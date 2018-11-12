Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,26
|20,00
|-2,33
|Acıpayam Selüloz
|4,08
|6,81
|57,49
|Adana Çimento (A)
|5,54
|0,54
|3,44
|Adana Çimento (B)
|3,91
|1,82
|4,09
|Adana Çimento (C)
|1,39
|0,00
|77,21
|Adel Kalemcilik
|11,69
|-0,43
|-24,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|14,80
|15,99
|643,72
|Afyon Çimento
|4,55
|1,34
|-41,52
|Ak Enerji
|0,57
|-1,72
|-37,36
|Akbank
|7,01
|-3,04
|-25,77
|Akçansa
|7,35
|-2,65
|-28,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,39
|-0,83
|-54,94
|Akfen GMYO
|1,31
|-2,96
|-45,64
|Akın Tekstil
|8,09
|-0,98
|-42,66
|Akiş GMYO
|2,45
|-1,21
|-12,24
|Akmerkez GMYO
|16,48
|1,23
|-11,63
|Aksa
|8,42
|-4,54
|-29,74
|Aksa Enerji
|3,25
|0,31
|-21,31
|Aksigorta
|3,66
|-0,27
|20,68
|Aksu Enerji
|9,49
|-0,21
|79,08
|Alarko Carrıer
|41,74
|-0,14
|-27,44
|Alarko GMYO
|53,70
|-2,45
|9,14
|Alarko Holding
|1,96
|-2,49
|-44,12
|Albaraka Türk
|1,32
|0,00
|-12,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,50
|-4,18
|-31,08
|Alkim Kağıt
|4,97
|-1,97
|7,21
|Alkim Kimya
|23,98
|-1,80
|1,14
|Altınyağ
|0,60
|1,69
|-49,84
|Altınyunus Çeşme
|3,81
|-0,26
|-24,55
|Anadolu Cam
|3,06
|-1,61
|19,86
|Anadolu Efes
|19,95
|-0,84
|-16,21
|Anadolu Grubu Holding
|12,80
|2,40
|-45,74
|Anadolu Hayat Emek.
|5,79
|-1,03
|-25,93
|Anadolu Isuzu
|6,84
|-3,53
|-24,84
|Anadolu Sigorta
|4,45
|-0,67
|47,78
|Anel Elektrik
|1,79
|-5,29
|-52,52
|Anel Telekom
|0,37
|-2,63
|-26,00
|Arçelik
|15,65
|-3,40
|-24,66
|Arena Bilgisayar
|3,39
|5,94
|-19,86
|Armada Bilgisayar
|9,50
|2,70
|40,12
|Arsan Tekstil
|1,53
|-4,97
|-12,57
|Artı Yatırım Holding
|1,36
|19,30
|44,68
|Aselsan
|27,34
|-1,37
|-13,83
|Aslan Çimento
|28,28
|2,54
|-24,75
|Ata GMYO
|3,91
|-1,01
|-18,37
|Atakule GMYO
|1,49
|-5,10
|-27,32
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|-38,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|-3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,59
|0,17
|-34,53
|Avrasya GMYO
|1,01
|1,00
|-36,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|1,72
|-29,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.213,30
|0,17
|Avrupa Yatırım Holding
|1,97
|-0,51
|61,48
|Ayen Enerji
|2,57
|-3,02
|-46,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|0,00
|-6,00
|Aygaz
|11,53
|-1,79
|-20,46
|Bagfaş
|5,11
|-1,54
|-51,33
|Bak Ambalaj
|4,40
|-2,65
|-9,62
|Balatacılar Balatacılık
|0,41
|0,00
|-26,79
|Bantaş Ambalaj
|1,62
|14,89
|-60,39
|Banvit
|12,13
|-0,98
|-43,37
|Baştaş Başkent Çimento
|2,01
|1,01
|-15,08
|Batı Çimento
|2,24
|-2,18
|-48,99
|Batısöke Çimento
|0,88
|-1,12
|-46,97
|Bera Holding
|1,57
|-3,68
|-49,35
|Berkosan Yalıtım
|1,44
|-2,70
|-35,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|-5,33
|-60,88
|Beyaz Filo
|4,06
|-4,92
|-87,92
|Bilici Yatırım
|1,34
|0,75
|-12,45
|Bim Mağazalar
|81,50
|5,84
|7,18
|Bimeks
|0,07
|0,00
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|-19,51
|Birlik Mensucat
|0,77
|-1,28
|-45,39
|Bizim Mağazaları
|6,89
|-0,14
|-10,52
|Bolu Çimento
|3,68
|-1,34
|-22,85
|Bomonti Elektrik
|0,45
|-4,26
|-58,33
|Borusan Mannesmann
|8,14
|-5,13
|-26,29
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-3,25
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|160,00
|0,00
|-12,65
|Bossa
|5,63
|0,18
|39,01
|Boyner Perakende Yat.
|4,86
|-1,22
|-47,06
|Brisa
|6,10
|-1,93
|-16,09
|Burçelik
|3,06
|5,52
|-20,52
|Burçelik Vana
|1,57
|1,95
|-10,29
|Bursa Çimento
|4,85
|-1,02
|-4,22
|Carrefoursa
|3,64
|19,74
|-34,77
|Coca Cola İçecek
|27,90
|-2,99
|-16,70
|Cosmos Yat. Holding
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Credıtwest Faktorıng
|1,24
|-1,59
|11,23
|Çelebi
|50,55
|-2,79
|48,37
|Çelik Halat
|5,34
|1,52
|42,79
|Çemaş Döküm
|2,80
|-2,78
|51,35
|Çemtaş
|6,68
|-2,05
|65,40
|Çimbeton
|28,30
|0,00
|-23,35
|Çimentaş
|7,13
|-1,52
|-38,48
|Çimsa
|7,60
|-1,17
|-42,40
|Çuhadaroğlu Metal
|1,71
|-1,72
|-41,64
|Dagi Giyim
|1,30
|0,78
|-42,73
|Dagi Yatırım Holding
|0,98
|-2,97
|-31,47
|Dardanel
|1,26
|-35,38
|Datagate Bilgisayar
|4,39
|-3,52
|-54,84
|Demirören Gazetecilik
|8,76
|-0,23
|233,71
|Demısaş Döküm
|3,14
|-7,65
|126,14
|Denge Holding
|1,23
|0,00
|-34,99
|Deniz GMYO
|2,94
|-4,55
|8,89
|Denizbank
|4,72
|-5,03
|28,61
|Denizli Cam
|9,83
|-0,81
|-17,19
|Derimod
|9,27
|-1,28
|23,44
|Desa Deri
|1,21
|19,80
|19,80
|Despec Bilgisayar
|3,55
|-4,31
|-1,11
|Deva Holding
|3,36
|-4,00
|-23,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|1,27
|-31,62
|Ditaş Doğan
|6,08
|5,37
|1,40
|DO-CO
|492,40
|-0,57
|138,30
|Doğan Burda
|3,54
|20,00
|6,63
|Doğan Holding
|1,12
|-1,75
|28,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,89
|1,14
|-75,55
|Doğusan
|2,37
|-0,84
|62,33
|Doğuş GMYO
|1,87
|-0,53
|-42,28
|Doğuş Otomotiv
|4,45
|-3,47
|-40,97
|Döktaş Dökümcülük
|10,87
|-1,63
|-1,18
|Duran Doğan Basım
|4,06
|19,76
|7,69
|Dyo Boya
|2,79
|-2,79
|-63,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,90
|-1,02
|-30,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,95
|0,58
|-30,71
|Edip Gayrimenkul
|0,53
|0,00
|-55,08
|Ege Endüstri
|377,30
|-2,73
|25,80
|Ege Gübre
|22,04
|4,75
|-13,64
|Ege Profil
|9,07
|2,02
|-7,72
|Ege Seramik
|3,44
|0,00
|-21,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|-81,16
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|-4,17
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|4,15
|-1,66
|-11,32
|Ekiz Kimya
|0,37
|8,82
|-35,09
|Emek Elektrik
|0,89
|-2,20
|-43,52
|Eminiş Ambalaj
|1,39
|0,72
|-70,04
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|1,20
|-34,94
|Enerjisa Enerji
|4,82
|-0,41
|Enka İnşaat
|4,69
|0,64
|-13,50
|Erbosan
|63,45
|-0,47
|-20,00
|Ereğli Demir Çelik
|8,68
|-4,62
|-7,06
|Ersu Gıda
|0,87
|-2,25
|-33,59
|Escort Teknoloji
|0,69
|1,47
|-45,24
|Etiler Gıda
|2,33
|-2,51
|-50,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-44,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,55
|0,00
|-41,02
|Euro Yat. Ort.
