Borsada günlük işlemler (2)
31.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:41
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)203.315,00-10,0022,60İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|203.315,00
|-10,00
|22,60
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|-0,74
|34,19
|İş Bankası (C)
|7,00
|0,00
|9,20
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,26
|1,58
|İş Girişim
|18,95
|-3,66
|398,68
|İş GMYO
|2,54
|9,96
|44,32
|İş Y. Men. Değ.
|17,66
|-0,90
|338,57
|İş Yat. Ort.
|3,52
|2,62
|118,45
|İşbir Holding
|2.740,00
|-0,16
|537,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|0,00
|83,87
|İttifak Holding
|2,23
|-0,89
|71,03
|İz Hayvancılık Tarım
|18,00
|-4,26
|587,95
|İzmir Demir Çelik
|10,77
|1,80
|31,50
|İzmir Fırça
|5,56
|0,00
|208,89
|Jantsa Jant Sanayi
|331,70
|1,34
|523,64
|Kafein Yazılım
|21,38
|2,79
|92,51
|Kaplamin
|33,80
|-0,59
|509,01
|Kardemir (A)
|5,95
|0,00
|124,53
|Kardemir (B)
|5,27
|-0,38
|99,62
|Kardemir (D)
|5,78
|0,87
|117,29
|Karel Elektronik
|23,06
|4,25
|58,71
|Karsan Otomotiv
|3,25
|1,88
|105,70
|Karsu Tekstil
|8,55
|0,47
|163,89
|Kartonsan
|95,55
|-4,45
|553,83
|Katmerciler Ekipman
|3,08
|-0,32
|101,48
|Kent Gıda
|355,60
|2,98
|1431,34
|Kerevitaş Gıda
|6,58
|-0,45
|101,84
|Kervan Gıda
|13,22
|-0,75
|Kervansaray Yat. Holding
|1,26
|-2,33
|129,09
|Kiler GMYO
|2,51
|1,21
|134,80
|Klimasan Klima
|16,97
|-1,28
|-20,01
|Koç Holding
|21,12
|0,86
|5,55
|Konfrut Gıda
|16,90
|0,48
|116,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|23,68
|-1,42
|Konya Çimento
|1.130,00
|1,23
|316,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,55
|-1,83
|22,29
|Koza Altın
|96,70
|-0,46
|30,59
|Koza Madencilik
|15,49
|-0,71
|54,44
|Körfez GMYO
|5,80
|-0,85
|142,68
|Kristal Kola
|3,92
|5,66
|159,60
|Kron Telekomünikasyon
|36,84
|9,97
|189,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|157,30
|10,00
|570,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|0,00
|105,12
|Kütahya Porselen
|50,45
|0,60
|662,08
|Lider Faktoring
|3,41
|4,92
|85,83
|Link Bilgisayar
|63,75
|3,16
|254,39
|Logo Yazılım
|125,50
|0,40
|106,41
|Lokman Hekim Sağlık
|10,87
|-1,45
|89,52
|Lüks Kadife
|28,90
|-0,34
|234,49
|Makina Takım
|3,41
|-2,29
|81,38
|Marka Yatırım Holding
|6,43
|1,42
|444,92
|Marmaris Altınyunus
|111,10
|10,00
|56,48
|Marshall
|306,70
|0,29
|545,14
|Martı GMYO
|2,75
|-1,43
|172,28
|Martı Otel
|2,13
|-0,47
|134,07
|Mavi Giyim
|52,20
|0,00
|-9,84
|Mazhar Zorlu Holding
|31,48
|6,71
|160,38
|Mega Polietilen
|7,66
|5,36
|767,82
|Menderes Tekstil
|3,09
|-1,28
|135,88
|Merit Turizm
|83,70
|7,38
|330,56
|Merko Gıda
|8,64
|-4,00
|736,78
|Metemtur Otelcilik
|22,10
|7,49
|1141,57
|Metro Holding
|2,08
|-0,48
|50,72
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,89
|-0,69
|47,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-0,43
|-55,25
|Migros Ticaret
|42,80
|1,47
|76,71
|Milpa
|4,60
|0,00
|110,05
|Mistral GMYO
|4,71
|8,78
|150,99
|MLP Sağlık
|19,87
|1,17
|24,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,60
|0,88
|303,51
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|2,70
|83,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,64
|-2,09
|180,19
|Net Holding
|3,43
|0,29
|31,92
|Netaş Telekom.
|28,08
|0,93
|115,01
|Niğbaş Niğde Beton
|52,00
|-1,79
|738,71
|Nuh Çimento
|49,24
|-3,26
|348,25
|Nurol GMYO
|7,29
|1,25
|104,20
|Odaş Elektrik
|3,90
|-0,76
|169,76
|Olmuksan-IP
|11,85
|4,87
|362,72
|Orge Enerji Elektrik
|7,38
|0,41
|48,79
|Orma Orman Mahsulleri
|14,72
|-9,97
|433,33
|Osmanlı Menkul
|31,00
|2,24
|643,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|-0,73
|142,86
|Otokar
|318,40
|-4,24
|116,54
|Oyak Çimento
|8,78
|-0,11
|59,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,95
|9,97
|201,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,71
|0,21
|52,49
|Özak GMYO
|5,10
|0,99
|98,44
|Özbal Çelik Boru
|6,55
|3,15
|306,36
|Özderici GMYO
|2,22
|-0,89
|41,40
|Özerden Plastik
|9,00
|-0,55
|294,74
|Pamukova Elektrik
|21,32
|-9,97
|1565,63
|Panora GMYO
|6,30
|-0,47
|12,47
|Papilon Savunma
|22,76
|4,21
|195,34
|Park Elek.Madencilik
|5,37
|0,00
|76,07
|Parsan
|24,30
|0,25
|43,45
|Pegasus
|74,60
|0,07
|-13,66
|Peker GMYO
|2,61
|-0,76
|188,60
|Penguen Gıda
|5,05
|3,27
|451,68
|Pera GMYO
|2,20
|-0,45
|134,04
|Pergamon Dış Ticaret
|19,71
|9,99
|154,73
|Petkim
|4,98
|-1,58
|56,85
|Petrokent Turizm
|906,40
|9,20
|607,57
|Pınar Et ve Un
|23,28
|0,24
|163,57
|Pınar Su
|7,43
|-0,80
|220,26
|Pınar Süt
|23,08
|-2,63
|85,17
|Plastikkart
|14,45
|-1,03
|55,88
|Polisan Holding
|3,86
|-3,26
|27,92
|Politeknik Metal
|408,00
|-0,49
|436,33
|Prizma Press Matbaacılık
|5,48
|-0,72
|27,44
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,30
|2,29
|-2,94
|QNB Finansbank
|70,35
|2,70
|87,60
|Ral Yatırım Holding
|4,44
|2,30
|69,18
|Ray Sigorta
|15,45
|-1,47
|351,75
|Reysaş GMYO
|5,45
|0,18
|18,74
|Reysaş Lojistik
|9,24
|0,43
|110,96
|Rhea Girişim
|3,72
|1,09
|212,61
|Rodrigo Tekstil
|13,71
|0,15
|657,46
|Royal Halı
|3,44
|-0,29
|151,09
|RTA Laboratuvarları
|30,28
|-3,26
|1205,17
|Sabancı Holding
|11,46
|0,17
|25,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,88
|-1,18
|399,08
|Sanel Mühendislik
|3,42
|-0,29
|16,56
|Sanifoam Sünger
|13,60
|2,26
|172,00
|Sanko Pazarlama
|9,39
|0,97
|28,88
|Saray Matbaacılık
|8,77
|4,03
|578,38
|Sarkuysan
|8,84
|0,23
|178,21
|Sasa Polyester
|20,22
|1,00
|161,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,51
|-0,93
|279,91
|Sekuro Plastik
|13,96
|0,00
|160,45
|Selçuk Ecza Deposu
|13,65
|-3,94
|128,84
|Selçuk Gıda
|4,98
|0,81
|362,09
|Senkron Güvenlik
|26,26
|9,97
|861,90
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|8,55
|906,29
|Servet GMYO
|78,40
|1,75
|822,35
|Seyitler Kimya
|34,50
|1,47
|408,10
|Silverline Endüstri
|8,60
|-1,26
|298,15
|Sinpaş GMYO
|4,18
|0,97
|260,34
|Smartiks Yazılım
|8,86
|-1,56
|-9,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,08
|-6,49
|604,07
|Söktaş
|5,09
|2,21
|199,32
|Sönmez Filament
|70,20
|3,16
|1338,52
|Sönmez Pamuklu
|24,00
|-4,69
|387,80
|Sumaş Suni Tahta
|51,25
|9,04
|422,27
|Şeker Fin. Kir.
|6,40
|-0,47
|33,89
|Şekerbank
|1,51
|-1,31
|38,50
|Şişe Cam
|7,31
|0,41
|43,60
|Şok Marketler
|12,62
|-0,16
|17,29
|T. Halk Bankası
|5,56
|-1,24
|-5,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,06
|6,37
|32,26
|T.S.K.B.
|1,78
|-1,11
|47,11
|T.Tuborg
|18,07
|0,33
|51,85
|Taç Tarım Ürünleri
|10,53
|0,77
|237,50
|Tat Gıda
|11,86
|0,51
|94,94
|TAV Havalimanları
|21,30
|0,66
|-21,59
|Taze Kuru Gıda
|216,30
|5,51
|2887,57
|Tek-Art Turizm
|2,02
|0,50
|60,32
|Tekfen Holding
|16,59
|0,18
|-8,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,78
|9,98
|204,29
|Temapol Polimer Plastik
|11,50
|1,77
|120,31
|TGS Dış Ticaret
|12,71
|9,95
|172,16
|Tofaş Oto. Fab.
|33,92
|0,77
|45,56
|Torunlar GMYO
|3,90
|0,26
|41,82
|Trabzon Liman
|32,12
|-0,62
|206,67
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|2,52
|89,96
|Trend GMYO
|12,57
|-2,41
|471,36
|TSKB GMYO
|5,75
|2,68
|502,10
|Tuğçelik
|8,08
|0,12
|104,56
|Tukaş
|9,69
|-0,62
|-21,54
|Turcas Petrol
|4,85
|2,32
|81,65
|Turkcell
|16,10
|-0,86
|19,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,07
|-0,78
|119,50
|Tüpraş
|108,00
|0,00
|-14,83
|Türk Hava Yolları
|12,91
|0,08
|-10,72
|Türk Prysmian Kablo
|12,10
|-0,82
|368,90
|Türk Telekom
|8,54
|-1,04
|18,36
|Türk Traktör
|182,70
|9,07
|245,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|112,90
|-0,27
|168,81
|Türkiye Sigorta
|6,60
|0,76
|203,06
|Ufuk Yatırım
|13,40
|-1,54
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,24
|0,95
|355,00
|Ulusoy Elektrik
|51,35
|0,49
|93,05
|Ulusoy Un Sanayi
|11,50
|-1,12
|201,05
|Umpaş Holding
|2,61
|9,66
|320,97
|Uşak Seramik
|2,34
|1,74
|92,84
|Utopya Turizm
|38,80
|6,53
|688,62
|Uzertaş Boya
|56,60
|3,85
|2449,55
|Ülker Bisküvi
|23,14
|0,00
|3,49
|Vakıf Fin. Kir.
|4,26
|0,00
|101,18
|Vakıf GMYO
|3,62
|0,00
|109,13
|Vakıf Yat. Ort.
|7,36
|-0,14
|304,14
|Vakıflar Bankası
|4,71
|-1,05
|-14,52
|Vakko Tekstil
|6,52
|-2,25
|43,61
|Vanet Gıda
|7,73
|-4,21
|440,56
|Verusa Holding
|45,10
|0,22
|143,12
|Verusaturk Girisim
|13,08
|-0,68
|148,73
|Vestel
|21,06
|-0,19
|66,88
|Vestel Beyaz Eşya
|40,88
|2,71
|93,76
|Viking Kağıt
|9,00
|-2,28
|381,28
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,45
|0,68
|83,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,08
|-0,32
|24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|72,40
|3,28
|1057,28
|Yataş
|14,45
|5,63
|99,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,40
|-9,65
|173,29
|Yeni Gimat GMYO
|12,43
|0,89
|3,83
|Yeşil GMYO
|1,38
|0,73
|115,62
|Yeşil Yapı
|1,84
|0,55
|178,79
|Yeşil Yatırım Holding
|95,35
|2,42
|749,07
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.600,20
|0,23
|429,72
|Yonga Mobilya
|30,00
|-4,88
|224,94
|Yükselen Çelik
|7,55
|2,86
|146,33
|Yünsa
|14,66
|-2,01
|45,61
|Zorlu Enerji
|2,77
|2,59
|69,94
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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