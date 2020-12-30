Borsada günlük işlemler (2)
30.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)225.900,0036,22İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|225.900,00
|36,22
|İş Bankası (B)
|40.802,50
|2,65
|35,20
|İş Bankası (C)
|7,00
|1,45
|9,20
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,85
|1,05
|1,32
|İş Girişim
|19,67
|-1,11
|417,63
|İş GMYO
|2,31
|-0,43
|31,25
|İş Y. Men. Değ.
|17,82
|3,18
|342,54
|İş Yat. Ort.
|3,43
|5,86
|112,87
|İşbir Holding
|2.744,40
|1,42
|538,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|0,00
|83,87
|İttifak Holding
|2,25
|-0,44
|72,56
|İz Hayvancılık Tarım
|18,80
|5,15
|618,52
|İzmir Demir Çelik
|10,58
|-0,56
|29,18
|İzmir Fırça
|5,56
|2,96
|208,89
|Jantsa Jant Sanayi
|327,30
|-0,82
|515,37
|Kafein Yazılım
|20,80
|-0,10
|87,29
|Kaplamin
|34,00
|0,59
|512,61
|Kardemir (A)
|5,95
|0,85
|124,53
|Kardemir (B)
|5,29
|1,73
|100,38
|Kardemir (D)
|5,73
|1,42
|115,41
|Karel Elektronik
|22,12
|-0,45
|52,24
|Karsan Otomotiv
|3,19
|-1,85
|101,90
|Karsu Tekstil
|8,51
|9,81
|162,65
|Kartonsan
|100,00
|-4,49
|584,28
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|0,32
|102,14
|Kent Gıda
|345,30
|-2,46
|1386,98
|Kerevitaş Gıda
|6,61
|0,15
|102,76
|Kervan Gıda
|13,32
|-0,08
|Kervansaray Yat. Holding
|1,29
|0,78
|134,55
|Kiler GMYO
|2,48
|-1,59
|132,00
|Klimasan Klima
|17,19
|-0,81
|-18,97
|Koç Holding
|20,94
|1,55
|4,65
|Konfrut Gıda
|16,82
|-0,83
|115,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|24,02
|6,47
|Konya Çimento
|1.116,30
|-1,88
|311,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,84
|0,25
|24,57
|Koza Altın
|97,15
|1,99
|31,20
|Koza Madencilik
|15,60
|0,26
|55,53
|Körfez GMYO
|5,85
|-0,17
|144,77
|Kristal Kola
|3,71
|-1,33
|145,70
|Kron Telekomünikasyon
|33,50
|9,98
|163,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|143,00
|10,00
|509,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|0,88
|105,12
|Kütahya Porselen
|50,15
|1,93
|657,55
|Lider Faktoring
|3,25
|-1,22
|77,11
|Link Bilgisayar
|61,80
|1,90
|243,55
|Logo Yazılım
|125,00
|-2,19
|105,59
|Lokman Hekim Sağlık
|11,03
|-0,99
|92,31
|Lüks Kadife
|29,00
|-0,68
|235,65
|Makina Takım
|3,49
|-1,97
|85,64
|Marka Yatırım Holding
|6,34
|0,00
|437,29
|Marmaris Altınyunus
|101,00
|2,23
|42,25
|Marshall
|305,80
|-0,20
|543,25
|Martı GMYO
|2,79
|-1,76
|176,24
|Martı Otel
|2,14
|0,00
|135,16
|Mavi Giyim
|52,20
|1,06
|-9,84
|Mazhar Zorlu Holding
|29,50
|9,18
|144,00
|Mega Polietilen
|7,27
|-1,49
|723,63
|Menderes Tekstil
|3,13
|-0,63
|138,93
|Merit Turizm
|77,95
|-1,33
|300,98
|Merko Gıda
|9,00
|2,62
|771,65
|Metemtur Otelcilik
|20,56
|9,95
|1055,06
|Metro Holding
|2,09
|-0,95
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,91
|-0,34
|48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,43
|-55,06
|Migros Ticaret
|42,18
|-0,24
|74,15
|Milpa
|4,60
|-1,08
|110,05
|Mistral GMYO
|4,33
|9,90
|130,74
|MLP Sağlık
|19,64
|-1,50
|22,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,56
|-2,98
|300,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,40
|-1,73
|78,74
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,40
|7,69
|186,16
|Net Holding
|3,42
|-0,87
|31,54
|Netaş Telekom.
