Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 91.354 0,14
BIST SINAİ 116.423 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 116.217 0,51
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 91.354 0,14
BIST SINAİ 116.423 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 116.217 0,51
BIST TEKSTIL, DERİ 32.966 -0,50
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.264 -0,04
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.261 -1,24
BIST TAŞ, TOPRAK 60.706 -0,52
BIST METAL ANA 195.908 -0,97
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.276 -0,29
BIST MADENCİLİK 74.897 0,36
BIST HİZMETLER 75.104 -1,71
BIST ELEKTRİK 3.343 0,59
BIST ULAŞTIRMA 141.245 -2,06
BIST TURİZM 6.720 -0,54
BIST TİCARET 211.851 -1,79
BIST İLETİŞİM 32.521 -2,10
BIST SPOR 28.068 -0,81
BIST İNŞAAT 87.748 -0,84
BIST MALİ 119.334 -1,53
BIST BANKA 146.736 -1,79
BIST SİGORTA 270.022 -1,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.167 -1,68
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.632 -1,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.743 -1,29
BIST TEKNOLOJİ 80.087 -1,35
BIST BİLİŞİM 21.194 -0,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.457 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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