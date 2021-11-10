Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,98
|-0,99
|-35,66
|Acıpayam Selüloz
|15,56
|-1,46
|-8,62
|Adel Kalemcilik
|23,40
|-1,27
|-29,92
|Adese Gayrimenkul
|1,23
|9,82
|-49,20
|Afyon Çimento
|3,71
|1,92
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,66
|1,69
|26,40
|Ak Enerji
|1,80
|-1,10
|-18,55
|Akbank
|6,40
|1,59
|-5,30
|Akçansa
|15,61
|-0,64
|-3,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|-1,08
|-23,43
|Akfen GMYO
|5,32
|-1,30
|103,77
|Akın Tekstil
|30,56
|-0,71
|-3,78
|Akiş GMYO
|1,79
|-1,10
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|38,26
|1,06
|-38,11
|Aksa
|22,96
|-0,35
|66,20
|Aksa Enerji
|7,11
|0,85
|91,13
|Aksigorta
|7,71
|4,05
|-7,21
|Aksu Enerji
|19,35
|1,79
|156,39
|Alarko Carrıer
|293,40
|-0,58
|-19,29
|Alarko GMYO
|23,64
|3,68
|-6,67
|Alarko Holding
|10,57
|3,83
|24,04
|Albaraka Türk
|2,02
|2,54
|4,12
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,24
|-0,63
|-14,90
|Alkim Kağıt
|14,10
|-0,77
|8,93
|Alkim Kimya
|16,33
|-0,31
|15,92
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,39
|0,00
|-5,18
|Altınyunus Çeşme
|52,60
|-0,57
|5,28
|Anadolu Efes
|24,56
|1,82
|14,97
|Anadolu Grubu Holding
|30,02
|0,33
|14,91
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|0,39
|28,18
|Anadolu Isuzu
|19,59
|-0,56
|8,83
|Anadolu Sigorta
|6,12
|2,86
|-15,24
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,02
|-0,20
|Anel Elektrik
|2,25
|-3,85
|-16,16
|Arçelik
|36,20
|-0,55
|27,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,00
|-0,78
|6,07
|Arena Bilgisayar
|9,49
|-3,36
|-12,95
|Armada Bilgisayar
|54,65
|0,28
|11,35
|Arsan Tekstil
|4,89
|-1,81
|22,68
|Arzum Ev Aletleri
|16,52
|-1,37
|-31,64
|Aselsan
|17,08
|-0,70
|-6,41
|Ata GMYO
|3,82
|0,00
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,65
|-0,75
|13,19
|Atlantis Yatırım Holding
|6,50
|0,15
|16,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|-26,86
|ATP Bilgisayar
|48,20
|0,25
|Avrasya GMYO
|1,81
|-2,16
|-30,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|-1,31
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,97
|0,34
|-0,50
|Aydem Enerji
|6,73
|-1,17
|Ayen Enerji
|6,01
|-1,80
|11,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,25
|-0,77
|70,66
|Aygaz
|19,33
|3,59
|36,26
|Bagfaş
|23,12
|9,89
|15,60
|Bak Ambalaj
|18,41
|-1,55
|-6,91
|Balatacılar Balatacılık
|8,45
|1,08
|2,55
|Bantaş Ambalaj
|3,13
|-1,26
|0,11
|Banvit
|71,90
|9,77
|38,27
|Başkent Doğalgaz GMYO
|19,21
|-6,11
|Baştaş Başkent Çimento
|9,07
|0,00
|-47,78
|Batı Çimento
|14,10
|-1,05
|199,36
|Batısöke Çimento
|2,36
|0,00
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,10
|-0,28
|-33,08
|Bera Holding
|9,70
|1,46
|-52,17
|Berkosan Yalıtım
|7,50
|-1,57
|-15,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,79
|-1,86
|43,32
|Beyaz Filo
|8,67
|0,23
|-13,98
|Bilici Yatırım
|14,59
|-0,95
|163,67
|Bim Mağazalar
|66,40
|1,14
|-6,87
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,20
|2,22
|Birko Mensucat
|1,01
|-0,98
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,20
|-1,07
|Birlik Mensucat
|2,03
|-0,49
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,76
|0,63
|-14,79
|BMS Çelik Hasır
|7,85
|-1,75
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,43
|-1,12
|Borusan Mannesmann
|25,20
|1,20
|-9,35
|Borusan Yat. Paz.
|361,00
|0,59
|-20,53
|Bosch Fren Sistemleri
|837,00
|-1,56
|-31,93
|Bossa
|27,30
|-2,22
|52,94
|Brisa
|22,54
|-0,70
|16,41
|Burçelik
|21,00
|-1,41
|-0,10
|Burçelik Vana
|20,52
|-0,68
|-58,68
|Bursa Çimento
|4,16
|0,73
|-16,43
|Carrefoursa
|38,74
|-0,72
|-46,04
|Casa Emtia Petrol
|114,10
|0,53
|7,64
|Ceo Event Medya
|9,63
|9,93
|49,77
|Coca Cola İçecek
|89,80
|-1,64
|41,40
|Cosmos Yat. Holding
|10,74
|0,37
|33,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,60
|-0,65
|-21,64
|Çan2 Termik
|11,58
|-3,82
|Çelebi
|194,00
|-1,57
|6,29
|Çelik Halat
|6,50
|-0,76
|-28,55
|Çemaş Döküm
|1,16
|-1,69
|-31,87
|Çemtaş
|14,68
|1,31
|-6,56
|Çimbeton
|205,10
|-1,01
|-30,83
|Çimentaş
|26,36
|-3,58
|-27,10
|Çimsa
|28,66
|1,13
|61,01
|Çuhadaroğlu Metal
|9,20
|-6,79
|20,94
|Dagi Giyim
|2,67
|-1,48
|-21,62
|Dagi Yatırım Holding
|11,18
|-2,44
|-13,33
|Dardanel
|2,65
|0,76
|-50,23
|Datagate Bilgisayar
|12,51
|-1,81
|-22,35
|Demısaş Döküm
|8,70
|-1,14
|34,35
|Denge Holding
|1,42
|-4,05
|-53,25
|Deniz GMYO
|1,68
|-1,18
|-8,80
|Derimod
|8,45
|-2,65
|-13,24
|Derlüks Yatırım Holding
|4,73
|-2,07
|-46,37
|Desa Deri
|8,10
|-0,98
|-16,84
|Despec Bilgisayar
|9,03
|-0,66
|-30,86
|Deva Holding
|24,60
|0,41
|2,25
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,92
|-0,73
|1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,04
|6,60
|8,31
|Ditaş Doğan
|17,45
|-0,85
|34,17
|DO-CO
|949,60
|-1,99
|50,73
|Doğan Burda
|93,00
|9,99
|314,44
|Doğan Holding
|2,76
|0,00
|-7,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|-2,93
|-0,38
|Doğusan
|4,14
|-2,59
|-5,48
|Doğuş GMYO
|9,00
|-2,07
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|37,76
|9,96
|45,66
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-9,09
|4,51
|Duran Doğan Basım
|15,35
|-3,40
|46,33
|Dyo Boya
|9,34
|-1,06
|-16,96
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|-0,33
|-16,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,64
|-0,74
|39,83
|E-Data Teknoloji
|9,31
|0,98
|Edip Gayrimenkul
|3,71
|-1,33
|11,75
|Ege Endüstri
|1.418,30
|-2,47
|-14,81
|Ege Gübre
|176,80
|0,40
|23,24
|Ege Profil
|31,12
|0,13
|-17,34
|Ege Seramik
|13,42
|-0,74
|38,89
|Egeplast
|22,70
|-0,44
|-31,83
|Ekiz Kimya
|5,98
|-0,17
|-16,13
|Emek Elektrik
|2,80
|-4,44
|-1,94
|Eminiş Ambalaj
|18,00
|-0,94
|-51,14
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|-0,47
|-0,22
|Enerjisa Enerji
|11,63
|-0,09
|0,86
|Enka İnşaat
|11,60
|3,94
|64,73
|Erbosan
|129,30
|4,61
|218,83
|Ereğli Demir Çelik
|19,35
|-1,43
|47,30
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|-0,31
|Ersu Gıda
|4,42
|-4,74
|-10,53
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,40
|-2,61
|Escort Teknoloji
|4,75
|0,85
|-27,70
|Esenboğa Elektrik
|29,38
|1,24
|54,42
|Etiler Gıda
|5,22
|2,35
|31,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,86
|-3,74
|1,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,48
|1,75
|-1,65
|Euro Yat. Ort.
|3,70
|-3,90
|-16,69
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|0,00
|-39,44
|Europap Tezol Kağıt
|13,85
|-0,50
|Fade Gıda
|6,73
|-2,04
|29,38
|Fenerbahçe Futbol
|30,00
|-1,45
|1,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-0,43
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|108,40
|-0,37
|-11,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,42
|0,98
|2,99
|Ford Otosan
|203,50
|-0,39
|66,61
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-0,81
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|2,61
|6,10
|0,77
|Galata Wind Enerji
|4,73
|0,85
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-2,20
|-1,23
|Garanti Bankası
|10,73
|1,42
|5,70
|Garanti Faktoring
|12,92
|-1,82
|16,08
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|1,26
|-25,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,89
|-0,43
|16,27
|Gediz Ambalaj
|17,06
|-0,06
|27,31
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,50
|-1,03
|Gen İlaç
|12,95
|0,39
|Gentaş
|3,21
|-1,23
|-28,88
|Gersan Elektrik
|5,43
|-1,09
|-11,56
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,10
|-1,78
|Global Men. Değ.
|5,90
|-1,17
|-1,83
|Global Yat. Holding
|2,05
|-0,97
|-41,65
|Good-Year
|7,91
|0,25
|-0,73
|Göltaş Çimento
|38,40
|-2,54
|-6,44
|Gözde Girişim
|7,19
|2,86
|-9,90
|GSD Denizcilik
|4,60
|8,49
|88,90
|GSD Holding
|2,56
|5,35
|1,99
|Gübre Fabrik.
|67,80
|-1,31
|-21,21
|Güler Yat. Holding
|2,62
|1,16
|-24,34
|Halk GMYO
|2,73
|-3,19
|-10,43
|Hatay Tekstil
|16,09
|-1,95
|18,00
|Hedef Girişim
|2,66
|-0,75
|5,35
|Hedef Holding
|3,35
|-2,05
|Hektaş
|8,83
|-1,12
|65,28
|HUB Girişim
|9,48
|-0,42
|-47,91
|Hürriyet Gzt.
|2,36
|4,42
|12,38
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|0,37
|-17,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|41,18
|6,96
|205,94
|İdealist GMYO
|2,03
|-0,98
|-14,46
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-1,03
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,83
|-2,35
|-66,31
|İhlas Haber Ajansı
|4,26
|-3,40
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|-2,23
|41,63
|Info Yatırım
|4,73
|-1,25
|1,27
|İntema
|36,12
|-1,85
|-9,47
|Inveo Yatırım Holding
|28,20
|-1,40
|94,86
|İpek Doğal Enerji
|13,49
|1,12
|3,13
|İskenderun Demir Çelik
|14,75
|0,96
|63,23
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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