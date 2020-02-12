Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
12.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:56
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|332.000,00
|100,21
|İş Bankası (B)
|49.000,00
|2,30
|62,36
|İş Bankası (C)
|7,18
|-2,31
|12,01
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|0,00
|100,00
|İş Fin.Kir.
|4,19
|-0,48
|10,26
|İş Girişim
|5,20
|-0,57
|36,84
|İş GMYO
|1,91
|0,00
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|5,40
|1,89
|20,00
|İş Yat. Ort.
|2,17
|-0,46
|17,93
|İşbir Holding
|594,00
|4,03
|38,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|1,45
|12,90
|İttifak Holding
|3,24
|-0,61
|-12,90
|İz Hayvancılık Tarım
|3,10
|3,68
|18,48
|İzmir Demir Çelik
|11,00
|-1,70
|34,31
|İzmir Fırça
|2,42
|0,83
|34,44
|Jantsa Jant Sanayi
|63,50
|5,66
|8,92
|Kafein Yazılım
|15,15
|1,27
|36,00
|Kapital Yat. Holding
|3,37
|5,31
|39,26
|Kaplamin
|6,25
|4,87
|12,61
|Kardemir (A)
|2,91
|1,75
|9,81
|Kardemir (B)
|2,91
|2,11
|10,23
|Kardemir (D)
|2,93
|1,03
|10,15
|Karel Elektronik
|18,59
|4,44
|27,94
|Karsan Otomotiv
|1,81
|0,00
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,62
|-3,72
|11,73
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|-8,26
|-4,15
|Kartonsan
|466,10
|-0,51
|19,54
|Katmerciler Ekipman
|4,28
|1,66
|11,46
|Kent Gıda
|233,20
|-0,60
|32,65
|Kerevitaş Gıda
|3,71
|0,54
|13,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-2,00
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,86
|-0,52
|1,85
|Klimasan Klima
|20,62
|-0,67
|-6,61
|Koç Holding
|19,46
|-2,55
|-4,23
|Konfrut Gıda
|9,15
|-0,76
|17,01
|Konya Çimento
|272,20
|0,63
|0,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,40
|3,70
|17,74
|Koza Altın
|75,55
|-0,59
|2,03
|Koza Madencilik
|10,95
|0,55
|9,17
|Körfez GMYO
|3,05
|-1,61
|27,62
|Kristal Kola
|2,21
|4,25
|46,36
|Kron Telekomünikasyon
|18,66
|3,09
|46,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|5,39
|13,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,00
|-0,50
|21,21
|Kütahya Porselen
|9,42
|-0,63
|42,30
|Lider Faktoring
|4,80
|-0,21
|30,79
|Link Bilgisayar
|30,00
|4,46
|65,29
|Logo Yazılım
|68,95
|0,66
|13,40
|Lokman Hekim Sağlık
|6,25
|2,97
|8,13
|Lüks Kadife
|11,98
|3,10
|38,66
|Makina Takım
|2,12
|-0,93
|12,77
|Mardin Çimento
|5,37
|-0,92
|-9,29
|Marka Yatırım Holding
|1,50
|-1,32
|27,12
|Marmaris Altınyunus
|86,15
|1,00
|21,34
|Marshall
|53,35
|0,38
|12,22
|Martı GMYO
|1,37
|-2,14
|35,64
|Martı Otel
|1,16
|0,00
|27,47
|Mavi Giyim
|60,90
|1,00
|5,18
|Mazhar Zorlu Holding
|15,61
|0,06
|29,11
|Mega Polietilen
|2,42
|-2,02
|10,00
|Menderes Tekstil
|1,59
|-2,45
|21,37
|Mensa
|0,38
|2,70
|18,75
|Merit Turizm
|24,00
|0,00
|23,46
|Merko Gıda
|1,29
|3,20
|22,86
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|2,11
|6,59
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|1,01
|12,36
|Metro Holding
|1,42
|0,00
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|1,79
|16,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,82
|3,93
|-28,33
|Migros Ticaret
|25,94
|-1,37
|7,10
|Milpa
|2,84
|-1,73
|29,68
|Mistral GMYO
|2,13
|3,40
|12,70
|MLP Sağlık
|17,79
|-1,11
|11,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|8,14
|-2,63
|96,62
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.078,80
|0,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,96
|5,05
|56,92
|Net Holding
|2,37
|0,42
|-8,85
|Netaş Telekom.
|15,85
|2,26
|21,36
|Niğbaş Niğde Beton
|5,34
|-2,91
|-13,87
|Nuh Çimento
|11,26
|0,00
|-5,22
|Nurol GMYO
|4,27
|0,23
|19,61
|Odaş Elektrik
|2,21
|2,31
|52,87
|Olmuksan-IP
|4,38
|-1,79
|71,03
|Orge Enerji Elektrik
|6,00
|-1,32
|20,97
|Orma Orman Mahsulleri
|5,05
|-4,72
|82,97
|Osmanlı Menkul
|7,55
|1,75
|79,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,13
|0,00
|26,79
|Otokar
|162,50
|0,06
|2,20
|Oyak Yat. Ort.
|2,46
|0,00
|5,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,19
|-0,38
|1,96
|Özak GMYO
|3,34
|-0,30
|29,96
|Özbal Çelik Boru
|2,61
|14,98
|56,29
|Özderici GMYO
|1,98
|5,88
|26,11
|Özerden Plastik
|2,64
|-0,38
|15,79
|Panora GMYO
|6,31
|1,94
|1,77
|Papilon Savunma
|11,66
|7,66
|50,45
|Park Elek.Madencilik
|3,47
|0,29
|13,77
|Parsan
|17,65
|0,06
|4,19
|Pegasus
|71,60
|3,92
|-17,13
|Peker GMYO
|3,02
|0,67
|-3,51
|Penguen Gıda
|3,65
|-2,67
|76,33
|Pera GMYO
|1,17
|0,00
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,11
|-0,69
|26,06
|Petkim
|4,06
|0,00
|6,56
|Petrokent Turizm
|212,00
|1,92
|65,50
|Pınar Et ve Un
|10,42
|2,26
|13,63
|Pınar Su
|2,99
|-1,64
|28,88
|Pınar Süt
|14,09
|-0,21
|11,21
|Plastikkart
|9,60
|1,16
|3,56
|Polisan Holding
|3,21
|0,63
|5,94
|Politeknik Metal
|77,35
|-1,96
|0,45
|Prizma Press Matbaacılık
|5,34
|2,69
|24,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.156,30
|0,05
|4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|151,00
|5,74
|16,96
|QNB Finansbank
|57,00
|10,14
|52,00
|Ral Yatırım Holding
|7,40
|-4,52
|8,82
|Ray Sigorta
|4,73
|5,11
|38,30
|Reysaş GMYO
|10,62
|-3,19
|131,37
|Reysaş Lojistik
|9,90
|-3,98
|126,03
|Rhea Girişim
|2,05
|14,53
|72,27
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-0,51
|7,73
|Royal Halı
|2,12
|1,92
|54,74
|RTA Laboratuvarları
|2,38
|0,00
|2,59
|Sabancı Holding
|10,04
|-1,18
|5,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,10
|6,16
|42,20
|Salix Yatırım Holding
|6,05
|4,67
|-16,09
|Sanel Mühendislik
|3,90
|2,63
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|6,07
|0,33
|21,40
|Sanko Pazarlama
|7,60
|-0,52
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|2,89
|-1,03
|61,45
|Sarkuysan
|5,89
|-2,32
|21,95
|Sasa Polyester
|9,55
|-1,04
|23,54
|Say Reklamcılık
|3,88
|8,08
|73,21
|Sekuro Plastik
|5,88
|0,86
|9,70
|Selçuk Ecza Deposu
|7,42
|1,37
|21,64
|Selçuk Gıda
|1,74
|0,00
|1,16
|Senkron Güvenlik
|2,96
|1,37
|8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,47
|-1,34
|-7,55
|Servet GMYO
|13,48
|2,98
|58,59
|Seyitler Kimya
|7,20
|2,13
|6,04
|Silverline Endüstri
|3,09
|-0,96
|43,06
|Sinpaş GMYO
|1,24
|-2,36
|6,90
|Smartiks Yazılım
|10,20
|-1,35
|3,98
|Soda Sanayii
|6,36
|-1,24
|2,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,11
|0,07
|44,42
|Söktaş
|3,81
|0,26
|43,77
|Sönmez Filament
|8,05
|12,75
|64,96
|Sönmez Pamuklu
|8,23
|14,94
|67,28
|Sumaş Suni Tahta
|10,79
|0,00
|8,99
|Şeker Fin. Kir.
|4,82
|1,05
|0,84
|Şekerbank
|1,34
|0,00
|2,29
|Şişe Cam
|5,50
|0,55
|4,36
|Şok Marketler
|9,73
|-1,22
|-9,57
|T. Halk Bankası
|7,26
|4,61
|22,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,14
|-0,92
|-1,06
|T.S.K.B.
|1,36
|0,74
|12,40
|T.Tuborg
|16,13
|-0,98
|35,55
|Taç Tarım Ürünleri
|2,97
|-1,00
|-4,81
|Tat Gıda
|7,66
|-1,03
|21,78
|TAV Havalimanları
|26,96
|0,00
|-7,61
|Taze Kuru Gıda
|7,33
|0,27
|1,24
|Tek-Art Turizm
|1,59
|-1,24
|26,19
|Tekfen Holding
|18,76
|2,29
|-2,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,40
|12,07
|147,62
|Temapol Polimer Plastik
|6,29
|2,28
|20,50
|TGS Dış Ticaret
|6,19
|1,14
|32,55
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|0,97
|0,82
|Torunlar GMYO
|2,99
|1,01
|8,73
|Trabzon Liman
|11,67
|0,60
|9,47
|Trabzonspor Sportif
|3,95
|5,05
|83,72
|Trakya Cam
|3,81
|0,26
|8,86
|Trend GMYO
|2,88
|7,06
|30,91
|TSKB GMYO
|1,94
|-1,02
|44,78
|Tuğçelik
|5,16
|0,58
|30,63
|Tukaş
|15,25
|-3,24
|23,48
|Turcas Petrol
|3,74
|-9,22
|40,07
|Turkcell
|14,60
|2,10
|5,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,09
|0,00
|10,61
|Tüpraş
|115,00
|1,50
|-9,31
|Türk Hava Yolları
|14,82
|3,64
|2,49
|Türk Prysmian Kablo
|4,41
|-0,68
|69,62
|Türk Telekom
|8,24
|3,26
|11,80
|Türk Traktör
|59,10
|-1,66
|6,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,74
|1,02
|4,14
|Ufuk Yatırım
|4,88
|-0,20
|89,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,49
|1,22
|17,45
|Ulusoy Elektrik
|33,68
|1,94
|26,62
|Ulusoy Un Sanayi
|4,07
|-0,49
|6,54
|Umpaş Holding
|0,59
|-1,67
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,82
|0,00
|7,69
|Utopya Turizm
|6,33
|2,10
|28,66
|Uzertaş Boya
|2,09
|-2,79
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|23,74
|2,68
|6,17
|Ünye Çimento
|5,21
|0,39
|-3,16
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,84
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,78
|2,58
|12,55
|Vakıf Yat. Ort.
|2,37
|-0,42
|1,72
|Vakıflar Bankası
|6,27
|-0,48
|13,79
|Vakko Tekstil
|5,82
|-1,19
|28,19
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|0,70
|Verusa Holding
|21,66
|0,37
|16,70
|Verusaturk Girisim
|7,68
|1,86
|42,49
|Vestel
|16,54
|0,85
|31,06
|Vestel Beyaz Eşya
|23,92
|-3,94
|10,74
|Viking Kağıt
|3,90
|1,56
|108,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,99
|-2,29
|23,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,90
|-3,65
|16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,16
|-1,69
|30,14
|Yataş
|8,87
|-1,88
|20,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,19
|-0,45
|36,02
|Yeni Gimat GMYO
|12,65
|0,40
|-2,77
|Yeşil GMYO
|0,69
|1,47
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,72
|0,00
|9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|12,60
|3,19
|12,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.640,10
|0,84
|23,60
|Yonga Mobilya
|8,68
|7,03
|-6,06
|Yükselen Çelik
|8,69
|9,17
|41,76
|Yünsa
|13,86
|-1,28
|37,36
|Zorlu Enerji
|1,65
|-0,60
|1,23
(Son)
Kaynak: AA