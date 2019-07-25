Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.354 0,14 BIST SINAİ 116.423 -0,64 BIST GIDA, İÇECEK 116.217 0,51 BIST TEKSTIL, DERİ 32.966 -0,50 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.264 -0,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.261 -1,24 BIST TAŞ, TOPRAK 60.706 -0,52 BIST METAL ANA 195.908 -0,97 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.276 -0,29 BIST MADENCİLİK 74.897 0,36 BIST HİZMETLER 75.104 -1,71 BIST ELEKTRİK 3.343 0,59 BIST ULAŞTIRMA 141.245 -2,06 BIST TURİZM 6.720 -0,54 BIST TİCARET 211.851 -1,79 BIST İLETİŞİM 32.521 -2,10 BIST SPOR 28.068 -0,81 BIST İNŞAAT 87.748 -0,84 BIST MALİ 119.334 -1,53 BIST BANKA 146.736 -1,79 BIST SİGORTA 270.022 -1,09 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.167 -1,68 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.632 -1,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.743 -1,29 BIST TEKNOLOJİ 80.087 -1,35 BIST BİLİŞİM 21.194 -0,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.457 0,97

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)