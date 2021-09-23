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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.254.174.839Türk Hava Yolları1.219.012.929Ereğli Demir Çelik1.078.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.254.174.839
Türk Hava Yolları1.219.012.929
Ereğli Demir Çelik1.078.207.626
Yapı ve Kredi Bankası884.749.812
Akbank775.867.079
Tüpraş671.559.518
Kardemir (D)666.771.886
SASA Polyester664.300.544
Şişe Cam608.859.820
Emlak Konut GMYO554.382.797
İş Bankası (C)432.911.363
Koza Altın396.729.814
Petkim372.461.072
Koza Madencilik349.110.035
Koç Holding321.208.089
Pegasus243.533.336
Bim Mağazalar225.920.849
Sabancı Holding219.658.491
ASELSAN217.931.392
Arçelik192.914.775
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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