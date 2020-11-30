Borsada günlük işlemler (2)
30.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:07
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.870,00
|-1,28
|35,42
|İş Bankası (C)
|6,51
|-4,26
|1,56
|İş Bankası (Kur.)
|315.994,90
|50,47
|İş Fin.Kir.
|3,64
|-3,45
|-4,21
|İş Girişim
|15,69
|-1,94
|312,89
|İş GMYO
|2,08
|-2,35
|18,18
|İş Y. Men. Değ.
|12,90
|-0,31
|220,36
|İş Yat. Ort.
|3,20
|-3,90
|98,59
|İşbir Holding
|2.909,90
|-6,13
|576,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,27
|-3,81
|74,10
|İz Hayvancılık Tarım
|14,98
|-0,99
|472,52
|İzmir Demir Çelik
|20,66
|3,30
|152,26
|İzmir Fırça
|5,75
|4,55
|219,44
|Jantsa Jant Sanayi
|222,00
|-5,13
|317,39
|Kafein Yazılım
|17,48
|-2,89
|57,39
|Kaplamin
|23,20
|-6,75
|318,02
|Kardemir (A)
|5,09
|-3,60
|92,08
|Kardemir (B)
|4,49
|-4,67
|70,08
|Kardemir (D)
|4,90
|-5,04
|84,21
|Karel Elektronik
|16,74
|-2,28
|15,21
|Karsan Otomotiv
|2,90
|-3,97
|83,54
|Karsu Tekstil
|6,44
|-3,74
|98,77
|Kartonsan
|2.576,70
|-5,62
|566,95
|Katmerciler Ekipman
|3,03
|-3,50
|98,21
|Kent Gıda
|500,00
|2,88
|2053,17
|Kerevitaş Gıda
|7,37
|4,10
|126,07
|Kervansaray Yat. Holding
|1,26
|-9,35
|129,09
|Kiler GMYO
|2,42
|-5,47
|126,39
|Klimasan Klima
|19,34
|-6,66
|-8,83
|Koç Holding
|17,64
|-5,57
|-11,84
|Konfrut Gıda
|17,77
|7,05
|127,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,53
|-2,07
|Konya Çimento
|969,10
|-9,78
|257,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,40
|-2,77
|13,24
|Koza Altın
|74,45
|-3,00
|0,54
|Koza Madencilik
|12,67
|-3,80
|26,32
|Körfez GMYO
|5,92
|-7,50
|147,70
|Kristal Kola
|2,95
|4,24
|95,36
|Kron Telekomünikasyon
|25,98
|-2,62
|104,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|149,10
|-9,64
|535,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|5,26
|114,04
|Kütahya Porselen
|36,12
|-4,95
|445,62
|Lider Faktoring
|3,06
|-2,55
|66,76
|Link Bilgisayar
|46,20
|-2,86
|156,83
|Logo Yazılım
|112,20
|1,08
|84,54
|Lokman Hekim Sağlık
|12,36
|9,96
|115,50
|Lüks Kadife
|28,40
|-2,41
|228,70
|Makina Takım
|2,65
|-4,33
|40,96
|Marka Yatırım Holding
|7,25
|3,57
|514,41
|Marmaris Altınyunus
|90,10
|-6,73
|26,90
|Marshall
|317,10
|-4,77
|567,02
|Martı GMYO
|2,92
|-6,11
|189,11
|Martı Otel
|2,24
|-6,67
|146,15
|Mavi Giyim
|46,00
|-4,56
|-20,55
|Mazhar Zorlu Holding
|17,60
|-1,95
|45,57
|Mega Polietilen
|10,49
|-1,87
|726,99
|Menderes Tekstil
|3,13
|-0,32
|138,93
|Merit Turizm
|69,90
|-1,89
|259,57
|Merko Gıda
|12,61
|2,44
|1100,95
|Metemtur Otelcilik
|12,51
|-1,11
|602,81
|Metro Holding
|2,18
|0,93
|57,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,05
|-3,79
|55,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,47
|-6,08
|-53,68
|Migros Ticaret
|42,18
|3,03
|74,15
|Milpa
|4,28
|-6,35
|95,43
|Mistral GMYO
|4,19
|-1,18
|123,28
|MLP Sağlık
|21,14
|9,93
|32,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|0,17
|417,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,34
|-2,76
|53,14
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,60
|-4,58
|172,01
|Net Holding
|3,07
|-3,76
|18,08
|Netaş Telekom.
|19,28
|-2,13
|47,63
|Niğbaş Niğde Beton
|71,40
|0,56
|1051,61
|Nuh Çimento
|40,16
|-1,91
|265,59
|Nurol GMYO
|7,02
|-4,23
|96,64
|Odaş Elektrik
|3,41
|-1,16
|135,87
|Olmuksan-IP
|7,30
|-5,68
|185,05
|Orge Enerji Elektrik
|7,20
|-2,70
|45,16
|Orma Orman Mahsulleri
|12,11
|-7,84
|338,77
|Osmanlı Menkul
|20,32
|-2,31
|387,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,10
|0,24
|144,05
|Otokar
|217,10
|-4,36
|47,65
|Oyak Çimento
|8,05
|-2,19
|46,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,16
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,45
|4,81
|76,44
|Özak GMYO
|4,23
|-1,63
|64,59
|Özbal Çelik Boru
|6,70
|-4,29
|315,67
|Özderici GMYO
|2,17
|-3,56
|38,22
|Özerden Plastik
|8,57
|-2,72
|275,88
|Panora GMYO
|6,40
|-5,74
|14,25
|Papilon Savunma
|20,00
|-3,75
|159,53
|Park Elek.Madencilik
|5,03
|-3,82
|64,92
|Parsan
|22,60
|-3,58
|33,41
|Pegasus
|57,20
|-7,29
|-33,80
|Peker GMYO
|2,25
|-0,88
|148,79
|Penguen Gıda
|5,67
|6,18
|519,41
|Pera GMYO
|2,44
|-6,15
|159,57
|Pergamon Dış Ticaret
|15,81
|0,76
|104,32
|Petkim
|4,19
|-0,95
|31,97
|Petrokent Turizm
|855,00
|-10,00
|567,45
|Pınar Et ve Un
|25,54
|4,93
|180,99
|Pınar Su
|7,92
|5,18
|241,38
|Pınar Süt
|23,44
|7,33
|85,89
|Plastikkart
|11,36
|0,44
|22,55
|Polisan Holding
|3,73
|-3,87
|23,61
|Politeknik Metal
|322,20
|-10,00
|323,55
|Prizma Press Matbaacılık
|5,70
|2,89
|32,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,40
|-9,99
|10,30
|QNB Finansbank
|78,70
|-9,95
|109,87
|Ral Yatırım Holding
|4,88
|-6,15
|85,94
|Ray Sigorta
|24,20
|-0,90
|607,60
|Reysaş GMYO
|4,78
|-2,25
|4,14
|Reysaş Lojistik
|10,10
|0,60
|130,59
|Rhea Girişim
|3,43
|0,29
|188,24
|Rodrigo Tekstil
|18,72
|9,99
|934,25
|Royal Halı
|3,99
|0,00
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|45,32
|2,49
|1853,45
|Sabancı Holding
|9,64
|-3,50
|5,71
|Safkar Ege Soğutmacılık
|15,25
|9,95
|599,54
|Sanel Mühendislik
|3,40
|-3,68
|15,88
|Sanifoam Sünger
|12,97
|-6,08
|159,40
|Sanko Pazarlama
|7,30
|-1,62
|0,19
|Saray Matbaacılık
|7,80
|1,30
|503,35
|Sarkuysan
|6,95
|-0,57
|118,73
|Sasa Polyester
|16,31
|-4,34
|111,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,08
|-1,94
|260,71
|Sekuro Plastik
|11,22
|-4,83
|109,33
|Selçuk Ecza Deposu
|12,54
|10,00
|110,23
|Selçuk Gıda
|4,00
|-1,23
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,24
|9,85
|91,94
|Serve Film Prodüksiyon
|16,01
|-4,70
|906,92
|Servet GMYO
|56,60
|-2,41
|565,88
|Seyitler Kimya
|20,56
|9,95
|202,80
|Silverline Endüstri
|4,18
|-2,56
|93,52
|Sinpaş GMYO
|3,79
|-3,81
|226,72
|Smartiks Yazılım
|7,50
|-2,22
|-23,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|-4,80
|497,99
|Söktaş
|4,99
|-1,19
|193,44
|Sönmez Filament
|40,02
|8,16
|720,08
|Sönmez Pamuklu
|15,80
|0,96
|221,14
|Sumaş Suni Tahta
|40,96
|-1,30
|317,41
|Şeker Fin. Kir.
|4,53
|4,14
|-5,23
|Şekerbank
|1,45
|-2,03
|33,00
|Şişe Cam
|6,80
|-1,16
|33,59
|Şok Marketler
|12,56
|4,67
|16,73
|T. Halk Bankası
|5,35
|-1,29
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,00
|-9,42
|44,50
|T.S.K.B.
|2,29
|-4,98
|89,26
|T.Tuborg
|17,00
|-2,30
|42,86
|Taç Tarım Ürünleri
|10,91
|1,49
|249,68
|Tat Gıda
|11,40
|1,79
|87,38
|TAV Havalimanları
|18,99
|-4,81
|-30,09
|Taze Kuru Gıda
|268,00
|-3,94
|3601,66
|Tek-Art Turizm
|2,04
|2,51
|61,90
|Tekfen Holding
|14,55
|-3,96
|-19,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,13
|9,97
|188,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,04
|-1,57
|92,34
|TGS Dış Ticaret
|9,10
|-1,73
|94,86
|Tofaş Oto. Fab.
|28,50
|-2,20
|22,31
|Torunlar GMYO
|3,62
|-3,98
|31,64
|Trabzon Liman
|32,36
|-5,98
|208,96
|Trabzonspor Sportif
|4,24
|-3,64
|97,21
|Trend GMYO
|14,92
|9,79
|578,18
|TSKB GMYO
|3,66
|-2,92
|283,25
|Tuğçelik
|7,03
|-1,95
|77,97
|Tukaş
|11,88
|5,13
|-3,81
|Turcas Petrol
|4,88
|-2,79
|82,77
|Turkcell
|14,80
|-3,59
|9,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,22
|-5,11
|59,44
|Tüpraş
|90,95
|-3,40
|-28,27
|Türk Hava Yolları
|11,40
|-4,44
|-21,16
|Türk Prysmian Kablo
|13,20
|-3,30
|411,53
|Türk Telekom
|7,68
|0,13
|6,44
|Türk Traktör
|137,00
|-2,84
|158,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|88,20
|-2,81
|110,00
|Türkiye Sigorta
|5,55
|-3,98
|154,84
|Ufuk Yatırım
|12,24
|4,26
|374,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|-2,13
|293,83
|Ulusoy Elektrik
|47,86
|-1,72
|79,92
|Ulusoy Un Sanayi
|12,31
|4,15
|222,25
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,26
|-5,04
|86,24
|Utopya Turizm
|25,76
|2,38
|423,58
|Uzertaş Boya
|32,42
|9,97
|1360,36
|Ülker Bisküvi
|22,20
|-0,27
|-0,72
|Vakıf Fin. Kir.
|3,77
|-3,08
|78,04
|Vakıf GMYO
|3,67
|-5,41
|112,02
|Vakıf Yat. Ort.
|7,65
|-2,05
|320,06
|Vakıflar Bankası
|4,54
|-4,62
|-17,60
|Vakko Tekstil
|5,90
|-4,07
|29,96
|Vanet Gıda
|9,00
|3,45
|529,37
|Verusa Holding
|43,42
|-2,82
|134,06
|Verusaturk Girisim
|9,54
|-1,75
|81,41
|Vestel
|20,00
|-3,29
|58,48
|Vestel Beyaz Eşya
|34,36
|-3,37
|62,86
|Viking Kağıt
|6,43
|3,38
|243,85
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,62
|-2,94
|90,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,86
|-4,35
|15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,00
|-2,70
|475,44
|Yataş
|11,73
|-1,92
|59,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,72
|-4,62
|131,06
|Yeni Gimat GMYO
|12,56
|-0,32
|4,92
|Yeşil GMYO
|1,17
|-2,50
|82,81
|Yeşil Yapı
|1,33
|-4,32
|101,52
|Yeşil Yatırım Holding
|70,00
|-9,39
|523,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.506,10
|-1,16
|460,48
|Yonga Mobilya
|30,00
|-3,10
|224,94
|Yükselen Çelik
|6,84
|-2,84
|123,16
|Yünsa
|13,00
|-3,42
|29,12
|Zorlu Enerji
|2,66
|-2,56
|63,19
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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