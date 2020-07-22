Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 4.898.685.667

ASELSAN 2.155.805.851

Kardemir (D) 1.042.260.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 4.898.685.667 ASELSAN 2.155.805.851 Kardemir (D) 1.042.260.615 Garanti Bankası 954.414.262 Türk Hava Yolları 628.102.672 Şişe Cam 565.683.337 Petkim 561.055.553 Turkcell 507.768.464 Soda Sanayii 466.534.832 İş Finansal Kiralama 465.538.483 Torunlar GMYO 430.577.616 Güneş Sigorta 416.969.043 Odaş Elektrik 371.455.395 Akbank 368.811.984 Koza Madencilik 365.762.749 GSD Holding 364.509.202 Halkbank 343.943.056 Vakıflar Bankası 343.165.888 Karsan Otomotiv 329.853.112 Ereğli Demir Çelik 328.438.631 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA