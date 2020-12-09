Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 0,78'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78'lik yükselişle tüm zamanların en yüksek kapanışıyla tamamladı. Endeks, 10,43 puanlık artışla 1.350,32 puanla rekor seviyede kapanırken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,55, holding endeksi de yüzde 1,33 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı