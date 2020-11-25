Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.999,70 1,23 35,85 İş Bankası (C) 6,69 2,61 4,37 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 Bunlar da ilginizi çekebilir Dünya futbolunun efsane ismi Maradona hayatını kaybetti Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son Çok konuşulacak Trump iddiası! Giderayak sınırımızda savaş mı çıkaracak? 73,57 İş Fin.Kir. 3,86 0,00 1,58 İş Girişim 16,05 0,06 322,37 İş GMYO 2,06 -1,90 17,05 İş Y. Men. Değ. 12,72 -0,86 215,89 İş Yat. Ort. 3,43 6,19 112,87 İşbir Holding 2.947,70 -6,42 585,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,15 -1,71 85,48 İttifak Holding 2,20 -1,79 68,73 İz Hayvancılık Tarım 15,28 -9,96 483,99 İzmir Demir Çelik 20,08 0,40 145,18 İzmir Fırça 5,90 0,17 227,78 Jantsa Jant Sanayi 242,30 -0,25 355,55 Kafein Yazılım 18,75 5,28 68,83 Kaplamin 24,50 2,08 341,44 Kardemir (A) 5,34 4,91 101,51 Kardemir (B) 4,90 4,93 85,61 Kardemir (D) 5,20 5,69 95,49 Karel Elektronik 17,05 -0,29 17,34 Karsan Otomotiv 3,07 3,02 94,30 Karsu Tekstil 6,75 -1,60 108,33 Kartonsan 2.790,50 -5,41 622,29 Katmerciler Ekipman 3,16 -2,17 106,71 Kent Gıda 427,80 -9,99 1742,26 Kerevitaş Gıda 7,23 4,03 121,78 Kervansaray Yat. Holding 1,16 9,43 110,91 Kiler GMYO 2,41 -1,63 125,45 Klimasan Klima 20,16 7,23 -4,97 Koç Holding 18,73 -1,73 -6,39 Konfrut Gıda 16,37 3,09 109,34 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,57 -2,30 Konya Çimento 1.155,80 -2,56 326,02 Kordsa Teknik Tekstil 14,39 -0,07 13,17 Koza Altın 77,60 -1,46 4,79 Koza Madencilik 13,32 -1,70 32,80 Körfez GMYO 6,58 -3,94 175,31 Kristal Kola 3,00 8,70 98,68 Kron Telekomünikasyon 26,28 1,86 106,60 Kuştur Kuşadası Turizm 166,10 0,00 607,56 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -0,86 105,12 Kütahya Porselen 38,08 1,01 475,23 Lider Faktoring 3,10 -1,27 68,94 Link Bilgisayar 47,30 0,08 162,94 Logo Yazılım 99,00 -0,20 62,83 Lokman Hekim Sağlık 11,23 1,63 95,80 Lüks Kadife 28,00 0,50 224,07 Makina Takım 2,77 -2,46 47,34 Marka Yatırım Holding 7,12 9,88 503,39 Marmaris Altınyunus 104,30 5,83 46,90 Marshall 331,20 -3,19 596,68 Martı GMYO 3,26 -2,40 222,77 Martı Otel 2,27 -1,30 149,45 Mavi Giyim 49,26 -1,08 -14,92 Mazhar Zorlu Holding 17,96 -0,17 48,55 Mega Polietilen 10,70 -0,28 743,55 Menderes Tekstil 3,19 -0,31 143,51 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 74,90 5,57 285,29 Merko Gıda 13,10 0,85 1147,62 Metemtur Otelcilik 12,61 0,32 608,43 Metro Holding 2,19 -1,35 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,20 -0,62 63,27 Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 -7,07 -50,68 Migros Ticaret 40,86 1,29 68,70 Milpa 4,70 -4,28 114,61 Mistral GMYO 4,24 -1,62 125,94 MLP Sağlık 19,12 0,63 19,50 MMC San. ve Tic. Yat. 5,97 -2,13 423,68 Mondi Tire Kutsan 6,59 -2,08 59,18 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,40 -0,35 170,44 Net Holding 3,30 -1,79 26,92 Netaş Telekom. 19,75 -1,55 51,23 Niğbaş Niğde Beton 67,00 -6,82 980,65 Nuh Çimento 36,42 -0,22 231,55 Nurol GMYO 7,08 -0,42 98,32 Odaş Elektrik 3,64 0,55 151,78 Olmuksan-IP 7,40 -6,33 188,95 Orge Enerji Elektrik 7,95 9,96 60,28 Orma Orman Mahsulleri 13,04 0,31 372,46 Osmanlı Menkul 21,22 2,12 408,71 Ostim Endüstriyel Yat 4,12 -3,29 145,24 Otokar 237,10 0,21 61,25 Oyak Çimento 8,08 -1,82 46,97 Oyak Yat. Ort. 6,37 -0,16 175,92 Oylum Sınai Yatırımlar 5,35 0,56 73,21 Özak GMYO 4,26 -0,70 65,76 Özbal Çelik Boru 7,08 -1,94 339,24 Özderici GMYO 2,29 -1,72 45,86 Özerden Plastik 8,96 7,95 292,98 Panora GMYO 7,13 -2,99 27,28 Papilon Savunma 21,38 -3,52 177,43 Park Elek.Madencilik 5,13 -1,54 68,20 Parsan 23,08 3,96 36,25 Pegasus 61,20 5,25 -29,17 Peker GMYO 2,33 -3,72 157,64 Penguen Gıda 5,50 2,23 500,83 Pera GMYO 2,57 -0,39 173,40 Pergamon Dış Ticaret 15,72 0,70 103,16 Petkim 4,08 0,74 28,50 Petrokent Turizm 850,00 0,00 563,54 Pınar Et ve Un 24,02 2,13 164,26 Pınar Su 7,67 0,92 230,60 Pınar Süt 21,42 5,52 69,87 Plastikkart 11,20 -1,84 20,82 Polisan Holding 3,86 -1,03 27,92 Politeknik Metal 425,90 9,99 459,86 Prizma Press Matbaacılık 5,64 -0,53 31,16 QNB Finans Fin. Kir. 141,60 9,94 9,68 QNB Finansbank 76,65 9,97 104,40 Ral Yatırım Holding 4,90 0,62 86,70 Ray Sigorta 27,10 -1,81 692,40 Reysaş GMYO 4,77 -2,05 3,92 Reysaş Lojistik 8,80 -2,87 100,91 Rhea Girişim 3,42 -3,66 187,39 Rodrigo Tekstil 14,08 10,00 677,90 Royal Halı 3,85 -3,27 181,02 RTA Laboratuvarları 45,38 -4,86 1856,03 Sabancı Holding 10,18 -0,68 11,63 Safkar Ege Soğutmacılık 11,47 9,97 426,15 Sanel Mühendislik 3,55 0,00 20,99 Sanifoam Sünger 15,17 -9,97 203,40 Sanko Pazarlama 7,52 1,90 3,21 Saray Matbaacılık 7,84 0,26 506,45 Sarkuysan 6,93 -0,86 118,10 Sasa Polyester 17,62 2,32 127,94 Say Yenilenebilir Enerji 8,13 -1,57 262,95 Sekuro Plastik 12,00 2,65 123,88 Selçuk Ecza Deposu 9,71 3,30 62,79 Selçuk Gıda 4,00 0,00 271,15 Senkron Güvenlik 5,52 9,96 102,20 Serve Film Prodüksiyon 16,70 -4,84 950,31 Servet GMYO 57,60 1,05 577,65 Seyitler Kimya 17,00 2,29 150,37 Silverline Endüstri 4,52 4,63 109,26 Sinpaş GMYO 3,87 -0,77 233,62 Smartiks Yazılım 7,72 1,85 -21,30 Sodaş Sodyum Sanayii 24,40 -3,79 534,39 Söktaş 5,03 -1,37 