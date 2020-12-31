Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

31.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:41
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)203.315,00-10,0022,60İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)203.315,00-10,0022,60
İş Bankası (B)40.500,00-0,7434,19
İş Bankası (C)7,000,009,20
İş Bankası (Kur.)350.000,00

66,67
İş Fin.Kir.3,860,261,58
İş Girişim18,95-3,66398,68
İş GMYO2,549,9644,32
İş Y. Men. Değ.17,66-0,90338,57
İş Yat. Ort.3,522,62118,45
İşbir Holding2.740,00-0,16537,21
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,140,0083,87
İttifak Holding2,23-0,8971,03
İz Hayvancılık Tarım18,00-4,26587,95
İzmir Demir Çelik10,771,8031,50
İzmir Fırça5,560,00208,89
Jantsa Jant Sanayi331,701,34523,64
Kafein Yazılım21,382,7992,51
Kaplamin33,80-0,59509,01
Kardemir (A)5,950,00124,53
Kardemir (B)5,27-0,3899,62
Kardemir (D)5,780,87117,29
Karel Elektronik23,064,2558,71
Karsan Otomotiv3,251,88105,70
Karsu Tekstil8,550,47163,89
Kartonsan95,55-4,45553,83
Katmerciler Ekipman3,08-0,32101,48
Kent Gıda355,602,981431,34
Kerevitaş Gıda6,58-0,45101,84
Kervan Gıda13,22-0,75

Kervansaray Yat. Holding1,26-2,33129,09
Kiler GMYO2,511,21134,80
Klimasan Klima16,97-1,28-20,01
Koç Holding21,120,865,55
Konfrut Gıda16,900,48116,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji23,68-1,42

