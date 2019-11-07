Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.776 0,52
BIST SINAİ 120.701 2,10
BIST GIDA, İÇECEK 117.556 2,08
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
07.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.776
|0,52
|BIST SINAİ
|120.701
|2,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.556
|2,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.615
|1,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|52.721
|2,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.333
|1,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.349
|1,59
|BIST METAL ANA
|192.969
|3,50
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|160.854
|1,22
|BIST MADENCİLİK
|92.148
|1,92
|BIST HİZMETLER
|80.070
|2,38
|BIST ELEKTRİK
|3.618
|1,14
|BIST ULAŞTIRMA
|148.850
|4,45
|BIST TURİZM
|7.577
|0,62
|BIST TİCARET
|228.994
|2,43
|BIST İLETİŞİM
|33.365
|2,28
|BIST SPOR
|44.077
|-1,41
|BIST İNŞAAT
|90.566
|0,56
|BIST MALİ
|120.401
|2,34
|BIST BANKA
|144.680
|2,80
|BIST SİGORTA
|313.188
|1,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.809
|0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.725
|1,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.610
|2,12
|BIST TEKNOLOJİ
|84.869
|1,85
|BIST BİLİŞİM
|23.617
|2,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|38.060
|0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA