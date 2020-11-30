Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

30.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:07
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.870,00-1,2835,42
İş Bankası (C)6,51-4,261,56
İş Bankası (Kur.)315.994,90

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50,47
İş Fin.Kir.3,64-3,45-4,21
İş Girişim15,69-1,94312,89
İş GMYO2,08-2,3518,18
İş Y. Men. Değ.12,90-0,31220,36
İş Yat. Ort.3,20-3,9098,59
İşbir Holding2.909,90-6,13576,72
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,27-3,8174,10
İz Hayvancılık Tarım14,98-0,99472,52
İzmir Demir Çelik20,663,30152,26
İzmir Fırça5,754,55219,44
Jantsa Jant Sanayi222,00-5,13317,39
Kafein Yazılım17,48-2,8957,39
Kaplamin23,20-6,75318,02
Kardemir (A)5,09-3,6092,08
Kardemir (B)4,49-4,6770,08
Kardemir (D)4,90-5,0484,21
Karel Elektronik16,74-2,2815,21
Karsan Otomotiv2,90-3,9783,54
Karsu Tekstil6,44-3,7498,77
Kartonsan2.576,70-5,62566,95
Katmerciler Ekipman3,03-3,5098,21
Kent Gıda500,002,882053,17
Kerevitaş Gıda7,374,10126,07
Kervansaray Yat. Holding1,26-9,35129,09
Kiler GMYO2,42-5,47126,39
Klimasan Klima19,34-6,66-8,83
Koç Holding17,64-5,57-11,84
Konfrut Gıda17,777,05127,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,53-2,07

Konya Çimento969,10-9,78257,21
Kordsa Teknik Tekstil14,40-2,7713,24
Koza Altın74,45-3,000,54
Koza Madencilik12,67-3,8026,32
Körfez GMYO5,92-7,50147,70
Kristal Kola2,954,2495,36
Kron Telekomünikasyon25,98-2,62104,25
Kuştur Kuşadası Turizm149,10-9,64535,14
Kuyumcukent Gayrimenkul2,405,26114,04
Kütahya Porselen36,12-4,95445,62
Lider Faktoring3,06-2,5566,76
Link Bilgisayar46,20-2,86156,83
Logo Yazılım112,201,0884,54
Lokman Hekim Sağlık12,369,96115,50
Lüks Kadife28,40-2,41228,70
Makina Takım2,65-4,3340,96
Marka Yatırım Holding7,253,57514,41
Marmaris Altınyunus90,10-6,7326,90
Marshall317,10-4,77567,02
Martı GMYO2,92-6,11189,11
Martı Otel2,24-6,67146,15
Mavi Giyim46,00-4,56-20,55
Mazhar Zorlu Holding17,60-1,9545,57
Mega Polietilen10,49-1,87726,99
Menderes Tekstil3,13-0,32138,93
Merit Turizm69,90-1,89259,57
Merko Gıda12,612,441100,95
Metemtur Otelcilik12,51-1,11602,81
Metro Holding2,180,9357,97
Metro Petrol ve Tesisleri3,05-3,7955,61
Metro Yatırım Ortaklığı2,47-6,08-53,68
Migros Ticaret42,183,0374,15
Milpa4,28-6,3595,43
Mistral GMYO4,19-1,18123,28
MLP Sağlık21,149,9332,13
MMC San. ve Tic. Yat.5,900,17417,54
Mondi Tire Kutsan6,34-2,7653,14
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,60-4,58172,01
Net Holding3,07-3,7618,08
Netaş Telekom.19,28-2,1347,63
Niğbaş Niğde Beton71,400,561051,61
Nuh Çimento40,16-1,91265,59
Nurol GMYO7,02-4,2396,64
Odaş Elektrik3,41-1,16135,87
Olmuksan-IP7,30-5,68185,05
Orge Enerji Elektrik7,20-2,7045,16
Orma Orman Mahsulleri12,11-7,84338,77
Osmanlı Menkul20,32-2,31387,14
Ostim Endüstriyel Yat4,100,24144,05
Otokar217,10-4,3647,65
Oyak Çimento8,05-2,1946,43
Oyak Yat. Ort.6,29-0,16172,45
Oylum Sınai Yatırımlar5,454,8176,44
Özak GMYO4,23-1,6364,59
Özbal Çelik Boru6,70-4,29315,67
Özderici GMYO2,17-3,5638,22
Özerden Plastik8,57-2,72275,88
Panora GMYO6,40-5,7414,25
Papilon Savunma20,00-3,75159,53
Park Elek.Madencilik5,03-3,8264,92
Parsan22,60-3,5833,41
Pegasus57,20-7,29-33,80
Peker GMYO2,25-0,88148,79
Penguen Gıda5,676,18519,41
Pera GMYO2,44-6,15159,57
Pergamon Dış Ticaret15,810,76104,32
Petkim4,19-0,9531,97
Petrokent Turizm855,00-10,00567,45
Pınar Et ve Un25,544,93180,99
Pınar Su7,925,18241,38
Pınar Süt23,447,3385,89
Plastikkart11,360,4422,55
Polisan Holding3,73-3,8723,61
Politeknik Metal322,20-10,00323,55
Prizma Press Matbaacılık5,702,8932,56
QNB Finans Fin. Kir.142,40-9,9910,30
QNB Finansbank78,70-9,95109,87
Ral Yatırım Holding4,88-6,1585,94
Ray Sigorta24,20-0,90607,60
Reysaş GMYO4,78-2,254,14
Reysaş Lojistik10,100,60130,59
Rhea Girişim3,430,29188,24
Rodrigo Tekstil18,729,99934,25
Royal Halı3,990,00191,24
RTA Laboratuvarları45,322,491853,45
Sabancı Holding9,64-3,505,71
Safkar Ege Soğutmacılık15,259,95599,54
Sanel Mühendislik3,40-3,6815,88
Sanifoam Sünger12,97-6,08159,40
Sanko Pazarlama7,30-1,620,19
Saray Matbaacılık7,801,30503,35
Sarkuysan6,95-0,57118,73
Sasa Polyester16,31-4,34111,00
Say Yenilenebilir Enerji8,08-1,94260,71
Sekuro Plastik11,22-4,83109,33
Selçuk Ecza Deposu12,5410,00110,23
Selçuk Gıda4,00-1,23271,15
Senkron Güvenlik5,249,8591,94
Serve Film Prodüksiyon16,01-4,70906,92
Servet GMYO56,60-2,41565,88
Seyitler Kimya20,569,95202,80
Silverline Endüstri4,18-2,5693,52
Sinpaş GMYO3,79-3,81226,72
Smartiks Yazılım7,50-2,22-23,55
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-4,80497,99
Söktaş4,99-1,19193,44
Sönmez Filament40,028,16720,08
Sönmez Pamuklu15,800,96221,14
Sumaş Suni Tahta40,96-1,30317,41
Şeker Fin. Kir.4,534,14-5,23
Şekerbank1,45-2,0333,00
Şişe Cam6,80-1,1633,59
Şok Marketler12,564,6716,73
T. Halk Bankası5,35-1,29-9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,00-9,4244,50
T.S.K.B.2,29-4,9889,26
T.Tuborg17,00-2,3042,86
Taç Tarım Ürünleri10,911,49249,68
Tat Gıda11,401,7987,38
TAV Havalimanları18,99-4,81-30,09
Taze Kuru Gıda268,00-3,943601,66
Tek-Art Turizm2,042,5161,90
Tekfen Holding14,55-3,96-19,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,139,97188,81
Temapol Polimer Plastik10,04-1,5792,34
TGS Dış Ticaret9,10-1,7394,86
Tofaş Oto. Fab.28,50-2,2022,31
Torunlar GMYO3,62-3,9831,64
Trabzon Liman32,36-5,98208,96
Trabzonspor Sportif4,24-3,6497,21
Trend GMYO14,929,79578,18
TSKB GMYO3,66-2,92283,25
Tuğçelik7,03-1,9577,97
Tukaş11,885,13-3,81
Turcas Petrol4,88-2,7982,77
Turkcell14,80-3,599,82
Tümosan Motor ve Traktör10,22-5,1159,44
Tüpraş90,95-3,40-28,27
Türk Hava Yolları11,40-4,44-21,16
Türk Prysmian Kablo13,20-3,30411,53
Türk Telekom7,680,136,44
Türk Traktör137,00-2,84158,93
Türker Proje Gayrimenkul88,20-2,81110,00
Türkiye Sigorta5,55-3,98154,84
Ufuk Yatırım12,244,26374,42
Ulaşlar Turizm Yat.3,67-2,13293,83
Ulusoy Elektrik47,86-1,7279,92
Ulusoy Un Sanayi12,314,15222,25
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,26-5,0486,24
Utopya Turizm25,762,38423,58
Uzertaş Boya32,429,971360,36
Ülker Bisküvi22,20-0,27-0,72
Vakıf Fin. Kir.3,77-3,0878,04
Vakıf GMYO3,67-5,41112,02
Vakıf Yat. Ort.7,65-2,05320,06
Vakıflar Bankası4,54-4,62-17,60
Vakko Tekstil5,90-4,0729,96
Vanet Gıda9,003,45529,37
Verusa Holding43,42-2,82134,06
Verusaturk Girisim9,54-1,7581,41
Vestel20,00-3,2958,48
Vestel Beyaz Eşya34,36-3,3762,86
Viking Kağıt6,433,38243,85
Yapı Kredi Koray GMYO4,62-2,9490,91
Yapı ve Kredi Bank.2,86-4,3515,32
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,00-2,70475,44
Yataş11,73-1,9259,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,72-4,62131,06
Yeni Gimat GMYO12,56-0,324,92
Yeşil GMYO1,17-2,5082,81
Yeşil Yapı1,33-4,32101,52
Yeşil Yatırım Holding70,00-9,39523,33
Yibitaş İnşaat Malzeme16.506,10-1,16460,48
Yonga Mobilya30,00-3,10224,94
Yükselen Çelik6,84-2,84123,16
Yünsa13,00-3,4229,12
Zorlu Enerji2,66-2,5663,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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