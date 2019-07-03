Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.250 0,53
BIST SINAİ 112.248 -0,75
BIST GIDA, İÇECEK 112.601 -1,53
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.250 0,53
BIST SINAİ 112.248 -0,75
BIST GIDA, İÇECEK 112.601 -1,53
BIST TEKSTIL, DERİ 31.363 -1,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.895 -1,03
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.135 -0,78
BIST TAŞ, TOPRAK 60.794 0,33
BIST METAL ANA 197.710 -1,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.550 0,51
BIST MADENCİLİK 71.119 -1,66
BIST HİZMETLER 73.446 -0,41
BIST ELEKTRİK 3.223 -0,60
BIST ULAŞTIRMA 145.442 -0,98
BIST TURİZM 6.699 1,64
BIST TİCARET 198.655 -0,15
BIST İLETİŞİM 32.289 -0,04
BIST SPOR 28.794 -2,31
BIST İNŞAAT 87.178 -1,22
BIST MALİ 116.634 -0,96
BIST BANKA 143.013 -1,03
BIST SİGORTA 266.027 -0,44
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.622 -3,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.737 -0,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.438 -0,30
BIST TEKNOLOJİ 80.434 -2,12
BIST BİLİŞİM 20.776 -1,40
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.730 -1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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