|27,82
|4,74
|113,02
|Niğbaş Niğde Beton
|52,95
|-9,87
|754,03
|Nuh Çimento
|50,90
|6,93
|363,37
|Nurol GMYO
|7,20
|-1,77
|101,68
|Odaş Elektrik
|3,93
|2,08
|171,84
|Olmuksan-IP
|11,30
|0,62
|341,24
|Orge Enerji Elektrik
|7,35
|0,41
|48,19
|Orma Orman Mahsulleri
|16,35
|7,28
|492,39
|Osmanlı Menkul
|30,32
|-9,44
|626,87
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|-3,29
|144,64
|Otokar
|332,50
|3,00
|126,13
|Oyak Çimento
|8,79
|3,78
|59,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|0,96
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,70
|-0,84
|52,16
|Özak GMYO
|5,05
|-0,79
|96,50
|Özbal Çelik Boru
|6,35
|0,16
|293,95
|Özderici GMYO
|2,24
|0,00
|42,68
|Özerden Plastik
|9,05
|3,90
|296,93
|Pamukova Elektrik
|23,68
|2,96
|1750,00
|Panora GMYO
|6,33
|1,28
|13,00
|Papilon Savunma
|21,84
|0,37
|183,40
|Park Elek.Madencilik
|5,37
|-3,24
|76,07
|Parsan
|24,24
|0,17
|43,09
|Pegasus
|74,55
|1,77
|-13,72
|Peker GMYO
|2,63
|-2,95
|190,81
|Penguen Gıda
|4,89
|0,20
|434,20
|Pera GMYO
|2,21
|-0,45
|135,11
|Pergamon Dış Ticaret
|17,92
|-1,10
|131,59
|Petkim
|5,06
|0,00
|59,37
|Petrokent Turizm
|830,00
|-6,15
|547,93
|Pınar Et ve Un
|23,90
|0,08
|162,94
|Pınar Su
|7,49
|-0,79
|222,84
|Pınar Süt
|23,98
|1,44
|90,17
|Plastikkart
|14,60
|-0,68
|57,50
|Polisan Holding
|3,99
|-2,21
|32,23
|Politeknik Metal
|410,00
|-1,20
|438,96
|Prizma Press Matbaacılık
|5,52
|-1,78
|28,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,50
|-1,05
|-5,11
|QNB Finansbank
|68,50
|-1,15
|82,67
|Ral Yatırım Holding
|4,34
|-2,47
|65,37
|Ray Sigorta
|15,68
|-3,80
|358,48
|Reysaş GMYO
|5,44
|-0,91
|18,52
|Reysaş Lojistik
|9,20
|-4,27
|110,05
|Rhea Girişim
|3,68
|-3,16
|209,24
|Rodrigo Tekstil
|13,69
|-0,80
|656,35
|Royal Halı
|3,45
|-1,99
|151,82
|RTA Laboratuvarları
|31,30
|-1,01
|1249,14
|Sabancı Holding
|11,44
|0,09
|25,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,01
|-2,65
|405,05
|Sanel Mühendislik
|3,43
|-0,87
|16,91
|Sanifoam Sünger
|13,30
|-1,99
|166,00
|Sanko Pazarlama
|9,30
|0,43
|27,64
|Saray Matbaacılık
|8,43
|0,48
|552,08
|Sarkuysan
|8,82
|0,00
|177,58
|Sasa Polyester
|20,02
|-0,40
|158,99
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,59
|-0,58
|283,48
|Sekuro Plastik
|13,96
|-3,06
|160,45
|Selçuk Ecza Deposu
|14,21
|0,78
|138,23
|Selçuk Gıda
|4,94
|-3,14
|358,37
|Senkron Güvenlik
|23,88
|9,94
|774,73
|Serve Film Prodüksiyon
|14,74
|5,51
|827,04
|Servet GMYO
|77,05
|-1,22
|806,47
|Seyitler Kimya
|34,00
|8,28
|400,74
|Silverline Endüstri
|8,71
|9,97
|303,24
|Sinpaş GMYO
|4,14
|2,48
|256,90
|Smartiks Yazılım
|9,00
|0,90
|-8,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,96
|7,02
|652,95
|Söktaş
|4,98
|0,00
|192,85
|Sönmez Filament
|68,05
|4,21
|1294,47
|Sönmez Pamuklu
|25,18
|8,53
|411,79
|Sumaş Suni Tahta
|47,00
|-1,88
|378,96
|Şeker Fin. Kir.
|6,43
|4,55
|34,52
|Şekerbank
|1,53
|0,00
|40,33
|Şişe Cam
|7,28
|0,69
|43,01
|Şok Marketler
|12,64
|-0,47
|17,47
|T. Halk Bankası
|5,63
|3,87
|-4,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,20
|-1,88
|24,34
|T.S.K.B.
|1,80
|0,00
|48,76
|T.Tuborg
|18,01
|0,28
|51,34
|Taç Tarım Ürünleri
|10,45
|1,46
|234,94
|Tat Gıda
|11,80
|6,50
|93,96
|TAV Havalimanları
|21,16
|0,95
|-22,10
|Taze Kuru Gıda
|205,00
|-8,89
|2731,49
|Tek-Art Turizm
|2,01
|-1,47
|59,52
|Tekfen Holding
|16,56
|0,06
|-8,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,62
|9,93
|176,67
|Temapol Polimer Plastik
|11,30
|0,89
|116,48
|TGS Dış Ticaret
|11,56
|9,99
|147,54
|Tofaş Oto. Fab.
|33,66
|-0,88
|44,45
|Torunlar GMYO
|3,89
|-1,27
|41,45
|Trabzon Liman
|32,32
|-0,12
|208,58
|Trabzonspor Sportif
|2,38
|1,28
|85,29
|Trend GMYO
|12,88
|3,62
|485,45
|TSKB GMYO
|5,60
|-1,58
|486,40
|Tuğçelik
|8,07
|-3,00
|104,30
|Tukaş
|9,75
|2,42
|-21,05
|Turcas Petrol
|4,74
|-1,25
|77,53
|Turkcell
|16,24
|1,69
|20,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,18
|-2,54
|121,22
|Tüpraş
|108,00
|-1,28
|-14,83
|Türk Hava Yolları
|12,90
|-0,08
|-10,79
|Türk Prysmian Kablo
|12,20
|-1,69
|372,78
|Türk Telekom
|8,63
|0,82
|19,60
|Türk Traktör
|167,50
|1,15
|216,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|113,20
|1,98
|169,52
|Türkiye Sigorta
|6,55
|0,31
|200,76
|Ufuk Yatırım
|13,61
|-1,59
|427,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|2,44
|350,71
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|-3,68
|92,11
|Ulusoy Un Sanayi
|11,63
|0,61
|204,45
|Umpaş Holding
|2,38
|9,68
|283,87
|Uşak Seramik
|2,30
|0,88
|89,54
|Utopya Turizm
|36,42
|9,96
|640,24
|Uzertaş Boya
|54,50
|9,00
|2354,95
|Ülker Bisküvi
|23,14
|0,70
|3,49
|Vakıf Fin. Kir.
|4,26
|-0,23
|101,18
|Vakıf GMYO
|3,62
|-0,82
|109,13
|Vakıf Yat. Ort.
|7,37
|-0,94
|304,69
|Vakıflar Bankası
|4,76
|2,37
|-13,61
|Vakko Tekstil
|6,67
|-1,48
|46,92
|Vanet Gıda
|8,07
|9,95
|464,34
|Verusa Holding
|45,00
|-0,31
|142,58
|Verusaturk Girisim
|13,17
|1,23
|150,44
|Vestel
|21,10
|0,96
|67,19
|Vestel Beyaz Eşya
|39,80
|0,00
|88,64
|Viking Kağıt
|9,21
|9,90
|392,51
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,42
|-0,23
|82,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|0,98
|24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|70,10
|-4,23
|1020,51
|Yataş
|13,68
|1,63
|88,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,87
|-1,02
|202,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,32
|0,16
|2,91
|Yeşil GMYO
|1,37
|0,74
|114,06
|Yeşil Yapı
|1,83
|-0,54
|177,27
|Yeşil Yatırım Holding
|93,10
|-0,32
|729,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.565,10
|10,00
|428,53
|Yonga Mobilya
|31,54
|9,97
|241,62
|Yükselen Çelik
|7,34
|-1,21
|139,48
|Yünsa
|14,96
|-1,38
|48,59
|Zorlu Enerji
|2,70
|0,00
|65,64
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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