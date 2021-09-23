Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.254.174.839 Türk Hava Yolları 1.219.012.929 Ereğli Demir Çelik 1.078.207.626 Yapı ve Kredi Bankası 884.749.812 Akbank 775.867.079 Tüpraş 671.559.518 Kardemir (D) 666.771.886 SASA Polyester 664.300.544 Şişe Cam 608.859.820 Emlak Konut GMYO 554.382.797 İş Bankası (C) 432.911.363 Koza Altın 396.729.814 Petkim 372.461.072 Koza Madencilik 349.110.035 Koç Holding 321.208.089 Pegasus 243.533.336 Bim Mağazalar 225.920.849 Sabancı Holding 219.658.491 ASELSAN 217.931.392 Arçelik 192.914.775 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler