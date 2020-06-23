Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
23.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|51.749,90
|-0,06
|71,47
|İş Bankası (C)
|5,45
|-1,45
|-14,98
|İş Bankası (Kur.)
|410.000,00
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,98
|1,02
|4,74
|İş Girişim
|7,26
|-0,55
|91,05
|İş GMYO
|1,88
|-1,57
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|6,17
|0,33
|53,22
|İş Yat. Ort.
|2,63
|-0,38
|63,22
|İşbir Holding
|990,00
|-10,00
|130,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,81
|-2,41
|30,65
|İttifak Holding
|3,39
|3,99
|-8,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,69
|-2,74
|117,47
|İzmir Demir Çelik
|13,69
|-9,04
|67,16
|İzmir Fırça
|2,25
|0,90
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|73,20
|-1,08
|37,63
|Kafein Yazılım
|16,18
|0,37
|45,69
|Kapital Yat. Holding
|3,70
|-2,37
|52,89
|Kaplamin
|8,31
|1,09
|49,73
|Kardemir (A)
|3,17
|5,32
|19,62
|Kardemir (B)
|2,90
|2,11
|9,85
|Kardemir (D)
|2,96
|1,72
|11,28
|Karel Elektronik
|15,93
|0,00
|9,64
|Karsan Otomotiv
|2,73
|7,06
|72,78
|Karsu Tekstil
|3,50
|0,57
|8,02
|Kartonsan
|451,00
|-0,11
|16,74
|Katmerciler Ekipman
|4,44
|0,68
|15,63
|Kent Gıda
|508,50
|-1,09
|189,25
|Kerevitaş Gıda
|4,28
|-1,15
|31,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-2,22
|-20,00
|Kiler GMYO
|4,19
|0,24
|10,55
|Klimasan Klima
|16,55
|-1,61
|-21,99
|Koç Holding
|17,49
|0,17
|-12,59
|Konfrut Gıda
|10,10
|-0,98
|29,16
|Konya Çimento
|275,00
|-0,54
|1,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,15
|0,41
|-4,45
|Koza Altın
|81,30
|-0,37
|9,79
|Koza Madencilik
|13,40
|-0,30
|33,60
|Körfez GMYO
|3,07
|1,66
|28,45
|Kristal Kola
|2,07
|0,49
|37,09
|Kron Telekomünikasyon
|26,22
|6,33
|106,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|44,56
|-7,17
|88,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|3,41
|28,48
|Kütahya Porselen
|32,82
|1,42
|395,77
|Lider Faktoring
|2,28
|1,33
|24,25
|Link Bilgisayar
|24,70
|0,32
|36,09
|Logo Yazılım
|76,95
|1,25
|26,56
|Lokman Hekim Sağlık
|7,49
|1,77
|29,58
|Lüks Kadife
|15,02
|-1,96
|73,84
|Makina Takım
|2,02
|0,00
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,36
|3,51
|100,00
|Marmaris Altınyunus
|79,40
|1,28
|11,83
|Marshall
|84,40
|0,24
|77,53
|Martı GMYO
|1,52
|-0,65
|50,50
|Martı Otel
|1,17
|0,86
|28,57
|Mavi Giyim
|48,64
|-1,58
|-15,99
|Mazhar Zorlu Holding
|17,10
|-2,45
|41,44
|Mega Polietilen
|4,40
|-2,22
|100,00
|Menderes Tekstil
|3,68
|9,85
|180,92
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,60
|-0,76
|21,40
|Merko Gıda
|1,44
|0,70
|37,14
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,09
|-0,95
|17,42
|Metro Holding
|1,71
|-0,58
|23,91
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,00
|2,39
|53,06
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-1,24
|-55,18
|Migros Ticaret
|36,38
|0,44
|50,21
|Milpa
|3,90
|-1,27
|78,08
|Mistral GMYO
|2,56
|1,99
|35,45
|MLP Sağlık
|18,46
|-1,07
|15,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,75
|-0,57
|53,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,82
|0,44
|64,73
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.099,00
|2,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,12
|-1,63
|42,45
|Net Holding
|2,31
|0,00
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,18
|-0,35
|8,58
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|15,02
|0,07
|36,73
|Nurol GMYO
|4,45
|-2,20
|24,65
|Odaş Elektrik
|2,17
|2,36
|50,10
|Olmuksan-IP
|4,49
|0,45
|75,32
|Orge Enerji Elektrik
|5,79
|0,00
|16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,75
|0,00
|72,10
|Osmanlı Menkul
|8,91
|-0,11
|113,11
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,54
|0,00
|51,19
|Otokar
|146,50
|2,73
|-0,37
|Oyak Çimento
|6,74
|-0,44
|22,60
|Oyak Yat. Ort.
|6,88
|-1,99
|198,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|0,00
|-1,26
|Özak GMYO
|3,86
|0,78
|50,19
|Özbal Çelik Boru
|3,32
|-1,19
|105,97
|Özderici GMYO
|1,84
|-1,08
|17,20
|Özerden Plastik
|2,32
|-0,85
|1,75
|Panora GMYO
|5,29
|-0,38
|-5,56
|Papilon Savunma
|16,08
|3,34
|108,66
|Park Elek.Madencilik
|3,68
|0,55
|20,66
|Parsan
|18,56
|-1,80
|9,56
|Pegasus
|55,85
|-0,36
|-35,36
|Peker GMYO
|8,47
|10,00
|170,61
|Penguen Gıda
|4,29
|-3,60
|107,25
|Pera GMYO
|1,26
|-2,33
|34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|9,37
|-0,11
|21,10
|Petkim
|4,14
|0,49
|8,66
|Petrokent Turizm
|164,90
|-3,17
|28,73
|Pınar Et ve Un
|18,30
|0,11
|99,56
|Pınar Su
|5,79
|-0,69
|149,57
|Pınar Süt
|18,32
|0,00
|44,59
|Plastikkart
|12,78
|1,03
|37,86
|Polisan Holding
|2,97
|0,34
|-1,58
|Politeknik Metal
|135,20
|6,54
|77,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|0,00
|-7,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.194,10
|0,05
|7,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,30
|-0,49
|-21,53
|QNB Finansbank
|46,20
|-1,07
|23,20
|Ral Yatırım Holding
|14,50
|1,40
|113,24
|Ray Sigorta
|6,08
|0,66
|77,78
|Reysaş GMYO
|5,23
|-0,76
|13,94
|Reysaş Lojistik
|6,11
|-1,29
|39,50
|Rhea Girişim
|2,30
|-0,86
|93,28
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|0,38
|45,86
|Royal Halı
|2,25
|2,27
|64,23
|RTA Laboratuvarları
|34,98
|-2,07
|1407,76
|Sabancı Holding
|9,21
|-0,54
|0,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,55
|-2,15
|108,72
|Salix Yatırım Holding
|11,30
|5,61
|56,73
|Sanel Mühendislik
|5,20
|3,59
|28,40
|Sanifoam Sünger
|5,92
|1,89
|18,40
|Sanko Pazarlama
|7,62
|0,26
|-1,55
|Saray Matbaacılık
|2,34
|9,86
|81,01
|Sarkuysan
|6,31
|3,78
|30,64
|Sasa Polyester
|10,75
|-0,28
|39,07
|Say Reklamcılık
|3,75
|-0,79
|67,41
|Sekuro Plastik
|5,46
|-0,18
|1,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,95
|2,17
|50,05
|Selçuk Gıda
|3,05
|-0,97
|77,33
|Senkron Güvenlik
|3,30
|-1,20
|20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|5,87
|-0,51
|269,18
|Servet GMYO
|16,35
|-0,43
|92,35
|Seyitler Kimya
|9,11
|-1,30
|34,17
|Silverline Endüstri
|3,70
|0,82
|71,30
|Sinpaş GMYO
|1,33
|3,10
|14,66
|Smartiks Yazılım
|8,64
|0,93
|-11,93
|Soda Sanayii
|6,08
|2,18
|2,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,91
|0,00
|235,66
|Söktaş
|2,47
|2,92
|45,25
|Sönmez Filament
|7,05
|-0,14
|44,47
|Sönmez Pamuklu
|7,25
|-0,82
|47,36
|Sumaş Suni Tahta
|12,70
|-2,38
|28,28
|Şeker Fin. Kir.
|4,71
|3,97
|-1,46
|Şekerbank
|1,40
|4,48
|6,87
|Şişe Cam
|5,57
|2,96
|8,75
|Şok Marketler
|13,00
|0,70
|20,82
|T. Halk Bankası
|6,24
|-3,26
|5,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,62
|-2,39
|-4,54
|T.S.K.B.
|1,28
|1,59
|5,79
|T.Tuborg
|15,37
|-0,19
|29,16
|Taç Tarım Ürünleri
|6,20
|-7,05
|98,72
|Tat Gıda
|9,68
|-0,10
|59,11
|TAV Havalimanları
|19,53
|-0,15
|-28,10
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|-0,06
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,64
|5,81
|30,16
|Tekfen Holding
|17,09
|-0,52
|-7,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|0,00
|65,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,18
|0,14
|37,55
|TGS Dış Ticaret
|5,29
|1,73
|13,28
|Tofaş Oto. Fab.
|24,78
|3,60
|6,34
|Torunlar GMYO
|3,11
|0,32
|13,09
|Trabzon Liman
|15,07
|4,73
|41,37
|Trabzonspor Sportif
|7,60
|-9,52
|253,49
|Trakya Cam
|3,61
|3,14
|6,46
|Trend GMYO
|3,91
|1,30
|77,73
|TSKB GMYO
|3,31
|-2,36
|147,01
|Tuğçelik
|5,24
|4,17
|32,66
|Tukaş
|9,06
|0,67
|-26,64
|Turcas Petrol
|3,03
|0,66
|13,48
|Turkcell
|16,65
|1,52
|20,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,06
|0,43
|10,14
|Tüpraş
|89,55
|-0,50
|-29,38
|Türk Hava Yolları
|12,55
|-0,24
|-13,21
|Türk Prysmian Kablo
|4,36
|-0,23
|68,65
|Türk Telekom
|8,11
|4,24
|10,04
|Türk Traktör
|72,35
|4,18
|36,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,74
|-1,04
|8,90
|Ufuk Yatırım
|4,94
|-1,40
|91,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,54
|9,93
|114,15
|Ulusoy Elektrik
|35,32
|1,09
|32,78
|Ulusoy Un Sanayi
|9,25
|0,87
|142,15
|Umpaş Holding
|0,79
|-1,25
|27,42
|Uşak Seramik
|1,55
|0,00
|27,73
|Utopya Turizm
|6,56
|2,66
|33,33
|Uzertaş Boya
|5,73
|8,32
|158,11
|Ülker Bisküvi
|24,56
|-1,37
|9,84
|Vakıf Fin. Kir.
|2,94
|-1,67
|21,49
|Vakıf GMYO
|2,57
|-0,77
|48,47
|Vakıf Yat. Ort.
|2,82
|-0,35
|21,03
|Vakıflar Bankası
|5,23
|-2,06
|-5,08
|Vakko Tekstil
|5,17
|-0,77
|13,88
|Vanet Gıda
|1,59
|-0,63
|11,19
|Verusa Holding
|23,20
|0,61
|25,06
|Verusaturk Girisim
|4,98
|0,40
|-5,30
|Vestel
|16,41
|1,30
|30,03
|Vestel Beyaz Eşya
|26,12
|0,00
|20,93
|Viking Kağıt
|4,66
|-0,21
|149,20
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,26
|9,79
|76,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|-0,82
|-2,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,26
|4,80
|63,64
|Yataş
|8,12
|-0,25
|10,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,35
|-2,08
|45,96
|Yeni Gimat GMYO
|11,89
|-0,42
|-0,68
|Yeşil GMYO
|0,85
|-2,30
|32,81
|Yeşil Yapı
|1,02
|-3,77
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|14,94
|-2,10
|33,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.250,70
|0,48
|146,20
|Yonga Mobilya
|27,00
|-0,52
|192,21
|Yükselen Çelik
|10,87
|-3,38
|77,32
|Yünsa
|14,34
|1,63
|42,43
|Zorlu Enerji
|1,76
|3,53
|7,98
(Son)
Kaynak: AA