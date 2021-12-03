Borsada endekslerin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ5.2040,61BIST SINAİ3.4211,37BIST GIDA, İÇECEK2.2351,43BIST TEKSTIL, DERİ1.1271,29BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.204
|0,61
|BIST SINAİ
|3.421
|1,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.235
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.127
|1,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.877
|0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.857
|-0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.094
|3,30
|BIST METAL ANA
|6.894
|1,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|5.309
|1,17
|BIST MADENCİLİK
|1.987
|5,43
|BIST HİZMETLER
|1.438
|1,87
|BIST ELEKTRİK
|100
|1,95
|BIST ULAŞTIRMA
|2.396
|1,87
|BIST TURİZM
|384
|5,94
|BIST TİCARET
|3.602
|0,04
|BIST İLETİŞİM
|518
|3,00
|BIST SPOR
|1.397
|0,43
|BIST İNŞAAT
|2.878
|6,03
|BIST MALİ
|1.789
|1,78
|BIST BANKA
|1.610
|0,95
|BIST SİGORTA
|5.912
|1,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|979
|2,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.651
|2,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|735
|1,33
|BIST ARACI KURUMLAR
|6.932
|2,92
|BIST TEKNOLOJİ
|2.686
|1,14
|BIST BİLİŞİM
|1.275
|1,92
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.009
|1,38
|BIST LİKİT BANKA
|1.403
|0,98
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|2.332
|0,89
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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