|0,57
|0,00
|-31,58
|Euro Yatırım Holding
|0,43
|0,00
|-29,51
|Fenerbahçe Futbol
|7,06
|-3,81
|-56,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|-5,31
|-78,06
|F-M İzmit Piston
|17,18
|-0,69
|37,12
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,45
|-2,54
|-29,88
|Ford Otosan
|54,10
|-4,50
|-6,80
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|-0,44
|Frigo Pak Gıda
|1,05
|0,96
|10,53
|Galatasaray Sportif
|1,21
|-0,82
|-42,31
|Garanti Bankası
|7,64
|-2,30
|-25,66
|Garanti Faktoring
|1,85
|0,00
|-43,25
|Garanti Yat. Ort.
|0,58
|-1,69
|-17,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,49
|-0,29
|38,49
|Gedik Yatırım Holding
|2,64
|-2,58
|91,30
|Gediz Ambalaj
|4,82
|-0,82
|33,33
|Gentaş
|2,14
|-1,83
|42,66
|Gersan Elektrik
|3,34
|2,14
|-29,09
|Global Men. Değ.
|0,43
|0,00
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,56
|-3,40
|-29,09
|Good-Year
|3,30
|-0,60
|-20,64
|Göltaş Çimento
|36,48
|20,00
|-43,24
|Gözde Girişim
|2,34
|-0,85
|-58,66
|GSD Denizcilik
|1,05
|-0,94
|-22,22
|GSD Holding
|0,75
|1,35
|4,17
|Gübre Fabrik.
|2,77
|-1,77
|-34,52
|Güler Yat. Holding
|1,36
|-6,21
|17,24
|Güneş Sigorta
|1,37
|-1,44
|-16,97
|Halk GMYO
|0,63
|-1,56
|-30,98
|Halk Sigorta
|1,85
|5,71
|38,92
|Hatay Tekstil
|3,55
|-2,20
|-28,57
|Hedef Girişim
|1,04
|0,97
|-47,65
|Hektaş
|8,98
|-2,81
|28,29
|HUB Girişim
|2,10
|2,44
|76,47
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|0,00
|-36,57
|ICBC Turkey Bank
|6,97
|-0,29
|52,85
|İdealist Danışmanlık
|10,40
|-4,59
|73,33
|İdealist GMYO
|1,62
|0,62
|-20,59
|İhlas Ev Aletleri
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|-2,44
|-38,78
|İhlas Gazetecilik
|0,68
|0,00
|-42,37
|İhlas Holding
|0,30
|3,45
|-43,40
|İhlas Yayın Holding
|0,30
|-3,23
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|5,36
|-2,19
|-47,55
|Info Yatırım
|1,00
|-0,99
|-15,25
|İntema
|19,14
|-5,25
|-21,36
|İpek Doğal Enerji
|4,80
|0,42
|-10,61
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|-2,20
|36,93
(Sürecek)