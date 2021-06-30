Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,97 -1,00 -35,79 Acıpayam Selüloz 16,58 -0,42 -3,15 Adel Kalemcilik 25,02 -9,48 -26,92 Adese Gayrimenkul 1,19 -2,46 -57,50 Afyon Çimento 3,79 0,00 -25,83 Ak Enerji 1,28 -2,29 -42,08 Akbank 5,28 -0,75 -21,87 Akçansa 15,03 -1,25 -6,66 Akdeniz Yatırım Hold. 1,73 -2,81 -28,01 Akfen GMYO 3,70 -4,39 -23,87 Akın Tekstil 32,00 -2,44 0,76 Akiş GMYO 1,77 -4,32 -36,61 Akmerkez GMYO 40,98 -1,01 -34,38 Aksa 14,98 -3,35 8,44 Aksa Enerji 11,56 -1,62 55,38 Aksigorta 7,84 0,64 -9,87 Aksu Enerji 7,16 3,77 -5,13 Alarko Carrıer 261,00 0,85 -28,20 Alarko GMYO 19,98 -1,38 -21,12 Alarko Holding 8,43 -0,82 -1,07 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 22,84 -1,89 -22,99 Alkim Kağıt 15,75 -6,80 21,68 Alkim Kimya 15,20 -1,43 7,90 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,66 -0,60 -24,20 Altınyunus Çeşme 68,30 9,98 36,71 Anadolu Efes 22,26 0,36 4,21 Anadolu Grubu Holding 21,70 -0,28 -16,94 Anadolu Hayat Emek. 8,81 0,57 9,64 Anadolu Isuzu 15,69 -0,38 -12,83 Anadolu Sigorta 6,10 0,00 -15,52 Anel Elektrik 2,77 1,47 -12,62 Arçelik 29,80 1,22 4,71 ARD Bilişim Teknolojileri 51,35 -0,58 6,80 Arena Bilgisayar 37,50 0,00 10,07 Armada Bilgisayar 44,00 -2,53 -10,35 Arsan Tekstil 4,03 -7,78 -0,13 Arzum Ev Aletleri 17,18 0,82 -28,90 Aselsan 14,72 -1,93 -19,34 Ata GMYO 3,45 -0,58 -37,39 Atakule GMYO 2,03 0,50 -13,29 Atlantis Yatırım Holding 3,73 -2,10 -32,91 Atlas Yat. Ort. 1,71 0,00 -2,29 ATP Ticari Bilgisayar 24,48 -1,84 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,45 1,93 4,92 Avrasya GMYO 2,45 9,87 -6,47 Avrasya Petrol ve Tur. 3,22 1,26 0,63 Avrupa Yatırım Holding 5,37 -2,36 -10,50 Aydem Enerji 6,01 0,50 Ayen Enerji 4,35 -1,36 -19,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,79 -6,37 57,72 Aygaz 13,31 -0,08 -6,18 Bagfaş 17,00 2,41 -15,00 Bak Ambalaj 18,70 -0,21 -7,43 Balatacılar Balatacılık 5,09 -2,12 -38,23 Bantaş Ambalaj 5,34 -2,55 13,86 Banvit 55,00 -0,99 5,77 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 11,32 9,06 Baştaş Başkent Çimento 11,75 4,91 -32,35 Batı Çimento 11,84 -1,09 151,38 Batısöke Çimento 2,17 2,36 -11,07 Bayrak Taban Sanayi 10,00 0,40 -5,75 Bera Holding 12,01 -3,61 -40,78 Berkosan Yalıtım 8,98 -1,86 0,67 Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 -1,80 48,51 Beyaz Filo 9,07 -0,77 -10,90 Bilici Yatırım 17,82 1,37 168,37 Bim Mağazalar 62,15 -1,82 -12,83 Biotrend Çevre ve Enerji 19,98 -0,89 Birko Mensucat 1,05 -1,87 -5,41 Birlik Mensucat 2,10 4,48 -39,31 Bizim Mağazaları 11,63 -0,17 -24,28 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,39 -2,00 Boğaziçi Beton 5,24 -1,69 Borusan Mannesmann 23,04 -1,71 -17,12 Borusan Yat. Paz. 288,90 1,58 -36,40 Bosch Fren Sistemleri 806,00 0,11 -34,46 Bossa 27,20 2,26 52,38 Brisa 20,18 -2,42 4,22 Burçelik 18,05 3,50 -14,13 Burçelik Vana 21,54 1,22 -56,63 Bursa Çimento 3,39 -1,45 -31,89 Carrefoursa 38,60 -0,41 -46,24 Casa Emtia Petrol 142,80 5,15 34,72 Ceo Event Medya 9,84 -7,61 53,03 Coca Cola İçecek 77,75 0,32 22,42 Cosmos Yat. Holding 9,89 5,21 22,70 Credıtwest Faktorıng 4,14 1,22 -29,47 Çan2 Termik 9,60 0,95 Çelebi 200,80 3,35 10,01 Çelik Halat 5,95 -0,17 -34,60 Çemaş Döküm 1,17 -0,85 -31,28 Çemtaş 12,78 -0,31 -18,66 Çimbeton 215,70 0,37 -27,25 Çimentaş 28,86 -2,57 -20,19 Çimsa 21,10 -1,22 18,54 Çuhadaroğlu Metal 7,04 0,14 -7,46 Dagi Giyim 2,17 -3,56 -36,30 Dagi Yatırım Holding 15,05 -7,78 16,67 Dardanel 13,55 -2,45 -59,55 Datagate Bilgisayar 12,09 -0,25 -24,95 Demısaş Döküm 7,61 -0,26 17,52 Denge Holding 2,77 -9,77 -49,45 Deniz GMYO 1,83 -1,08 -0,65 Derimod 11,72 1,03 20,33 Derlüks Yatırım Holding 4,38 9,77 -50,34 Desa Deri 12,12 4,94 24,44 Despec Bilgisayar 9,33 0,65 -28,56 Deva Holding 23,92 -2,69 -0,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,86 1,78 0,79 Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 -2,52 13,94 Ditaş Doğan 14,07 -1,05 8,18 DO-CO 781,70 -2,29 24,08 Doğan Burda 14,10 7,80 -37,17 Doğan Holding 2,84 -0,70 -5,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,03 -2,40 -12,84 Doğusan 6,02 0,00 37,44 Doğuş GMYO 7,86 -0,51 -3,79 Doğuş Otomotiv 25,36 3,43 -7,18 Döktaş Dökümcülük 29,10 -3,00 -4,96 Duran Doğan Basım 10,20 -0,20 -2,76 Dyo Boya 11,21 0,72 -0,33 Eczacıbaşı İlaç 5,87 -0,84 -18,49 Eczacıbaşı Yatırım 36,80 0,93 36,71 Edip Gayrimenkul 2,45 6,52 -26,20 Ege Endüstri 1.209,10 0,06 -27,38 Ege Gübre 167,70 -0,65 16,90 Ege Profil 26,10 1,16 -31,75 Ege Seramik 12,00 -6,25 24,19 Egeplast 25,56 -3,47 -23,24 Ekiz Kimya 6,84 4,59 -4,07 Emek Elektrik 2,30 -1,29 -19,45 Eminiş Ambalaj 21,50 -2,27 -41,64 Emlak Konut GMYO 1,87 -2,60 -11,57 Enerjisa Enerji 10,35 0,49 -10,24 Enka İnşaat 9,33 1,08 32,49 Erbosan 130,20 9,97 221,05 Ereğli Demir Çelik 18,00 -1,48 37,02 Ersu Gıda 3,46 -0,57 -29,96 Escort Teknoloji 5,57 -4,62 -15,22 Esenboğa Elektrik 28,18 -1,26 48,11 Etiler Gıda 5,95 4,75 49,50 Euro Kapital Yat. Ort. 6,66 -10,00 72,99 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 -2,25 -3,61 Euro Yat. Ort. 4,07 0,74 -9,76 Euro Yatırım Holding 3,17 -0,63 11,62 Fade Gıda 22,44 10,00 262,52 Fenerbahçe Futbol 37,94 -1,25 28,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 -5,26 -20,62 F-M İzmit Piston 99,30 -0,80 -19,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,13 -0,61 0,77 Ford Otosan 170,20 -0,23 39,35 Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 -1,71 -53,12 Frigo Pak Gıda 17,82 -1,38 -15,06 Galata Wind Enerji 3,32 -1,48 Galatasaray Sportif 3,59 -2,71 -11,36 Garanti Bankası 8,30 0,61 -18,23 Garanti Faktoring 9,88 -1,00 -11,23 Garanti Yat. Ort. 2,26 -1,74 -30,03 Gedik Y. Men. Değ. 7,93 9,99 33,81 Gediz Ambalaj 43,30 4,34 61,57 Gentaş 3,97 -1,98 -32,27 Gersan Elektrik 5,91 -2,64 -3,75 Global Men. Değ. 6,18 4,22 2,83 Global Yat. Holding 3,09 0,32 -33,97 Good-Year 6,72 -1,03 -15,67 Göltaş Çimento 38,20 -3,58 -7,42 Gözde Girişim 5,42 -2,17 -32,08 GSD Denizcilik 6,10 -1,93 21,03 GSD Holding 1,81 -1,63 -27,89 Gübre Fabrik. 51,55 -3,46 -40,09 Güler Yat. Holding 2,35 -2,49 -32,13 Halk GMYO 2,48 0,81 -18,63 Hatay Tekstil 16,66 -1,24 22,18 Hedef Girişim 2,76 2,60 9,32 Hektaş 7,57 -4,54 41,70 HUB Girişim 11,60 2,11 -36,26 Hürriyet Gzt. 1,30 -1,52 -38,10 ICBC Turkey Bank 5,30 -0,75 -18,46 İdealist Danışmanlık 60,00 0,42 345,77 İdealist GMYO 5,88 9,91 -13,53 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 1,02 -0,97 -18,40 İhlas Gazetecilik 1,15 7,48 -53,32 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,66 -1,49 -42,11 İndeks Bilgisayar 5,97 -1,32 28,50 Info Yatırım 4,04 2,28 -13,50 İntema 39,46 0,87 -1,10 Inveo Yatırım Holding 118,50 9,93 167,98 İpek Doğal Enerji 11,89 -1,98 -9,10 İskenderun Demir Çelik 11,26 -0,18 24,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı! 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