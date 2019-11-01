Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
01.11.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.873,00
|-0,42
|484,05
|İş Bankası (C)
|5,86
|1,03
|29,36
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|14,07
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,60
|2,77
|-43,84
|İş Girişim
|2,59
|1,57
|26,96
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,77
|0,00
|104,13
|İş Yat. Ort.
|1,38
|1,47
|86,96
|İşbir Holding
|352,00
|0,31
|156,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|-2,13
|-45,24
|İttifak Holding
|3,57
|-9,62
|72,74
|İz Hayvancılık Tarım
|5,91
|6,87
|-10,32
|İzmir Demir Çelik
|2,93
|0,34
|76,51
|İzmir Fırça
|1,73
|-2,81
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|47,40
|-1,90
|83,64
|Kafein Yazılım
|7,04
|-0,14
|2,21
|Kapital Yat. Holding
|2,78
|-0,71
|-3,14
|Kaplamin
|4,44
|-1,33
|23,33
|Kardemir (A)
|2,11
|-1,40
|23,27
|Kardemir (B)
|2,11
|-2,31
|22,60
|Kardemir (D)
|2,15
|-0,46
|4,58
|Karel Elektronik
|11,96
|2,13
|186,81
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,00
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,86
|-2,62
|48,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,74
|4,33
|82,16
|Kartonsan
|318,40
|0,28
|-0,18
|Katmerciler Ekipman
|2,95
|0,00
|-1,95
|Kent Gıda
|116,40
|-0,34
|-2,18
|Kerevitaş Gıda
|2,77
|0,73
|53,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|11,43
|Kiler GMYO
|1,90
|-1,55
|8,57
|Klimasan Klima
|14,46
|10,21
|272,69
|Koç Holding
|18,53
|-1,07
|33,80
|Konfrut Gıda
|7,24
|-3,60
|51,59
|Konya Çimento
|205,30
|-0,10
|15,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|-0,85
|22,82
|Koza Altın
|69,75
|-0,78
|35,96
|Koza Madencilik
|8,55
|-2,17
|18,42
|Körfez GMYO
|1,50
|2,74
|22,95
|Kristal Kola
|1,17
|0,86
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|8,46
|-1,17
|-2,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|-2,44
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|-0,83
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,51
|4,16
|21,10
|Lider Faktoring
|2,72
|-1,81
|20,89
|Link Bilgisayar
|10,45
|0,19
|25,60
|Logo Yazılım
|38,90
|0,05
|43,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,73
|-0,80
|-17,11
|Lüks Kadife
|7,45
|1,92
|53,61
|Makina Takım
|1,40
|-0,71
|-9,09
|Mardin Çimento
|5,85
|2,09
|110,66
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|2,70
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|22,76
|0,00
|29,61
|Marshall
|29,90
|0,00
|18,56
|Martı GMYO
|0,73
|0,00
|12,31
|Martı Otel
|0,73
|-1,35
|25,86
|Mavi Giyim
|45,24
|-1,99
|40,41
|Mazhar Zorlu Holding
|5,57
|3,15
|46,19
|Mega Polietilen
|1,76
|-0,56
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,87
|-1,14
|20,83
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|12,22
|1,16
|104,01
|Merko Gıda
|0,82
|2,50
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|-1,33
|40,95
|Metro Holding
|2,32
|-20,00
|205,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|-2,19
|62,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,26
|-3,82
|6,78
|Migros Ticaret
|21,24
|3,51
|42,55
|Milpa
|1,93
|-2,53
|35,03
|Mistral GMYO
|1,70
|15,65
|11,11
|MLP Sağlık
|14,57
|0,28
|36,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|-0,62
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|0,08
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,41
|-0,83
|Net Holding
|1,69
|0,00
|-13,78
|Netaş Telekom.
|9,24
|0,00
|43,03
|Niğbaş Niğde Beton
|6,59
|-0,90
|64,75
|Nuh Çimento
|9,90
|1,96
|42,85
|Nurol GMYO
|2,89
|-2,69
|37,62
|Odaş Elektrik
|1,65
|-2,94
|17,18
|Olmuksan-IP
|4,14
|-0,72
|22,85
|Orge Enerji Elektrik
|3,46
|-1,14
|10,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,00
|-5,36
|150,00
|Osmanlı Menkul
|1,75
|-2,23
|1,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|-1,74
|4,63
|Otokar
|139,90
|-0,43
|62,89
|Oyak Yat. Ort.
|2,03
|4,10
|28,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,83
|-1,74
|177,45
|Özak GMYO
|1,90
|0,00
|31,11
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|0,00
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,06
|0,95
|-54,89
|Özerden Plastik
|2,20
|0,00
|9,56
|Panora GMYO
|5,03
|7,02
|36,80
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|-1,90
|7,05
|Parsan
|12,76
|-1,01
|45,66
|Pegasus
|63,65
|-3,63
|177,71
|Peker GMYO
|2,95
|-1,01
|-64,13
|Penguen Gıda
|1,57
|1,95
|45,37
|Pera GMYO
|0,72
|0,00
|-6,49
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|-0,33
|-0,45
|Petkim
|3,43
|-0,29
|-12,89
|Petrokent Turizm
|125,00
|0,00
|81,95
|Pınar Et ve Un
|7,39
|1,79
|66,56
|Pınar Su
|1,59
|0,00
|27,20
|Pınar Süt
|8,75
|-2,13
|40,74
|Plastikkart
|5,19
|4,22
|92,22
|Polisan Holding
|2,55
|0,00
|-15,42
|Politeknik Metal
|68,00
|-0,37
|93,92
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|-0,96
|165,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,20
|-0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|27,34
|-17,65
|302,06
|QNB Finansbank
|17,60
|-3,35
|95,34
|Ral Yatırım Holding
|7,21
|-1,37
|291,85
|Ray Sigorta
|2,35
|-2,89
|69,06
|Reysaş GMYO
|1,62
|-1,82
|134,78
|Reysaş Lojistik
|1,35
|2,27
|82,43
|Rhea Girişim
|0,78
|-1,27
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,12
|-0,93
|11,58
|Royal Halı
|1,04
|-2,80
|5,05
|RTA Laboratuvarları
|1,49
|-3,87
|-8,22
|Sabancı Holding
|8,35
|0,97
|15,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|-0,59
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,40
|0,00
|40,26
|Sanel Mühendislik
|3,51
|5,41
|61,01
|Sanifoam Sünger
|2,09
|0,48
|67,20
|Sanko Pazarlama
|4,01
|-0,50
|102,11
|Saray Matbaacılık
|1,09
|-0,91
|9,00
|Sarkuysan
|3,65
|-1,08
|16,14
|Sasa Polyester
|6,85
|-1,58
|19,21
|Say Reklamcılık
|1,16
|0,87
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,61
|0,56
|21,96
|Selçuk Ecza Deposu
|5,74
|-1,54
|111,15
|Selçuk Gıda
|1,89
|0,53
|42,11
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-1,44
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|-2,29
|-12,31
|Servet GMYO
|5,09
|-0,78
|8,30
|Seyitler Kimya
|4,84
|0,00
|25,71
|Silverline Endüstri
|1,54
|0,65
|14,93
|Sinpaş GMYO
|0,76
|-1,30
|105,41
|Smartiks Yazılım
|2,55
|-0,78
|Soda Sanayii
|5,46
|-0,36
|-19,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,80
|2,50
|40,58
|Söktaş
|1,60
|0,00
|25,98
|Sönmez Filament
|3,91
|-1,76
|25,32
|Sönmez Pamuklu
|3,97
|1,79
|27,24
|Sumaş Suni Tahta
|7,98
|-0,50
|19,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|-1,17
|49,29
|Şekerbank
|1,00
|-0,99
|-9,09
|Şişe Cam
|4,34
|-0,23
|-20,84
|Şok Marketler
|9,41
|5,85
|-12,47
|T. Halk Bankası
|5,20
|-0,76
|-25,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|52,10
|2,76
|206,48
|T.S.K.B.
|0,89
|-1,11
|9,88
|T.Tuborg
|8,44
|0,12
|6,38
|Taç Tarım Ürünleri
|3,87
|6,91
|-23,52
|Tat Gıda
|4,65
|-0,85
|21,73
|TAV Havalimanları
|25,50
|-2,22
|15,96
|Taze Kuru Gıda
|10,64
|-1,48
|56,47
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|16,60
|-2,06
|-15,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,69
|2,28
|-9,43
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|-1,06
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,10
|0,00
|36,16
|Tofaş Oto. Fab.
|22,00
|-1,70
|41,83
|Torunlar GMYO
|1,72
|-0,58
|13,91
|Trabzon Liman
|7,71
|1,98
|12,09
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|2,92
|2,47
|Trakya Cam
|2,86
|-2,72
|-1,00
|Trend GMYO
|1,54
|-0,65
|21,26
|TSKB GMYO
|0,89
|-1,11
|8,54
|Tuğçelik
|2,75
|-1,43
|29,11
|Tukaş
|5,90
|0,00
|255,42
|Turcas Petrol
|1,89
|-1,56
|34,04
|Turkcell
|12,40
|-1,35
|5,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|1,52
|4,22
|Tüpraş
|126,40
|1,53
|21,15
|Türk Hava Yolları
|11,57
|-0,60
|-28,18
|Türk Prysmian Kablo
|2,06
|-0,48
|19,44
|Türk Telekom
|6,01
|3,44
|54,10
|Türk Traktör
|42,88
|-2,46
|22,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,10
|-1,74
|9,21
|Ufuk Yatırım
|1,73
|-2,26
|51,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|-1,25
|38,60
|Ulusoy Elektrik
|25,98
|0,23
|62,78
|Ulusoy Un Sanayi
|3,13
|0,32
|50,48
|Umpaş Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,47
|2,80
|32,43
|Utopya Turizm
|3,67
|1,38
|-10,49
|Uzertaş Boya
|1,21
|-3,20
|101,67
|Ülker Bisküvi
|18,70
|1,69
|27,47
|Ünye Çimento
|3,08
|-0,96
|-7,94
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|0,63
|12,36
|Vakıf GMYO
|1,79
|-1,10
|-8,05
|Vakıf Yat. Ort.
|1,98
|3,66
|30,26
|Vakıflar Bankası
|4,32
|-0,46
|10,77
|Vakko Tekstil
|3,92
|1,03
|50,29
|Vanet Gıda
|1,58
|-3,66
|21,54
|Verusa Holding
|17,35
|0,64
|4,73
|Verusaturk Girisim
|3,24
|-0,31
|5,11
|Vestel
|10,07
|-1,18
|81,44
|Vestel Beyaz Eşya
|14,96
|0,27
|53,16
|Viking Kağıt
|1,24
|-2,36
|12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|-1,04
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|0,88
|43,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,35
|0,23
|55,91
|Yataş
|6,17
|0,33
|38,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|0,94
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,27
|1,53
|56,95
|Yeşil GMYO
|0,46
|-4,17
|70,37
|Yeşil Yapı
|0,43
|-2,27
|65,38
|Yeşil Yatırım Holding
|10,30
|-0,10
|6,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.578,80
|-0,24
|17,27
|Yonga Mobilya
|6,64
|-4,05
|2,30
|Yünsa
|4,99
|-0,80
|19,52
|Zorlu Enerji
|1,19
|0,00
|-3,25
(Son)
Kaynak: AA