Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 4.898.685.667
ASELSAN 2.155.805.851
Kardemir (D) 1.042.260.
22.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:28
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|4.898.685.667
|ASELSAN
|2.155.805.851
|Kardemir (D)
|1.042.260.615
|Garanti Bankası
|954.414.262
|Türk Hava Yolları
|628.102.672
|Şişe Cam
|565.683.337
|Petkim
|561.055.553
|Turkcell
|507.768.464
|Soda Sanayii
|466.534.832
|İş Finansal Kiralama
|465.538.483
|Torunlar GMYO
|430.577.616
|Güneş Sigorta
|416.969.043
|Odaş Elektrik
|371.455.395
|Akbank
|368.811.984
|Koza Madencilik
|365.762.749
|GSD Holding
|364.509.202
|Halkbank
|343.943.056
|Vakıflar Bankası
|343.165.888
|Karsan Otomotiv
|329.853.112
|Ereğli Demir Çelik
|328.438.631
Kaynak: AA