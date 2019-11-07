07.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.776 0,52 BIST SINAİ 120.701 2,10 BIST GIDA, İÇECEK 117.556 2,08 BIST TEKSTIL, DERİ 36.615 1,34 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 52.721 2,70 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.333 1,87 BIST TAŞ, TOPRAK 70.349 1,59 BIST METAL ANA 192.969 3,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 160.854 1,22 BIST MADENCİLİK 92.148 1,92 BIST HİZMETLER 80.070 2,38 BIST ELEKTRİK 3.618 1,14 BIST ULAŞTIRMA 148.850 4,45 BIST TURİZM 7.577 0,62 BIST TİCARET 228.994 2,43 BIST İLETİŞİM 33.365 2,28 BIST SPOR 44.077 -1,41 BIST İNŞAAT 90.566 0,56 BIST MALİ 120.401 2,34 BIST BANKA 144.680 2,80 BIST SİGORTA 313.188 1,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.809 0,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.725 1,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.610 2,12 BIST TEKNOLOJİ 84.869 1,85 BIST BİLİŞİM 23.617 2,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 38.060 0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA