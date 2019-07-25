Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 91.354 0,14
BIST SINAİ 116.423 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 116.217 0,51
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|91.354
|0,14
|BIST SINAİ
|116.423
|-0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.217
|0,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.966
|-0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.264
|-0,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.261
|-1,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.706
|-0,52
|BIST METAL ANA
|195.908
|-0,97
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.276
|-0,29
|BIST MADENCİLİK
|74.897
|0,36
|BIST HİZMETLER
|75.104
|-1,71
|BIST ELEKTRİK
|3.343
|0,59
|BIST ULAŞTIRMA
|141.245
|-2,06
|BIST TURİZM
|6.720
|-0,54
|BIST TİCARET
|211.851
|-1,79
|BIST İLETİŞİM
|32.521
|-2,10
|BIST SPOR
|28.068
|-0,81
|BIST İNŞAAT
|87.748
|-0,84
|BIST MALİ
|119.334
|-1,53
|BIST BANKA
|146.736
|-1,79
|BIST SİGORTA
|270.022
|-1,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.167
|-1,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.632
|-1,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.743
|-1,29
|BIST TEKNOLOJİ
|80.087
|-1,35
|BIST BİLİŞİM
|21.194
|-0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.457
|0,97
Kaynak: AA