.914.775
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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