Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 10,73 11,10 -3,33
Tüpraş 120,00 123,50 -2,83 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|10,73
|11,10
|-3,33
|Tüpraş
|120,00
|123,50
|-2,83
|Hürriyet Gzt.
|1,07
|1,10
|-2,73
|Ülker Bisküvi
|13,76
|14,09
|-2,34
|Migros Ticaret
|13,72
|14,01
|-2,07
|Trakya Cam
|4,32
|4,41
|-2,04
|Enka İnşaat
|5,04
|5,14
|-1,95
|Sabancı Holding
|7,23
|7,37
|-1,90
|Şok Marketler
|7,25
|7,39
|-1,89
|Özderici GMYO
|6,59
|6,70
|-1,64
|Odaş Elektrik
|3,67
|3,72
|-1,34
|Koç Holding
|14,78
|14,95
|-1,14
|Anadolu Cam
|3,11
|3,14
|-0,96
|Özak GMYO
|2,17
|2,19
|-0,91
|Akbank
|5,89
|5,94
|-0,84
|Gübre Fabrik.
|2,97
|2,98
|-0,34
|Garanti Bankası
|6,01
|6,03
|-0,33
|Coca Cola İçecek
|28,18
|28,20
|-0,07