195,79 Sönmez Filament 35,82 0,67 634,02 Sönmez Pamuklu 15,87 -0,81 222,56 Sumaş Suni Tahta 38,82 -8,83 295,60 Şeker Fin. Kir. 4,18 -0,95 -12,55 Şekerbank 1,51 0,00 38,50 Şişe Cam 6,98 -0,71 37,12 Şok Marketler 12,15 0,91 12,92 T. Halk Bankası 5,33 0,38 -9,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 67,00 3,55 53,67 T.S.K.B. 2,71 3,83 123,97 T.Tuborg 17,50 -0,11 47,06 Taç Tarım Ürünleri 10,99 -8,42 252,24 Tat Gıda 11,14 1,36 83,11 TAV Havalimanları 19,93 2,78 -26,63 Taze Kuru Gıda 280,40 5,61 3772,93 Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 42,06 Tekfen Holding 15,50 -0,83 -14,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,12 -1,30 117,14 Temapol Polimer Plastik 10,42 0,48 99,62 TGS Dış Ticaret 9,52 0,42 103,85 Tofaş Oto. Fab. 29,60 -0,67 27,03 Torunlar GMYO 3,67 -0,81 33,45 Trabzon Liman 31,92 -1,48 204,76 Trabzonspor Sportif 4,26 -1,84 98,14 Trend GMYO 11,85 9,93 438,64 TSKB GMYO 3,95 4,77 313,62 Tuğçelik 7,32 0,55 85,32 Tukaş 11,18 3,42 -9,47 Turcas Petrol 4,97 0,00 86,14 Turkcell 15,69 -0,51 13,70 Tümosan Motor ve Traktör 11,00 -2,57 71,61 Tüpraş 92,90 3,11 -26,74 Türk Hava Yolları 11,99 1,35 -17,08 Türk Prysmian Kablo 13,36 -2,27 417,73 Türk Telekom 7,73 -0,64 7,13 Türk Traktör 142,50 -2,40 169,32 Türker Proje Gayrimenkul 93,85 -4,43 123,45 Türkiye Sigorta 5,76 -1,54 164,49 Ufuk Yatırım 10,90 -6,76 322,48 Ulaşlar Turizm Yat. 3,70 0,54 297,05 Ulusoy Elektrik 48,26 -0,21 81,43 Ulusoy Un Sanayi 12,02 2,12 214,66 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,40 -2,04 97,78 Utopya Turizm 25,28 1,53 413,82 Uzertaş Boya 27,00 3,85 1116,22 Ülker Bisküvi 22,08 -2,39 -1,25 Vakıf Fin. Kir. 3,88 -0,51 83,23 Vakıf GMYO 3,87 -0,26 123,57 Vakıf Yat. Ort. 7,75 -1,02 325,56 Vakıflar Bankası 4,68 0,65 -15,06 Vakko Tekstil 6,09 -0,49 34,14 Vanet Gıda 8,74 2,82 511,19 Verusa Holding 43,24 -3,27 133,09 Verusaturk Girisim 9,25 -3,04 75,90 Vestel 19,96 -0,40 58,16 Vestel Beyaz Eşya 34,60 -1,14 63,99 Viking Kağıt 6,27 -0,48 235,29 Yapı Kredi Koray GMYO 4,78 0,84 97,52 Yapı ve Kredi Bank. 3,01 1,35 21,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,00 -4,47 507,41 Yataş 11,58 -2,36 57,77 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,88 -1,02 140,99 Yeni Gimat GMYO 12,67 -1,40 5,84 Yeşil GMYO 1,13 -3,42 76,56 Yeşil Yapı 1,35 -4,93 104,55 Yeşil Yatırım Holding 64,00 -9,60 469,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.729,00 5,53 502,00 Yonga Mobilya 30,02 -3,16 225,15 Yükselen Çelik 7,02 -1,13 129,04 Yünsa 13,48 -0,66 33,89 Zorlu Enerji 2,72 0,37 66,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak