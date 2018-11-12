Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,26 20,00 -2,33 Acıpayam Selüloz 4,08 6,81 57,49 Adana Çimento (A) 5,54 0,54 3,44 Adana Çimento (B) 3,91 1,82 4,09 Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21 Adel Kalemcilik 11,69 -0,43 -24,70 Adese Alışveriş Ticaret 14,80 15,99 643,72 Afyon Çimento 4,55 1,34 -41,52 Ak Enerji 0,57 -1,72 -37,36 Akbank 7,01 -3,04 -25,77 Akçansa 7,35 -2,65 -28,20 Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 -0,83 -54,94 Akfen GMYO 1,31 -2,96 -45,64 Akın Tekstil 8,09 -0,98 -42,66 Akiş GMYO 2,45 -1,21 -12,24 Akmerkez GMYO 16,48 1,23 -11,63 Aksa 8,42 -4,54 -29,74 Aksa Enerji 3,25 0,31 -21,31 Aksigorta 3,66 -0,27 20,68 Aksu Enerji 9,49 -0,21 79,08 Alarko Carrıer 41,74 -0,14 -27,44 Alarko GMYO 53,70 -2,45 9,14 Alarko Holding 1,96 -2,49 -44,12 Albaraka Türk 1,32 0,00 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,50 -4,18 -31,08 Alkim Kağıt 4,97 -1,97 7,21 Alkim Kimya 23,98 -1,80 1,14 Altınyağ 0,60 1,69 -49,84 Altınyunus Çeşme 3,81 -0,26 -24,55 Anadolu Cam 3,06 -1,61 19,86 Anadolu Efes 19,95 -0,84 -16,21 Anadolu Grubu Holding 12,80 2,40 -45,74 Anadolu Hayat Emek. 5,79 -1,03 -25,93 Anadolu Isuzu 6,84 -3,53 -24,84 Anadolu Sigorta 4,45 -0,67 47,78 Anel Elektrik 1,79 -5,29 -52,52 Anel Telekom 0,37 -2,63 -26,00 Arçelik 15,65 -3,40 -24,66 Arena Bilgisayar 3,39 5,94 -19,86 Armada Bilgisayar 9,50 2,70 40,12 Arsan Tekstil 1,53 -4,97 -12,57 Artı Yatırım Holding 1,36 19,30 44,68 Aselsan 27,34 -1,37 -13,83 Aslan Çimento 28,28 2,54 -24,75 Ata GMYO 3,91 -1,01 -18,37 Atakule GMYO 1,49 -5,10 -27,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,95 0,00 -3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,59 0,17 -34,53 Avrasya GMYO 1,01 1,00 -36,08 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 1,72 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.213,30 0,17 Avrupa Yatırım Holding 1,97 -0,51 61,48 Ayen Enerji 2,57 -3,02 -46,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 0,00 -6,00 Aygaz 11,53 -1,79 -20,46 Bagfaş 5,11 -1,54 -51,33 Bak Ambalaj 4,40 -2,65 -9,62 Balatacılar Balatacılık 0,41 0,00 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,62 14,89 -60,39 Banvit 12,13 -0,98 -43,37 Baştaş Başkent Çimento 2,01 1,01 -15,08 Batı Çimento 2,24 -2,18 -48,99 Batısöke Çimento 0,88 -1,12 -46,97 Bera Holding 1,57 -3,68 -49,35 Berkosan Yalıtım 1,44 -2,70 -35,43 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 -5,33 -60,88 Beyaz Filo 4,06 -4,92 -87,92 Bilici Yatırım 1,34 0,75 -12,45 Bim Mağazalar 81,50 5,84 7,18 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51 Birlik Mensucat 0,77 -1,28 -45,39 Bizim Mağazaları 6,89 -0,14 -10,52 Bolu Çimento 3,68 -1,34 -22,85 Bomonti Elektrik 0,45 -4,26 -58,33 Borusan Mannesmann 8,14 -5,13 -26,29 Borusan Yat. Paz. 37,52 -3,25 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 160,00 0,00 -12,65 Bossa 5,63 0,18 39,01 Boyner Perakende Yat. 4,86 -1,22 -47,06 Brisa 6,10 -1,93 -16,09 Burçelik 3,06 5,52 -20,52 Burçelik Vana 1,57 1,95 -10,29 Bursa Çimento 4,85 -1,02 -4,22 Carrefoursa 3,64 19,74 -34,77 Coca Cola İçecek 27,90 -2,99 -16,70 Cosmos Yat. Holding 0,89 -1,11 -23,93 Credıtwest Faktorıng 1,24 -1,59 11,23 Çelebi 50,55 -2,79 48,37 Çelik Halat 5,34 1,52 42,79 Çemaş Döküm 2,80 -2,78 51,35 Çemtaş 6,68 -2,05 65,40 Çimbeton 28,30 0,00 -23,35 Çimentaş 7,13 -1,52 -38,48 Çimsa 7,60 -1,17 -42,40 Çuhadaroğlu Metal 1,71 -1,72 -41,64 Dagi Giyim 1,30 0,78 -42,73 Dagi Yatırım Holding 0,98 -2,97 -31,47 Dardanel 1,26 -35,38 Datagate Bilgisayar 4,39 -3,52 -54,84 Demirören Gazetecilik 8,76 -0,23 233,71 Demısaş Döküm 3,14 -7,65 126,14 Denge Holding 1,23 0,00 -34,99 Deniz GMYO 2,94 -4,55 8,89 Denizbank 4,72 -5,03 28,61 Denizli Cam 9,83 -0,81 -17,19 Derimod 9,27 -1,28 23,44 Desa Deri 1,21 19,80 19,80 Despec Bilgisayar 3,55 -4,31 -1,11 Deva Holding 3,36 -4,00 -23,29 Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 1,27 -31,62 Ditaş Doğan 6,08 5,37 1,40 DO-CO 492,40 -0,57 138,30 Doğan Burda 3,54 20,00 6,63 Doğan Holding 1,12 -1,75 28,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 1,14 -75,55 Doğusan 2,37 -0,84 62,33 Doğuş GMYO 1,87 -0,53 -42,28 Doğuş Otomotiv 4,45 -3,47 -40,97 Döktaş Dökümcülük 10,87 -1,63 -1,18 Duran Doğan Basım 4,06 19,76 7,69 Dyo Boya 2,79 -2,79 -63,34 Eczacıbaşı İlaç 2,90 -1,02 -30,63 Eczacıbaşı Yatırım 6,95 0,58 -30,71 Edip Gayrimenkul 0,53 0,00 -55,08 Ege Endüstri 377,30 -2,73 25,80 Ege Gübre 22,04 4,75 -13,64 Ege Profil 9,07 2,02 -7,72 Ege Seramik 3,44 0,00 -21,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 4,15 -1,66 -11,32 Ekiz Kimya 0,37 8,82 -35,09 Emek Elektrik 0,89 -2,20 -43,52 Eminiş Ambalaj 1,39 0,72 -70,04 Emlak Konut GMYO 1,69 1,20 -34,94 Enerjisa Enerji 4,82 -0,41 Enka İnşaat 4,69 0,64 -13,50 Erbosan 63,45 -0,47 -20,00 Ereğli Demir Çelik 8,68 -4,62 -7,06 Ersu Gıda 0,87 -2,25 -33,59 Escort Teknoloji 0,69 1,47 -45,24 Etiler Gıda 2,33 -2,51 -50,32 Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 0,00 -44,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 0,00 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,57 0,00 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,06 -3,81 -56,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -5,31 -78,06 F-M İzmit Piston 17,18 -0,69 37,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,45 -2,54 -29,88 Ford Otosan 54,10 -4,50 -6,80 Formet Çelik Kapı 4,49 -0,44 Frigo Pak Gıda 1,05 0,96 10,53 Galatasaray Sportif 1,21 -0,82 -42,31 Garanti Bankası 7,64 -2,30 -25,66 Garanti Faktoring 1,85 0,00 -43,25 Garanti Yat. Ort. 0,58 -1,69 -17,31 Gedik Y. Men. Değ. 3,49 -0,29 38,49 Gedik Yatırım Holding 2,64 -2,58 91,30 Gediz Ambalaj 4,82 -0,82 33,33 Gentaş 2,14 -1,83 42,66 Gersan Elektrik 3,34 2,14 -29,09 Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44 Global Yat. Holding 2,56 -3,40 -29,09 Good-Year 3,30 -0,60 -20,64 Göltaş Çimento 36,48 20,00 -43,24 Gözde Girişim 2,34 -0,85 -58,66 GSD Denizcilik 1,05 -0,94 -22,22 GSD Holding 0,75 1,35 4,17 Gübre Fabrik. 2,77 -1,77 -34,52 Güler Yat. Holding 1,36 -6,21 17,24 Güneş Sigorta 1,37 -1,44 -16,97 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 1,85 5,71 38,92 Hatay Tekstil 3,55 -2,20 -28,57 Hedef Girişim 1,04 0,97 -47,65 Hektaş 8,98 -2,81 28,29 HUB Girişim 2,10 2,44 76,47 Hürriyet Gzt. 0,85 0,00 -36,57 ICBC Turkey Bank 6,97 -0,29 52,85 İdealist Danışmanlık 10,40 -4,59 73,33 İdealist GMYO 1,62 0,62 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,30 -3,23 -41,18 İhlas Gayrimenkul 1,20 -2,44 -38,78 İhlas Gazetecilik 0,68 0,00 -42,37 İhlas Holding 0,30 3,45 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,36 -2,19 -47,55 Info Yatırım 1,00 -0,99 -15,25 İntema 19,14 -5,25 -21,36 İpek Doğal Enerji 4,80 0,42 -10,61 İskenderun Demir Çelik 6,68 -2,20 36,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)