Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 79.198,70 72,55
İş Bankası (B) 3.750,00 1,68 22,54
İş Bankası (C) 5,96 -1,00 31,57
İş Bankası (Kur.) 67.500,00 -10,00 38,88
İş Fin.Kir. 8,21 1,11 77,32
İş Girişim 2,87 0,35 40,69
İş GMYO 0,99 -1,00 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,42 0,00 17,48
İş Yat. Ort. 1,02 0,00 12,09
İşbir Holding 178,50 2,00 29,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -4,88 -53,57
İttifak Holding 3,62 0,56 16,77
İz Hayvancılık Tarım 3,68 -2,13 -44,16
İzmir Demir Çelik 1,76 -1,12 6,02
İzmir Fırça 1,91 -2,05 -7,73
İzocam 21,46 -1,56 0,19
Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,00 2,52
Kafein Yazılım 7,19 -0,28 3,30
Kapital Yat. Holding 2,45 0,00 -14,63
Kaplamin 3,41 -1,45 -5,28
Kardemir (A) 2,30 -0,86 26,37
Kardemir (B) 2,26 0,00 23,50
Kardemir (D) 2,33 -0,85 6,88
Karel Elektronik 6,26 2,79 50,12
Karsan Otomotiv 1,43 0,00 11,72
Karsu Tekstil 1,28 0,00 2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,38 -3,43 -8,65
Kartonsan 366,10 0,74 12,20
Katmerciler Ekipman 6,09 -0,98 3,75
Kent Gıda 126,00 -0,63 5,88
Kerevitaş Gıda 1,72 0,00 -4,44
Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00 -20,00
Kiler GMYO 2,18 -0,46 24,57
Klimasan Klima 5,98 3,10 51,01
Koç Holding 18,05 -1,04 27,11
Konfrut Gıda 24,44 -2,24 2,35
Konya Çimento 216,70 -0,46 21,74
Kordsa Teknik Tekstil 10,65 -0,37 8,90
Koza Altın 44,68 0,09 -12,90
Koza Madencilik 5,59 -1,41 -22,58
Körfez GMYO 1,20 -1,64 -1,64
Kristal Kola 1,00 0,00 -4,76
Kron Telekomünikasyon 9,86 -2,86 13,33
Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 0,00 6,25
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 1,97 37,17
Kütahya Porselen 4,55 -0,22 0,00
Lider Faktoring 2,33 -1,69 3,56
Link Bilgisayar 10,92 0,65 31,25
Logo Yazılım 40,20 0,50 48,12
Lokman Hekim Sağlık 5,00 -0,99 11,11
Lüks Kadife 5,08 1,80 4,74
Makina Takım 1,41 -0,70 -8,44
Mardin Çimento 3,41 -2,29 4,60
Marka Yatırım Holding 0,66 1,54 6,45
Marmaris Altınyunus 17,00 -0,93 -3,19
Marshall 24,66 -0,72 -2,22
Martı GMYO 0,70 1,45 7,69
Martı Otel 0,61 1,67 5,17
Mavi Giyim 40,50 -2,41 25,70
Mazhar Zorlu Holding 3,79 5,28 -0,52
Mega Polietilen 2,63 -2,23 28,92
Menderes Tekstil 0,77 -1,28 6,94
Mensa 0,27 3,85 92,86
Merit Turizm 7,10 -4,05 18,53
Merko Gıda 0,68 3,03 -32,67
Metal Gayrimenkul 0,96 -4,00 10,34
Metemtur Otelcilik 1,06 -1,85 0,95
Metro Holding 0,88 4,76 15,79
Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 -1,53 17,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 -1,39 20,34
Migros Ticaret 15,82 -5,10 6,17
Milpa 1,43 -1,38 0,05
Mistral GMYO 1,28 -4,48 -16,34
MLP Sağlık 13,75 0,66 28,50
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18
Mondi Tire Kutsan 2,12 3,41 13,98
Net Holding 2,00 3,63 2,04
Netaş Telekom. 7,67 -3,16 18,73
Niğbaş Niğde Beton 4,94 5,56 23,50
Nuh Çimento 7,23 -0,69 -6,59
Nurol GMYO 2,14 -1,38 1,90
Odaş Elektrik 1,63 -2,40 15,76
Olmuksan-IP 4,07 0,49 20,77
Orge Enerji Elektrik 3,72 -1,85 19,23
Orma Orman Mahsulleri 0,99 -1,00 -17,50
Osmanlı Menkul 1,60 0,00 -6,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,28 2,40 18,52
Otokar 118,20 -0,34 33,94
Oyak Yat. Ort. 1,22 0,00 -25,15
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 0,98 0,98
Özak GMYO 2,26 0,44 7,11
Özbal Çelik Boru 1,20 0,84 -13,04
Özderici GMYO 0,92 0,00 -60,85
Özerden Plastik 2,86 1,42 14,40
Panora GMYO 4,58 -0,43 9,31
Park Elek.Madencilik 2,68 -0,37 11,20
Parsan 10,38 -0,38 18,49
Pegasus 30,04 -3,03 31,06
Peker GMYO 5,00 5,93 -39,20
Penguen Gıda 2,35 7,31 117,59
Pera GMYO 0,53 -3,64 -31,17
Pergamon Dış Ticaret 10,40 -0,57 16,20
Petkim 4,90 1,03 -2,78
Petrokent Turizm 68,00 1,12 -1,02
Pınar Et ve Un 6,26 -0,63 22,27
Pınar Su 1,32 0,00 5,60
Pınar Süt 7,18 0,14 8,46
Plastikkart 2,92 1,39 8,15
Polisan Holding 7,07 0,00 13,12
Politeknik Metal 35,26 0,23 -2,06
Prizma Press Matbaacılık 1,57 -0,63 1,29
QNB Finans Fin. Kir. 5,25 -2,78 -22,79
QNB Finansbank 7,35 -1,61 -18,42
Ral Yatırım Holding 3,35 1,52 82,07
Ray Sigorta 2,11 -5,38 51,80
Reysaş GMYO 0,96 0,00 39,13
Reysaş Lojistik 0,76 -2,56 2,70
Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52
Rodrigo Tekstil 1,95 -4,41 2,63
Royal Halı 1,49 -1,97 50,51
RTA Laboratuvarları 1,53 -1,92 -12,07
Sabancı Holding 8,77 0,23 16,62
Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 0,00 17,35
Salix Yatırım Holding 2,25 -6,25 -41,56
Sanel Mühendislik 2,23 0,45 2,29
Sanifoam Sünger 1,68 -4,55 34,40
Sanko Pazarlama 2,20 -1,35 -4,76
Saray Matbaacılık 0,98 -1,01 -2,00
Sarkuysan 3,88 1,04 13,78
Sasa Polyester 8,36 -0,95 2,08
Say Reklamcılık 0,89 -1,11 -5,32
Sekuro Plastik 3,07 -0,97 3,72
Selçuk Ecza Deposu 3,94 -1,01 41,22
Selçuk Gıda 1,22 0,00 -8,27
Senkron Güvenlik 3,13 -0,32 213,00
Serve Film Prodüksiyon 2,59 0,00 32,82
Servet GMYO 5,08 0,99 8,09
Seyitler Kimya 3,67 0,00 -4,68
Silverline Endüstri 1,32 2,33 -1,49
Sinpaş GMYO 0,40 0,00 8,11
Soda Sanayii 7,66 -0,65 7,89
Sodaş Sodyum Sanayii 6,70 -0,74 6,35
Söktaş 1,83 7,65 44,09
Sönmez Filament 3,25 -0,91 4,17
Sönmez Pamuklu 3,26 -1,51 4,49
Sumaş Suni Tahta 7,35 -2,00 5,00
Şeker Fin. Kir. 3,11 0,32 10,28
Şekerbank 1,18 -1,67 7,27
Şişe Cam 6,35 -1,40 11,99
Şok Marketler 9,46 -3,57 -12,00
T. Halk Bankası 7,14 -1,11 1,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 0,36 -19,50
T.S.K.B. 0,87 -3,33 7,41
T.Tuborg 10,06 -1,66 6,68
Taç Tarım Ürünleri 3,77 -1,82 -25,49
Tat Gıda 4,34 1,17 13,61
TAV Havalimanları 24,44 -2,16 2,17
Taze Kuru Gıda 6,18 -0,32 -9,12
Tek-Art Turizm 0,76 -1,30 -10,59
Tekfen Holding 26,16 1,55 26,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 -1,66 0,00
Temapol Polimer Plastik 2,96 -2,95 -3,27
TGS Dış Ticaret 2,62 0,77 11,49
Tofaş Oto. Fab. 20,76 -1,80 22,84
Torunlar GMYO 1,87 -2,09 23,84
Trabzon Liman 9,50 -1,14 13,23
Trabzonspor Sportif 0,95 -2,06 -30,96
Trakya Cam 3,83 -0,26 26,40
Trend GMYO 1,38 -0,72 8,66
TSKB GMYO 0,78 0,00 -4,88
Tuğçelik 2,45 2,51 15,02
Tukaş 3,85 1,32 131,93
Turcas Petrol 1,48 -1,99 4,96
Turkcell 14,13 1,44 16,11
Tümosan Motor ve Traktör 4,70 -2,49 4,44
Tüpraş 142,90 -1,99 22,45
Türk Hava Yolları 13,21 -3,58 -18,00
Türk Prysmian Kablo 2,03 -2,40 15,34
Türk Telekom 5,21 3,37 33,59
Türk Traktör 35,16 -5,38 0,74
Türker Proje Gayrimenkul 27,70 -4,68 -13,81
Ufuk Yatırım 1,07 -1,83 -6,14
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -4,38 14,91
Ulusoy Elektrik 17,01 -0,29 6,58
Ulusoy Un Sanayi 3,02 -0,33 45,19
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,08 2,86 -2,70
Utopya Turizm 5,96 0,68 45,37
Uzertaş Boya 1,07 4,90 78,33
Ülker Bisküvi 20,28 -4,52 38,24
Ünye Çimento 3,35 -1,76 -3,46
Vakıf Fin. Kir. 1,56 -2,50 -12,36
Vakıf GMYO 2,01 -3,37 1,01
Vakıf Yat. Ort. 1,13 0,89 -25,66
Vakıflar Bankası 5,18 1,17 32,82
Vakko Tekstil 3,02 -1,31 10,22
Vanet Gıda 1,51 -1,31 16,15
Verusa Holding 19,34 0,83 16,51
Verusaturk Girisim 3,19 0,63 -3,63
Vestel 11,33 13,87 104,14
Vestel Beyaz Eşya 20,50 3,17 70,55
Viking Kağıt 1,07 -0,93 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 -2,29 -0,58
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -1,39 33,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,39 -6,81
Yataş 5,51 0,00 23,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -2,20 -5,32
Yeni Gimat GMYO 8,85 -1,01 10,21
Yeşil GMYO 0,29 -3,33 7,41
Yeşil Yapı 0,27 -6,90 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,88 -0,80 2,60
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.179,90 -0,91 -0,87
Yonga Mobilya 6,50 0,00 -1,52
Yünsa 5,09 -3,42 16,74
Zorlu Enerji 1,45 1,40 17,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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