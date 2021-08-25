Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,76
|-2,06
|-38,50
|Acıpayam Selüloz
|16,80
|-2,33
|-1,34
|Adel Kalemcilik
|27,70
|1,61
|-19,09
|Adese Gayrimenkul
|1,21
|-0,82
|-56,79
|Afyon Çimento
|3,66
|-1,35
|-28,38
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,67
|-1,65
|11,86
|Ak Enerji
|1,75
|-1,13
|-20,81
|Akbank
|5,70
|-0,18
|-15,66
|Akçansa
|15,13
|1,82
|-6,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-2,12
|-23,02
|Akfen GMYO
|2,24
|0,00
|-14,20
|Akın Tekstil
|33,40
|-2,28
|5,16
|Akiş GMYO
|1,80
|-1,64
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|38,90
|-1,97
|-37,08
|Aksa
|19,12
|2,03
|38,40
|Aksa Enerji
|14,13
|1,87
|89,92
|Aksigorta
|7,52
|-0,79
|-13,55
|Aksu Enerji
|10,04
|-1,57
|33,03
|Alarko Carrıer
|311,80
|-2,99
|-14,23
|Alarko GMYO
|20,46
|-1,63
|-19,23
|Alarko Holding
|8,70
|-1,81
|2,09
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,22
|-2,25
|-14,97
|Alkim Kağıt
|14,70
|-1,34
|13,57
|Alkim Kimya
|14,70
|-1,87
|4,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,84
|4,55
|-15,98
|Altınyunus Çeşme
|62,15
|-1,27
|24,40
|Anadolu Efes
|21,72
|-1,27
|1,68
|Anadolu Grubu Holding
|24,42
|-1,05
|-6,53
|Anadolu Hayat Emek.
|9,12
|-0,98
|13,50
|Anadolu Isuzu
|15,90
|-1,43
|-11,67
|Anadolu Sigorta
|6,39
|0,00
|-11,50
|Anel Elektrik
|2,62
|-2,24
|-17,35
|Arçelik
|31,98
|-2,26
|12,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,65
|-1,46
|5,35
|Arena Bilgisayar
|10,15
|-1,46
|-6,90
|Armada Bilgisayar
|52,35
|-1,51
|6,66
|Arsan Tekstil
|4,91
|-1,21
|21,68
|Arzum Ev Aletleri
|18,60
|7,27
|-23,03
|Aselsan
|15,73
|0,45
|-13,81
|Ata GMYO
|4,61
|-1,28
|-16,33
|Atakule GMYO
|4,10
|-9,89
|75,13
|Atlantis Yatırım Holding
|3,90
|0,00
|-29,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|3,31
|-10,86
|ATP Bilgisayar
|36,54
|-4,04
|Avrasya GMYO
|3,21
|0,63
|22,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|-0,35
|-11,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,11
|2,00
|-14,83
|Aydem Enerji
|7,44
|-0,13
|Ayen Enerji
|4,65
|-2,52
|-14,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,86
|-5,25
|58,34
|Aygaz
|14,53
|1,18
|2,42
|Bagfaş
|19,30
|-0,52
|-3,50
|Bak Ambalaj
|20,70
|-1,90
|4,67
|Balatacılar Balatacılık
|5,68
|9,86
|-31,07
|Bantaş Ambalaj
|3,51
|-0,28
|12,26
|Banvit
|66,25
|-0,08
|27,40
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,30
|2,43
|Baştaş Başkent Çimento
|9,54
|-5,26
|-45,08
|Batı Çimento
|12,42
|-3,12
|163,69
|Batısöke Çimento
|2,42
|4,76
|-0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|8,05
|-3,36
|-24,13
|Bera Holding
|9,49
|-1,96
|-53,21
|Berkosan Yalıtım
|9,68
|-3,59
|8,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,91
|-1,17
|46,29
|Beyaz Filo
|8,78
|-3,09
|-12,89
|Bilici Yatırım
|18,05
|-3,17
|226,20
|Bim Mağazalar
|73,05
|-0,48
|2,46
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,30
|-3,17
|Birko Mensucat
|1,02
|0,99
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|12,12
|0,08
|Birlik Mensucat
|2,00
|-6,54
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,41
|-1,51
|-19,21
|BMS Çelik Hasır
|8,20
|0,61
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,60
|-1,71
|Borusan Mannesmann
|25,92
|-2,48
|-6,76
|Borusan Yat. Paz.
|441,00
|-1,54
|-2,92
|Bosch Fren Sistemleri
|850,20
|-3,17
|-30,86
|Bossa
|30,00
|-1,12
|68,07
|Brisa
|21,72
|0,18
|12,17
|Burçelik
|18,30
|-2,61
|-12,94
|Burçelik Vana
|21,28
|-1,94
|-57,15
|Bursa Çimento
|3,42
|-1,72
|-31,29
|Carrefoursa
|36,50
|-0,98
|-49,16
|Casa Emtia Petrol
|102,50
|-4,74
|-3,30
|Ceo Event Medya
|8,06
|-1,35
|25,35
|Coca Cola İçecek
|85,75
|-1,32
|35,02
|Cosmos Yat. Holding
|9,80
|-2,97
|21,59
|Credıtwest Faktorıng
|4,57
|-1,51
|-22,15
|Çan2 Termik
|12,79
|0,31
|Çelebi
|181,00
|-3,26
|-0,84
|Çelik Halat
|6,31
|-1,56
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,20
|-1,64
|-29,52
|Çemtaş
|13,43
|-0,81
|-14,52
|Çimbeton
|213,60
|-3,70
|-27,96
|Çimentaş
|26,94
|-3,79
|-25,50
|Çimsa
|25,04
|-0,95
|40,67
|Çuhadaroğlu Metal
|7,41
|-1,46
|-2,59
|Dagi Giyim
|3,44
|-4,44
|0,99
|Dagi Yatırım Holding
|13,62
|-3,81
|5,58
|Dardanel
|2,95
|9,67
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|12,88
|-0,92
|-20,05
|Demısaş Döküm
|7,16
|-1,92
|10,57
|Denge Holding
|1,81
|7,74
|-40,41
|Deniz GMYO
|2,23
|-1,76
|21,06
|Derimod
|9,74
|-3,08
|0,00
|Derlüks Yatırım Holding
|5,13
|-4,29
|-41,84
|Desa Deri
|8,37
|-4,23
|-14,07
|Despec Bilgisayar
|9,70
|-3,19
|-25,73
|Deva Holding
|23,28
|-2,18
|-3,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,75
|-3,21
|9,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,90
|-6,15
|-22,25
|Ditaş Doğan
|15,10
|-2,71
|16,10
|DO-CO
|689,00
|1,35
|9,37
|Doğan Burda
|25,24
|1,37
|12,48
|Doğan Holding
|2,57
|-1,15
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,12
|-2,75
|-8,97
|Doğusan
|6,58
|-2,66
|50,23
|Doğuş GMYO
|9,00
|-2,60
|10,16
|Doğuş Otomotiv
|25,84
|-1,97
|-0,32
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|0,00
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|12,31
|3,62
|17,35
|Dyo Boya
|10,51
|-2,32
|-6,56
|Eczacıbaşı İlaç
|6,12
|-1,77
|-15,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,10
|-1,45
|56,39
|E-Data Teknoloji
|14,96
|-9,99
|Edip Gayrimenkul
|3,34
|-2,62
|0,60
|Ege Endüstri
|1.218,20
|-2,71
|-26,83
|Ege Gübre
|174,20
|-1,25
|21,43
|Ege Profil
|28,76
|-2,18
|-24,79
|Ege Seramik
|13,69
|1,48
|41,68
|Egeplast
|22,40
|-2,44
|-32,73
|Ekiz Kimya
|6,40
|1,59
|-10,24
|Emek Elektrik
|2,85
|2,15
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|20,02
|-4,67
|-45,66
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-1,60
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|10,91
|0,00
|-5,38
|Enka İnşaat
|10,21
|-2,76
|44,99
|Erbosan
|137,90
|0,95
|240,03
|Ereğli Demir Çelik
|18,56
|-0,38
|41,29
|Ersu Gıda
|3,31
|-0,90
|-33,00
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,48
|4,60
|Escort Teknoloji
|6,01
|1,18
|-8,52
|Esenboğa Elektrik
|33,30
|1,96
|75,02
|Etiler Gıda
|5,56
|0,72
|39,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,67
|-5,66
|48,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,50
|-2,23
|-1,08
|Euro Yat. Ort.
|3,63
|-6,68
|-18,27
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|-0,32
|10,92
|Fade Gıda
|8,38
|-1,76
|61,10
|Fenerbahçe Futbol
|34,30
|0,35
|16,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|-2,73
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|116,00
|-3,81
|-5,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,93
|-0,57
|6,91
|Ford Otosan
|169,90
|0,24
|39,10
|Formet Metal ve Cam
|1,20
|-2,44
|-51,08
|Frigo Pak Gıda
|17,15
|-0,52
|-18,26
|Galata Wind Enerji
|3,72
|-1,85
|Galatasaray Sportif
|3,69
|0,82
|-8,89
|Garanti Bankası
|9,53
|-0,21
|-6,12
|Garanti Faktoring
|8,11
|1,37
|-27,13
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|-0,89
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,30
|-1,08
|23,18
|Gediz Ambalaj
|36,72
|-2,86
|37,01
|Gen İlaç
|15,02
|-5,48
|Gentaş
|3,14
|-1,26
|-30,43
|Gersan Elektrik
|5,77
|-2,86
|-6,03
|Girişim Elektrik Sanayi
|27,34
|9,98
|Global Men. Değ.
|5,72
|-4,98
|-4,83
|Global Yat. Holding
|2,27
|-1,73
|-35,39
|Good-Year
|7,50
|-0,53
|-5,88
|Göltaş Çimento
|40,70
|-2,44
|-0,84
|Gözde Girişim
|5,64
|0,00
|-29,32
|GSD Denizcilik
|2,76
|2,22
|13,34
|GSD Holding
|2,14
|2,39
|-14,74
|Gübre Fabrik.
|51,90
|-2,26
|-39,69
|Güler Yat. Holding
|2,36
|-0,42
|-31,85
|Halk GMYO
|2,25
|2,27
|-26,18
|Hatay Tekstil
|17,45
|-4,64
|27,98
|Hedef Girişim
|2,63
|-1,87
|4,17
|Hektaş
|8,31
|-2,35
|55,55
|HUB Girişim
|10,35
|-3,99
|-43,13
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-2,01
|-30,48
|ICBC Turkey Bank
|5,05
|-1,37
|-22,31
|İdealist Danışmanlık
|43,98
|-0,05
|226,75
|İdealist GMYO
|2,76
|-6,44
|16,31
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|-2,06
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,20
|0,00
|-51,29
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-1,18
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|-1,44
|32,80
|Info Yatırım
|3,57
|-2,99
|-23,56
|İntema
|38,26
|-4,49
|-4,11
|Inveo Yatırım Holding
|96,95
|-3,00
|119,24
|İpek Doğal Enerji
|12,16
|-1,30
|-7,03
|İskenderun Demir Çelik
|12,42
|0,65
|37,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500