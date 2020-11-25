Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,28 4,62 398,92 Acıpayam Selüloz 18,18 -3,55 187,90 Adel Kalemcilik 21,14 -1,58 34,65 Adese Alışveriş Ticaret 3,08 -2,53 115,64 Afyon Çimento 4,48 -1,75 96,64 Ak Enerji 2,23 -2,19 104,59 Akbank 6,30 0,32 -22,32 Akçansa 13,79 0,29 42,25 Akdeniz Yatırım Hold. 6,03 -1,63 185,78 Akfen GMYO 4,09 0,74 0,99 Akın Tekstil 25,18 -2,25 82,60 Akiş GMYO 3,66 -2,40 16,84 Akmerkez GMYO 51,75 -3,09 130,98 Aksa 10,73 -2,45 53,21 Aksa Enerji 7,05 -0,70 85,53 Aksigorta 7,71 -0,64 42,31 Aksu Enerji 13,40 0,68 -9,89 Alarko Carrıer 243,20 4,29 307,20 Alarko GMYO 18,37 4,91 24,98 Alarko Holding 6,40 -1,39 8,94 Albaraka Türk 1,72 -1,71 12,42 Alcatel Lucent Teletaş 27,28 -0,87 126,58 Alkim Kağıt 13,28 -2,64 145,03 Alkim Kimya 14,06 -1,33 126,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 -2,72 509,76 Altınyunus Çeşme 47,80 -1,28 378,48 Anadolu Efes 23,48 5,96 10,35 Anadolu Grubu Holding 21,48 0,47 22,11 Anadolu Hayat Emek. 8,37 -1,30 37,55 Anadolu Isuzu 16,47 -0,90 35,33 Anadolu Sigorta 7,08 -1,26 70,46 Anel Elektrik 3,25 0,31 84,36 Arçelik 28,76 -0,69 38,00 ARD Bilişim Teknolojileri 35,24 -0,79 Arena Bilgisayar 35,58 -0,84 388,40 Armada Bilgisayar 48,80 -0,12 197,74 Arsan Tekstil 6,96 0,43 94,41 Artı Yatırım Holding 5,85 1,56 622,22 Aselsan 18,18 -0,66 74,62 Ata GMYO 4,97 -4,42 9,71 Atakule GMYO 2,55 1,19 32,81 Atlantis Yatırım Holding 4,50 0,00 350,00 Atlas Yat. Ort. 1,73 -5,46 78,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,99 5,05 11,82 Avrasya GMYO 3,78 -9,79 150,33 Avrasya Petrol ve Tur. 3,29 -9,86 80,77 Avrupa Yatırım Holding 4,69 -4,29 204,55 Ayen Enerji 5,48 -1,44 57,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,00 -2,91 356,62 Aygaz 13,08 2,59 7,69 Bagfaş 20,00 -3,85 18,91 Bak Ambalaj 20,74 -4,07 184,71 Balatacılar Balatacılık 8,80 0,00 609,68 Bantaş Ambalaj 6,16 6,39 144,44 Banvit 27,50 10,00 48,09 Baştaş Başkent Çimento 9,50 5,79 266,80 Batı Çimento 4,37 -0,68 32,02 Batısöke Çimento 2,44 -1,21 86,26 Bayrak Taban Sanayi 8,13 -1,57 Bunlar da ilginizi çekebilir Bakanlık eleştiriler sonrası test politikasını değiştirdi! Korona tablosuna yeni veri Dünya futbolunun efsane ismi Maradona hayatını kaybetti Bu skandal çok konuşulacak! 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Holding 7,10 -1,39 248,04 Credıtwest Faktorıng 5,43 -1,27 88,54 Çelebi 99,05 9,99 -0,30 Çelik Halat 20,00 2,35 207,69 Çemaş Döküm 2,37 -0,42 89,07 Çemtaş 14,73 -2,84 81,20 Çimbeton 182,90 9,98 343,29 Çimentaş 34,12 -1,61 127,47 Çimsa 15,29 -2,18 68,39 Çuhadaroğlu Metal 6,60 1,85 106,90 Dagi Giyim 8,90 0,45 256,00 Dagi Yatırım Holding 14,45 8,00 539,38 Dardanel 24,92 -1,11 557,52 Datagate Bilgisayar 15,74 -2,05 101,54 Demısaş Döküm 5,97 -1,65 71,55 Denge Holding 5,90 0,00 330,66 Deniz GMYO 3,30 -1,20 56,83 Derimod 10,10 -2,42 41,46 Derlüks Deri 10,25 -9,61 153,35 Desa Deri 7,39 -0,94 62,78 Despec Bilgisayar 11,86 -3,10 179,72 Deva Holding 23,32 1,04 161,21 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,26 -0,87 Diriteks Diriliş Tekstil 3,56 2,30 356,41 Ditaş Doğan 30,20 -2,27 217,39 DO-CO 475,00 -0,96 -15,78 Doğan Burda 24,00 4,35 295,39 Doğan Holding 2,47 -1,98 37,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 0,00 56,97 Doğusan 3,56 -3,26 71,15 Doğuş GMYO 9,60 -4,00 111,92 Doğuş Otomotiv 28,04 -3,77 194,54 Döktaş Dökümcülük 33,30 -1,07 5,23 Duran Doğan Basım 24,56 5,86 74,93 Dyo Boya 11,12 -1,85 126,94 Eczacıbaşı İlaç 6,86 1,18 87,91 Eczacıbaşı Yatırım 20,76 6,46 115,52 Edip Gayrimenkul 3,05 -2,24 119,42 Ege Endüstri 1.672,80 -2,33 197,35 Ege Gübre 137,80 -0,58 179,54 Ege Profil 24,22 9,99 102,34 Ege Seramik 9,67 -1,12 162,88 Egeplast 18,35 -3,62 46,80 Ekiz Kimya 8,05 -0,62 1219,67 Emek Elektrik 3,34 -1,76 110,06 Eminiş Ambalaj 23,30 9,18 1432,89 Emlak Konut GMYO 2,05 -3,30 41,61 Enerjisa Enerji 10,41 -0,86 54,54 Enka İnşaat 7,08 -0,84 26,84 Erbosan 36,58 9,98 46,44 Ereğli Demir Çelik 11,70 1,65 32,83 Ersu Gıda 5,35 3,08 158,45 Escort Teknoloji 6,84 9,97 392,09 Esenboğa Elektrik 17,57 -1,29 Etiler Gıda 4,51 1,35 286,26 Euro Kapital Yat. Ort. 3,25 -2,40 102,65 Euro Trend Yat. Ort. 3,67 -2,65 207,42 Euro Yat. Ort. 4,79 -2,24 325,50 Euro Yatırım Holding 2,81 -2,43 87,33 Fade Gıda 6,14 1,49 Fenerbahçe Futbol 33,90 0,36 134,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,56 1,61 65,43 F-M İzmit Piston 138,90 -0,29 193,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,29 0,00 46,81 Ford Otosan 123,30 -0,96 86,49 Formet Çelik Kapı 4,30 -4,87 43,33 Frigo Pak Gıda 28,44 2,75 305,97 Galatasaray Sportif 3,74 -1,58 84,24 Garanti Bankası 9,07 0,22 -18,58 Garanti Faktoring 11,12 1,09 187,34 Garanti Yat. Ort. 2,85 -1,72 185,91 Gedik Y. Men. Değ. 9,20 -0,86 192,53 Gediz Ambalaj 21,06 -2,59 211,54 Gentaş 5,26 3,75 155,09 Gersan Elektrik 6,33 -1,09 98,43 Global Men. Değ. 4,72 0,00 151,06 Global Yat. Holding 4,63 -1,07 -4,93 Good-Year 7,74 -1,78 91,11 Göltaş Çimento 29,38 9,96 65,15 Gözde Girişim 6,36 -0,16 23,74 GSD Denizcilik 4,97 -1,00 94,14 GSD Holding 2,27 -3,81 52,35 Gübre Fabrik. 46,90 2,58 418,81 Güler Yat. Holding 16,60 2,09 717,73 Halk GMYO 3,14 9,79 169,61 Hatay Tekstil 13,22 0,46 96,32 Hedef Girişim 6,22 -1,11 160,66 Hektaş 12,98 -1,82 61,85 HUB Girişim 16,98 -1,62 80,86 Hürriyet Gzt. 2,27 -4,22 99,12 ICBC Turkey Bank 6,60 0,15 25,24 İdealist Danışmanlık 10,60 -0,47 219,28 İdealist GMYO 6,09 -1,62 99,02 İhlas Ev Aletleri 1,85 -1,07 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 21,44 İhlas Gazetecilik 4,30 -1,15 -5,29 İhlas Holding 1,12 -1,75 23,08 İhlas Yayın Holding 1,15 -1,71 37,95 İndeks Bilgisayar 16,29 -1,75 73,67 Info Yatırım 4,48 -3,66 133,97 İntema 21,20 9,96 128,94 Inveo Yatırım Holding 28,20 -1,19 266,71 İpek Doğal Enerji 11,86 -0,08 53,63 İskenderun Demir Çelik 8,60 3,12 10,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalatı yüzde 0.4 yükseldi