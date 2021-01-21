Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

21.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 26 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 26 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan58.531.788.00012,26
Koç Holding57.108.424.0861,31
Ereğli Demir Çelik54.740.000.0001,36
Enka İnşaat46.536.000.0000,95
Bim Mağazalar45.479.280.0008,46
Garanti Bankası42.882.000.0000,71
ASELSAN41.655.600.0002,58
Turkcell37.070.000.0001,83
Akbank36.608.000.0000,62
İskenderun Demir Çelik33.553.000.0001,53
İş Bankası (C)31.319.791.2000,48
Türk Telekom30.415.000.0002,84
Tüpraş27.245.608.9602,82
Yapı ve Kredi Bankası27.199.505.1340,58
Şişe Cam24.444.448.1681,12
Arçelik23.636.972.6111,86
Sabancı Holding23.485.049.2460,65
Gübre Fabrikaları23.413.400.00041,24
Sasa Polyester21.679.600.0008,60
Coca Cola İçecek20.197.040.0912,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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