Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,76 -2,06 -38,50 Acıpayam Selüloz 16,80 -2,33 -1,34 Adel Kalemcilik 27,70 1,61 -19,09 Adese Gayrimenkul 1,21 -0,82 -56,79 Afyon Çimento 3,66 -1,35 -28,38 AGESA Hayat Emeklilik 19,67 -1,65 11,86 Ak Enerji 1,75 -1,13 -20,81 Akbank 5,70 -0,18 -15,66 Akçansa 15,13 1,82 -6,04 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -2,12 -23,02 Akfen GMYO 2,24 0,00 -14,20 Akın Tekstil 33,40 -2,28 5,16 Akiş GMYO 1,80 -1,64 -35,54 Akmerkez GMYO 38,90 -1,97 -37,08 Aksa 19,12 2,03 38,40 Aksa Enerji 14,13 1,87 89,92 Aksigorta 7,52 -0,79 -13,55 Aksu Enerji 10,04 -1,57 33,03 Alarko Carrıer 311,80 -2,99 -14,23 Alarko GMYO 20,46 -1,63 -19,23 Alarko Holding 8,70 -1,81 2,09 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 25,22 -2,25 -14,97 Alkim Kağıt 14,70 -1,34 13,57 Alkim Kimya 14,70 -1,87 4,35 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,84 4,55 -15,98 Altınyunus Çeşme 62,15 -1,27 24,40 Anadolu Efes 21,72 -1,27 1,68 Anadolu Grubu Holding 24,42 -1,05 -6,53 Anadolu Hayat Emek. 9,12 -0,98 13,50 Anadolu Isuzu 15,90 -1,43 -11,67 Anadolu Sigorta 6,39 0,00 -11,50 Anel Elektrik 2,62 -2,24 -17,35 Arçelik 31,98 -2,26 12,37 ARD Bilişim Teknolojileri 50,65 -1,46 5,35 Arena Bilgisayar 10,15 -1,46 -6,90 Armada Bilgisayar 52,35 -1,51 6,66 Arsan Tekstil 4,91 -1,21 21,68 Arzum Ev Aletleri 18,60 7,27 -23,03 Aselsan 15,73 0,45 -13,81 Ata GMYO 4,61 -1,28 -16,33 Atakule GMYO 4,10 -9,89 75,13 Atlantis Yatırım Holding 3,90 0,00 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,56 3,31 -10,86 ATP Bilgisayar 36,54 -4,04 Avrasya GMYO 3,21 0,63 22,55 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 -0,35 -11,25 Avrupa Yatırım Holding 5,11 2,00 -14,83 Aydem Enerji 7,44 -0,13 Ayen Enerji 4,65 -2,52 -14,05 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,86 -5,25 58,34 Aygaz 14,53 1,18 2,42 Bagfaş 19,30 -0,52 -3,50 Bak Ambalaj 20,70 -1,90 4,67 Balatacılar Balatacılık 5,68 9,86 -31,07 Bantaş Ambalaj 3,51 -0,28 12,26 Banvit 66,25 -0,08 27,40 Başkent Doğalgaz GMYO 25,30 2,43 Baştaş Başkent Çimento 9,54 -5,26 -45,08 Batı Çimento 12,42 -3,12 163,69 Batısöke Çimento 2,42 4,76 -0,82 Bayrak Taban Sanayi 8,05 -3,36 -24,13 Bera Holding 9,49 -1,96 -53,21 Berkosan Yalıtım 9,68 -3,59 8,52 Beşiktaş Futbol Yat. 5,91 -1,17 46,29 Beyaz Filo 8,78 -3,09 -12,89 Bilici Yatırım 18,05 -3,17 226,20 Bim Mağazalar 73,05 -0,48 2,46 Biotrend Çevre ve Enerji 26,30 -3,17 Birko Mensucat 1,02 0,99 -8,11 Birleşim Mühendislik 12,12 0,08 Birlik Mensucat 2,00 -6,54 -42,20 Bizim Mağazaları 12,41 -1,51 -19,21 BMS Çelik Hasır 8,20 0,61 Boğaziçi Beton Sanayi 4,60 -1,71 Borusan Mannesmann 25,92 -2,48 -6,76 Borusan Yat. Paz. 441,00 -1,54 -2,92 Bosch Fren Sistemleri 850,20 -3,17 -30,86 Bossa 30,00 -1,12 68,07 Brisa 21,72 0,18 12,17 Burçelik 18,30 -2,61 -12,94 Burçelik Vana 21,28 -1,94 -57,15 Bursa Çimento 3,42 -1,72 -31,29 Carrefoursa 36,50 -0,98 -49,16 Casa Emtia Petrol 102,50 -4,74 -3,30 Ceo Event Medya 8,06 -1,35 25,35 Coca Cola İçecek 85,75 -1,32 35,02 Cosmos Yat. Holding 9,80 -2,97 21,59 Credıtwest Faktorıng 4,57 -1,51 -22,15 Çan2 Termik 12,79 0,31 Çelebi 181,00 -3,26 -0,84 Çelik Halat 6,31 -1,56 -30,64 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -29,52 Çemtaş 13,43 -0,81 -14,52 Çimbeton 213,60 -3,70 -27,96 Çimentaş 26,94 -3,79 -25,50 Çimsa 25,04 -0,95 40,67 Çuhadaroğlu Metal 7,41 -1,46 -2,59 Dagi Giyim 3,44 -4,44 0,99 Dagi Yatırım Holding 13,62 -3,81 5,58 Dardanel 2,95 9,67 -44,60 Datagate Bilgisayar 12,88 -0,92 -20,05 Demısaş Döküm 7,16 -1,92 10,57 Denge Holding 1,81 7,74 -40,41 Deniz GMYO 2,23 -1,76 21,06 Derimod 9,74 -3,08 0,00 Derlüks Yatırım Holding 5,13 -4,29 -41,84 Desa Deri 8,37 -4,23 -14,07 Despec Bilgisayar 9,70 -3,19 -25,73 Deva Holding 23,28 -2,18 -3,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,75 -3,21 9,05 Diriteks Diriliş Tekstil 2,90 -6,15 -22,25 Ditaş Doğan 15,10 -2,71 16,10 DO-CO 689,00 1,35 9,37 Doğan Burda 25,24 1,37 12,48 Doğan Holding 2,57 -1,15 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,12 -2,75 -8,97 Doğusan 6,58 -2,66 50,23 Doğuş GMYO 9,00 -2,60 10,16 Doğuş Otomotiv 25,84 -1,97 -0,32 Döktaş Dökümcülük 30,00 0,00 -2,02 Duran Doğan Basım 12,31 3,62 17,35 Dyo Boya 10,51 -2,32 -6,56 Eczacıbaşı İlaç 6,12 -1,77 -15,02 Eczacıbaşı Yatırım 42,10 -1,45 56,39 E-Data Teknoloji 14,96 -9,99 Edip Gayrimenkul 3,34 -2,62 0,60 Ege Endüstri 1.218,20 -2,71 -26,83 Ege Gübre 174,20 -1,25 21,43 Ege Profil 28,76 -2,18 -24,79 Ege Seramik 13,69 1,48 41,68 Egeplast 22,40 -2,44 -32,73 Ekiz Kimya 6,40 1,59 -10,24 Emek Elektrik 2,85 2,15 -0,19 Eminiş Ambalaj 20,02 -4,67 -45,66 Emlak Konut GMYO 1,84 -1,60 -12,99 Enerjisa Enerji 10,91 0,00 -5,38 Enka İnşaat 10,21 -2,76 44,99 Erbosan 137,90 0,95 240,03 Ereğli Demir Çelik 18,56 -0,38 41,29 Ersu Gıda 3,31 -0,90 -33,00 Escar Turizm Taşımacılık 20,48 4,60 Escort Teknoloji 6,01 1,18 -8,52 Esenboğa Elektrik 33,30 1,96 75,02 Etiler Gıda 5,56 0,72 39,70 Euro Kapital Yat. Ort. 5,67 -5,66 48,45 Euro Trend Yat. Ort. 3,50 -2,23 -1,08 Euro Yat. Ort. 3,63 -6,68 -18,27 Euro Yatırım Holding 3,15 -0,32 10,92 Fade Gıda 8,38 -1,76 61,10 Fenerbahçe Futbol 34,30 0,35 16,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 -2,73 -15,53 F-M İzmit Piston 116,00 -3,81 -5,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,93 -0,57 6,91 Ford Otosan 169,90 0,24 39,10 Formet Metal ve Cam 1,20 -2,44 -51,08 Frigo Pak Gıda 17,15 -0,52 -18,26 Galata Wind Enerji 3,72 -1,85 Galatasaray Sportif 3,69 0,82 -8,89 Garanti Bankası 9,53 -0,21 -6,12 Garanti Faktoring 8,11 1,37 -27,13 Garanti Yat. Ort. 2,23 -0,89 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 7,30 -1,08 23,18 Gediz Ambalaj 36,72 -2,86 37,01 Gen İlaç 15,02 -5,48 Gentaş 3,14 -1,26 -30,43 Gersan Elektrik 5,77 -2,86 -6,03 Girişim Elektrik Sanayi 27,34 9,98 Global Men. Değ. 5,72 -4,98 -4,83 Global Yat. Holding 2,27 -1,73 -35,39 Good-Year 7,50 -0,53 -5,88 Göltaş Çimento 40,70 -2,44 -0,84 Gözde Girişim 5,64 0,00 -29,32 GSD Denizcilik 2,76 2,22 13,34 GSD Holding 2,14 2,39 -14,74 Gübre Fabrik. 51,90 -2,26 -39,69 Güler Yat. Holding 2,36 -0,42 -31,85 Halk GMYO 2,25 2,27 -26,18 Hatay Tekstil 17,45 -4,64 27,98 Hedef Girişim 2,63 -1,87 4,17 Hektaş 8,31 -2,35 55,55 HUB Girişim 10,35 -3,99 -43,13 Hürriyet Gzt. 1,46 -2,01 -30,48 ICBC Turkey Bank 5,05 -1,37 -22,31 İdealist Danışmanlık 43,98 -0,05 226,75 İdealist GMYO 2,76 -6,44 16,31 İhlas Ev Aletleri 1,03 -0,96 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,95 -2,06 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,20 0,00 -51,29 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,84 -1,18 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,17 -1,44 32,80 Info Yatırım 3,57 -2,99 -23,56 İntema 38,26 -4,49 -4,11 Inveo Yatırım Holding 96,95 -3,00 119,24 İpek Doğal Enerji 12,16 -1,30 -7,03 İskenderun Demir Çelik 12,42 0,65 37,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi