Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,98 -0,99 -35,66 Acıpayam Selüloz 15,56 -1,46 -8,62 Adel Kalemcilik 23,40 -1,27 -29,92 Adese Gayrimenkul 1,23 9,82 -49,20 Afyon Çimento 3,71 1,92 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 21,66 1,69 26,40 Ak Enerji 1,80 -1,10 -18,55 Akbank 6,40 1,59 -5,30 Akçansa 15,61 -0,64 -3,06 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 -1,08 -23,43 Akfen GMYO 5,32 -1,30 103,77 Akın Tekstil 30,56 -0,71 -3,78 Akiş GMYO 1,79 -1,10 -35,89 Akmerkez GMYO 38,26 1,06 -38,11 Aksa 22,96 -0,35 66,20 Aksa Enerji 7,11 0,85 91,13 Aksigorta 7,71 4,05 -7,21 Aksu Enerji 19,35 1,79 156,39 Alarko Carrıer 293,40 -0,58 -19,29 Alarko GMYO 23,64 3,68 -6,67 Alarko Holding 10,57 3,83 24,04 Albaraka Türk 2,02 2,54 4,12 Alcatel Lucent Teletaş 25,24 -0,63 -14,90 Alkim Kağıt 14,10 -0,77 8,93 Alkim Kimya 16,33 -0,31 15,92 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,39 0,00 -5,18 Altınyunus Çeşme 52,60 -0,57 5,28 Anadolu Efes 24,56 1,82 14,97 Anadolu Grubu Holding 30,02 0,33 14,91 Anadolu Hayat Emek. 10,30 0,39 28,18 Anadolu Isuzu 19,59 -0,56 8,83 Anadolu Sigorta 6,12 2,86 -15,24 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,02 -0,20 Anel Elektrik 2,25 -3,85 -16,16 Arçelik 36,20 -0,55 27,20 ARD Bilişim Teknolojileri 51,00 -0,78 6,07 Arena Bilgisayar 9,49 -3,36 -12,95 Armada Bilgisayar 54,65 0,28 11,35 Arsan Tekstil 4,89 -1,81 22,68 Arzum Ev Aletleri 16,52 -1,37 -31,64 Aselsan 17,08 -0,70 -6,41 Ata GMYO 3,82 0,00 -30,67 Atakule GMYO 2,65 -0,75 13,19 Atlantis Yatırım Holding 6,50 0,15 16,91 Atlas Yat. Ort. 1,28 -0,78 -26,86 ATP Bilgisayar 48,20 0,25 Avrasya GMYO 1,81 -2,16 -30,90 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 -1,31 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 5,97 0,34 -0,50 Aydem Enerji 6,73 -1,17 Ayen Enerji 6,01 -1,80 11,09 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,25 -0,77 70,66 Aygaz 19,33 3,59 36,26 Bagfaş 23,12 9,89 15,60 Bak Ambalaj 18,41 -1,55 -6,91 Balatacılar Balatacılık 8,45 1,08 2,55 Bantaş Ambalaj 3,13 -1,26 0,11 Banvit 71,90 9,77 38,27 Başkent Doğalgaz GMYO 19,21 -6,11 Baştaş Başkent Çimento 9,07 0,00 -47,78 Batı Çimento 14,10 -1,05 199,36 Batısöke Çimento 2,36 0,00 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,10 -0,28 -33,08 Bera Holding 9,70 1,46 -52,17 Berkosan Yalıtım 7,50 -1,57 -15,92 Beşiktaş Futbol Yat. 5,79 -1,86 43,32 Beyaz Filo 8,67 0,23 -13,98 Bilici Yatırım 14,59 -0,95 163,67 Bim Mağazalar 66,40 1,14 -6,87 Biotrend Çevre ve Enerji 21,20 2,22 Birko Mensucat 1,01 -0,98 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,20 -1,07 Birlik Mensucat 2,03 -0,49 -41,33 Bizim Mağazaları 12,76 0,63 -14,79 BMS Çelik Hasır 7,85 -1,75 Boğaziçi Beton Sanayi 4,43 -1,12 Borusan Mannesmann 25,20 1,20 -9,35 Borusan Yat. Paz. 361,00 0,59 -20,53 Bosch Fren Sistemleri 837,00 -1,56 -31,93 Bossa 27,30 -2,22 52,94 Brisa 22,54 -0,70 16,41 Burçelik 21,00 -1,41 -0,10 Burçelik Vana 20,52 -0,68 -58,68 Bursa Çimento 4,16 0,73 -16,43 Carrefoursa 38,74 -0,72 -46,04 Casa Emtia Petrol 114,10 0,53 7,64 Ceo Event Medya 9,63 9,93 49,77 Coca Cola İçecek 89,80 -1,64 41,40 Cosmos Yat. Holding 10,74 0,37 33,25 Credıtwest Faktorıng 4,60 -0,65 -21,64 Çan2 Termik 11,58 -3,82 Çelebi 194,00 -1,57 6,29 Çelik Halat 6,50 -0,76 -28,55 Çemaş Döküm 1,16 -1,69 -31,87 Çemtaş 14,68 1,31 -6,56 Çimbeton 205,10 -1,01 -30,83 Çimentaş 26,36 -3,58 -27,10 Çimsa 28,66 1,13 61,01 Çuhadaroğlu Metal 9,20 -6,79 20,94 Dagi Giyim 2,67 -1,48 -21,62 Dagi Yatırım Holding 11,18 -2,44 -13,33 Dardanel 2,65 0,76 -50,23 Datagate Bilgisayar 12,51 -1,81 -22,35 Demısaş Döküm 8,70 -1,14 34,35 Denge Holding 1,42 -4,05 -53,25 Deniz GMYO 1,68 -1,18 -8,80 Derimod 8,45 -2,65 -13,24 Derlüks Yatırım Holding 4,73 -2,07 -46,37 Desa Deri 8,10 -0,98 -16,84 Despec Bilgisayar 9,03 -0,66 -30,86 Deva Holding 24,60 0,41 2,25 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,92 -0,73 1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 4,04 6,60 8,31 Ditaş Doğan 17,45 -0,85 34,17 DO-CO 949,60 -1,99 50,73 Doğan Burda 93,00 9,99 314,44 Doğan Holding 2,76 0,00 -7,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 -2,93 -0,38 Doğusan 4,14 -2,59 -5,48 Doğuş GMYO 9,00 -2,07 10,16 Doğuş Otomotiv 37,76 9,96 45,66 Döktaş Dökümcülük 32,00 -9,09 4,51 Duran Doğan Basım 15,35 -3,40 46,33 Dyo Boya 9,34 -1,06 -16,96 Eczacıbaşı İlaç 5,98 -0,33 -16,97 Eczacıbaşı Yatırım 37,64 -0,74 39,83 E-Data Teknoloji 9,31 0,98 Edip Gayrimenkul 3,71 -1,33 11,75 Ege Endüstri 1.418,30 -2,47 -14,81 Ege Gübre 176,80 0,40 23,24 Ege Profil 31,12 0,13 -17,34 Ege Seramik 13,42 -0,74 38,89 Egeplast 22,70 -0,44 -31,83 Ekiz Kimya 5,98 -0,17 -16,13 Emek Elektrik 2,80 -4,44 -1,94 Eminiş Ambalaj 18,00 -0,94 -51,14 Emlak Konut GMYO 2,11 -0,47 -0,22 Enerjisa Enerji 11,63 -0,09 0,86 Enka İnşaat 11,60 3,94 64,73 Erbosan 129,30 4,61 218,83 Ereğli Demir Çelik 19,35 -1,43 47,30 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 -0,31 Ersu Gıda 4,42 -4,74 -10,53 Escar Turizm Taşımacılık 22,40 -2,61 Escort Teknoloji 4,75 0,85 -27,70 Esenboğa Elektrik 29,38 1,24 54,42 Etiler Gıda 5,22 2,35 31,16 Euro Kapital Yat. Ort. 3,86 -3,74 1,06 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 1,75 -1,65 Euro Yat. Ort. 3,70 -3,90 -16,69 Euro Yatırım Holding 1,72 0,00 -39,44 Europap Tezol Kağıt 13,85 -0,50 Fade Gıda 6,73 -2,04 29,38 Fenerbahçe Futbol 30,00 -1,45 1,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -0,43 -21,98 F-M İzmit Piston 108,40 -0,37 -11,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,42 0,98 2,99 Ford Otosan 203,50 -0,39 66,61 Formet Metal ve Cam 1,23 -0,81 -49,86 Frigo Pak Gıda 2,61 6,10 0,77 Galata Wind Enerji 4,73 0,85 Galatasaray Sportif 4,00 -2,20 -1,23 Garanti Bankası 10,73 1,42 5,70 Garanti Faktoring 12,92 -1,82 16,08 Garanti Yat. Ort. 2,41 1,26 -25,06 Gedik Y. Men. Değ. 6,89 -0,43 16,27 Gediz Ambalaj 17,06 -0,06 27,31 Gelecek Varlık Yönetimi 13,50 -1,03 Gen İlaç 12,95 0,39 Gentaş 3,21 -1,23 -28,88 Gersan Elektrik 5,43 -1,09 -11,56 Girişim Elektrik Sanayi 22,10 -1,78 Global Men. Değ. 5,90 -1,17 -1,83 Global Yat. Holding 2,05 -0,97 -41,65 Good-Year 7,91 0,25 -0,73 Göltaş Çimento 38,40 -2,54 -6,44 Gözde Girişim 7,19 2,86 -9,90 GSD Denizcilik 4,60 8,49 88,90 GSD Holding 2,56 5,35 1,99 Gübre Fabrik. 67,80 -1,31 -21,21 Güler Yat. Holding 2,62 1,16 -24,34 Halk GMYO 2,73 -3,19 -10,43 Hatay Tekstil 16,09 -1,95 18,00 Hedef Girişim 2,66 -0,75 5,35 Hedef Holding 3,35 -2,05 Hektaş 8,83 -1,12 65,28 HUB Girişim 9,48 -0,42 -47,91 Hürriyet Gzt. 2,36 4,42 12,38 ICBC Turkey Bank 5,37 0,37 -17,38 İdeal Finansal Teknolojiler 41,18 6,96 205,94 İdealist GMYO 2,03 -0,98 -14,46 İhlas Ev Aletleri 0,96 -1,03 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,83 -2,35 -66,31 İhlas Haber Ajansı 4,26 -3,40 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,58 -2,23 41,63 Info Yatırım 4,73 -1,25 1,27 İntema 36,12 -1,85 -9,47 Inveo Yatırım Holding 28,20 -1,40 94,86 İpek Doğal Enerji 13,49 1,12 3,13 İskenderun Demir Çelik 14,75 0,96 63,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez: "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş... Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi