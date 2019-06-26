Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,12
|3,34
|-6,59
|Trakya Cam
|2,96
|3,05
|-2,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,45
|-2,76
|Türk Hava Yolları
|12,47
|12,77
|-2,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,88
|3,96
|-2,02
|Ülker Bisküvi
|19,40
|19,78
|-1,92
|Koç Holding
|17,48
|17,80
|-1,80
|Koza Altın
|52,75
|53,70
|-1,77
|Akbank
|6,72
|6,84
|-1,75
|MLP Sağlık
|11,76
|11,96
|-1,67
|Sasa Polyester
|6,48
|6,59
|-1,67
|Arçelik
|19,15
|19,46
|-1,59
|Otokar
|112,10
|113,90
|-1,58
|Türk Traktör
|30,50
|30,98
|-1,55
|ASELSAN
|17,74
|18,00
|-1,44
|Turkcell
|12,58
|12,76
|-1,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|1,47
|-1,36
|Garanti Bankası
|8,89
|8,99
|-1,11
|Anadolu Cam
|2,79
|2,82
|-1,06
Kaynak: AA
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