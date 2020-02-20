Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,55 4,02 -11,69
GSD Holding 1,57 1,74 -9,77...
20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,55
|4,02
|-11,69
|GSD Holding
|1,57
|1,74
|-9,77
|Turcas Petrol
|3,24
|3,59
|-9,75
|Karel Elektronik
|14,33
|15,80
|-9,30
|Netaş Telekom.
|14,21
|15,60
|-8,91
|Odaş Elektrik
|2,05
|2,23
|-8,07
|Gözde Girişim
|4,15
|4,51
|-7,98
|Net Holding
|2,35
|2,55
|-7,84
|Batı Çimento
|3,41
|3,70
|-7,84
|İş GMYO
|1,80
|1,95
|-7,69
|Bursa Çimento
|3,90
|4,22
|-7,58
|Güneş Sigorta
|2,60
|2,81
|-7,47
|Albaraka Türk
|1,54
|1,66
|-7,23
|Doğuş Otomotiv
|10,47
|11,28
|-7,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,57
|7,05
|-6,81
|Good-Year
|4,52
|4,85
|-6,80
|Şekerbank
|1,26
|1,35
|-6,67
|Kerevitaş Gıda
|3,50
|3,75
|-6,67
|Çemtaş
|7,11
|7,60
|-6,45
|Zorlu Enerji
|1,51
|1,61
|-6,21
Kaynak: AA