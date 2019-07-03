Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.250 0,53
BIST SINAİ 112.248 -0,75
BIST GIDA, İÇECEK 112.601 -1,53
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.250
|0,53
|BIST SINAİ
|112.248
|-0,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.601
|-1,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.363
|-1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.895
|-1,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.135
|-0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.794
|0,33
|BIST METAL ANA
|197.710
|-1,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.550
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|71.119
|-1,66
|BIST HİZMETLER
|73.446
|-0,41
|BIST ELEKTRİK
|3.223
|-0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|145.442
|-0,98
|BIST TURİZM
|6.699
|1,64
|BIST TİCARET
|198.655
|-0,15
|BIST İLETİŞİM
|32.289
|-0,04
|BIST SPOR
|28.794
|-2,31
|BIST İNŞAAT
|87.178
|-1,22
|BIST MALİ
|116.634
|-0,96
|BIST BANKA
|143.013
|-1,03
|BIST SİGORTA
|266.027
|-0,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.622
|-3,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.737
|-0,96
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.438
|-0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|80.434
|-2,12
|BIST BİLİŞİM
|20.776
|-1,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.730
|-1,10
Kaynak: AA
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