Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 16,27 14,78 10,08
Karsan Otomotiv 1,87 1,78 5,06
Yapı...
06.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|16,27
|14,78
|10,08
|Karsan Otomotiv
|1,87
|1,78
|5,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,15
|3,00
|5,00
|Türk Traktör
|62,85
|60,15
|4,49
|Yataş
|9,08
|8,76
|3,65
|Kartonsan
|488,30
|471,40
|3,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|7,07
|3,54
|Kerevitaş Gıda
|3,58
|3,47
|3,17
|Tat Gıda
|7,67
|7,46
|2,82
|Trakya Cam
|4,05
|3,97
|2,02
|Migros Ticaret
|26,70
|26,18
|1,99
|Anadolu Hayat Emek.
|7,87
|7,73
|1,81
|Anadolu Cam
|4,38
|4,31
|1,62
|Gözde Girişim
|5,32
|5,24
|1,53
|Şişe Cam
|5,59
|5,51
|1,45
|Kardemir (D)
|2,94
|2,90
|1,38
|Odaş Elektrik
|2,25
|2,22
|1,35
|Klimasan Klima
|22,60
|22,30
|1,35
|Doğuş Otomotiv
|12,37
|12,21
|1,31
|Arçelik
|21,68
|21,42
|1,21
Kaynak: AA