Konya Çimento1.130,001,23316,51
Kordsa Teknik Tekstil15,55-1,8322,29
Koza Altın96,70-0,4630,59
Koza Madencilik15,49-0,7154,44
Körfez GMYO5,80-0,85142,68
Kristal Kola3,925,66159,60
Kron Telekomünikasyon36,849,97189,62
Kuştur Kuşadası Turizm157,3010,00570,07
Kuyumcukent Gayrimenkul2,300,00105,12
Kütahya Porselen50,450,60662,08
Lider Faktoring3,414,9285,83
Link Bilgisayar63,753,16254,39
Logo Yazılım125,500,40106,41
Lokman Hekim Sağlık10,87-1,4589,52
Lüks Kadife28,90-0,34234,49
Makina Takım3,41-2,2981,38
Marka Yatırım Holding6,431,42444,92
Marmaris Altınyunus111,1010,0056,48
Marshall306,700,29545,14
Martı GMYO2,75-1,43172,28
Martı Otel2,13-0,47134,07
Mavi Giyim52,200,00-9,84
Mazhar Zorlu Holding31,486,71160,38
Mega Polietilen7,665,36767,82
Menderes Tekstil3,09-1,28135,88
Merit Turizm83,707,38330,56
Merko Gıda8,64-4,00736,78
Metemtur Otelcilik22,107,491141,57
Metro Holding2,08-0,4850,72
Metro Petrol ve Tesisleri2,89-0,6947,45
Metro Yatırım Ortaklığı2,33-0,43-55,25
Migros Ticaret42,801,4776,71
Milpa4,600,00110,05
Mistral GMYO4,718,78150,99
MLP Sağlık19,871,1724,19
MMC San. ve Tic. Yat.4,600,88303,51
Mondi Tire Kutsan7,602,7083,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,64-2,09180,19
Net Holding3,430,2931,92
Netaş Telekom.28,080,93115,01
Niğbaş Niğde Beton52,00-1,79738,71
Nuh Çimento49,24-3,26348,25
Nurol GMYO7,291,25104,20
Odaş Elektrik3,90-0,76169,76
Olmuksan-IP11,854,87362,72
Orge Enerji Elektrik7,380,4148,79
Orma Orman Mahsulleri14,72-9,97433,33
Osmanlı Menkul31,002,24643,17
Ostim Endüstriyel Yat4,08-0,73142,86
Otokar318,40-4,24116,54
Oyak Çimento8,78-0,1159,70
Oyak Yat. Ort.6,959,97201,04
Oylum Sınai Yatırımlar4,710,2152,49
Özak GMYO5,100,9998,44
Özbal Çelik Boru6,553,15306,36
Özderici GMYO2,22-0,8941,40
Özerden Plastik9,00-0,55294,74
Pamukova Elektrik21,32-9,971565,63
Panora GMYO6,30-0,4712,47
Papilon Savunma22,764,21195,34
Park Elek.Madencilik5,370,0076,07
Parsan24,300,2543,45
Pegasus74,600,07-13,66
Peker GMYO2,61-0,76188,60
Penguen Gıda5,053,27451,68
Pera GMYO2,20-0,45134,04
Pergamon Dış Ticaret19,719,99154,73
Petkim4,98-1,5856,85
Petrokent Turizm906,409,20607,57
Pınar Et ve Un23,280,24163,57
Pınar Su7,43-0,80220,26
Pınar Süt23,08-2,6385,17
Plastikkart14,45-1,0355,88
Polisan Holding3,86-3,2627,92
Politeknik Metal408,00-0,49436,33
Prizma Press Matbaacılık5,48-0,7227,44
QNB Finans Fin. Kir.125,302,29-2,94
QNB Finansbank70,352,7087,60
Ral Yatırım Holding4,442,3069,18
Ray Sigorta15,45-1,47351,75
Reysaş GMYO5,450,1818,74
Reysaş Lojistik9,240,43110,96
Rhea Girişim3,721,09212,61
Rodrigo Tekstil13,710,15657,46
Royal Halı3,44-0,29151,09
RTA Laboratuvarları30,28-3,261205,17
Sabancı Holding11,460,1725,66
Safkar Ege Soğutmacılık10,88-1,18399,08
Sanel Mühendislik3,42-0,2916,56
Sanifoam Sünger13,602,26172,00
Sanko Pazarlama9,390,9728,88
Saray Matbaacılık8,774,03578,38
Sarkuysan8,840,23178,21
Sasa Polyester20,221,00161,58
Say Yenilenebilir Enerji8,51-0,93279,91
Sekuro Plastik13,960,00160,45
Selçuk Ecza Deposu13,65-3,94128,84
Selçuk Gıda4,980,81362,09
Senkron Güvenlik26,269,97861,90
Serve Film Prodüksiyon16,008,55906,29
Servet GMYO78,401,75822,35
Seyitler Kimya34,501,47408,10
Silverline Endüstri8,60-1,26298,15
Sinpaş GMYO4,180,97260,34
Smartiks Yazılım8,86-1,56-9,68
Sodaş Sodyum Sanayii27,08-6,49604,07
Söktaş5,092,21199,32
Sönmez Filament70,203,161338,52
Sönmez Pamuklu24,00-4,69387,80
Sumaş Suni Tahta51,259,04422,27
Şeker Fin. Kir.6,40-0,4733,89
Şekerbank1,51-1,3138,50
Şişe Cam7,310,4143,60
Şok Marketler12,62-0,1617,29
T. Halk Bankası5,56-1,24-5,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,066,3732,26
T.S.K.B.1,78-1,1147,11
T.Tuborg18,070,3351,85
Taç Tarım Ürünleri10,530,77237,50
Tat Gıda11,860,5194,94
TAV Havalimanları21,300,66-21,59
Taze Kuru Gıda216,305,512887,57
Tek-Art Turizm2,020,5060,32
Tekfen Holding16,590,18-8,29
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,789,98204,29
Temapol Polimer Plastik11,501,77120,31
TGS Dış Ticaret12,719,95172,16
Tofaş Oto. Fab.33,920,7745,56
Torunlar GMYO3,900,2641,82
Trabzon Liman32,12-0,62206,67
Trabzonspor Sportif2,442,5289,96
Trend GMYO12,57-2,41471,36
TSKB GMYO5,752,68502,10
Tuğçelik8,080,12104,56
Tukaş9,69-0,62-21,54
Turcas Petrol4,852,3281,65
Turkcell16,10-0,8619,47
Tümosan Motor ve Traktör14,07-0,78119,50
Tüpraş108,000,00-14,83
Türk Hava Yolları12,910,08-10,72
Türk Prysmian Kablo12,10-0,82368,90
Türk Telekom8,54-1,0418,36
Türk Traktör182,709,07245,30
Türker Proje Gayrimenkul112,90-0,27168,81
Türkiye Sigorta6,600,76203,06
Ufuk Yatırım13,40-1,54419,38
Ulaşlar Turizm Yat.4,240,95355,00
Ulusoy Elektrik51,350,4993,05
Ulusoy Un Sanayi11,50-1,12201,05
Umpaş Holding2,619,66320,97
Uşak Seramik2,341,7492,84
Utopya Turizm38,806,53688,62
Uzertaş Boya56,603,852449,55
Ülker Bisküvi23,140,003,49
Vakıf Fin. Kir.4,260,00101,18
Vakıf GMYO3,620,00109,13
Vakıf Yat. Ort.7,36-0,14304,14
Vakıflar Bankası4,71-1,05-14,52
Vakko Tekstil6,52-2,2543,61
Vanet Gıda7,73-4,21440,56
Verusa Holding45,100,22143,12
Verusaturk Girisim13,08-0,68148,73
Vestel21,06-0,1966,88
Vestel Beyaz Eşya40,882,7193,76
Viking Kağıt9,00-2,28381,28
Yapı Kredi Koray GMYO4,450,6883,88
Yapı ve Kredi Bank.3,08-0,3224,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.72,403,281057,28
Yataş14,455,6399,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,40-9,65173,29
Yeni Gimat GMYO12,430,893,83
Yeşil GMYO1,380,73115,62
Yeşil Yapı1,840,55178,79
Yeşil Yatırım Holding95,352,42749,07
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,200,23429,72
Yonga Mobilya30,00-4,88224,94
Yükselen Çelik7,552,86146,33
Yünsa14,66-2,0145,61
Zorlu Enerji2,772,5969,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 18:44:53. #1.15#
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