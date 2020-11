Börek tarifleri: En lezzetli börek tarifleri, Çıtır börek tarifleri, Farklı börek tarifleri

Geleneksel Türk mutfağının en vazgeçilmez hamur işi hiç şüphesiz börektir. Peynirlisinden kıymalısına, ıspanaklısından pırasalısına onlarca börek çeşidi var ve hepsi de birbirinden lezzetli. Peki kokusuyla tüm evi saran, lezzetiyle kalplerde taht kuran börekler arasından en güzelleri hangileridir? Tüm püf noktalarıyla bu yazımızda..

Börek tarifleri her öğün masalara da damaklara da şenlik getiren tariflerdir. Sabah kahvaltıda , öğle atıştırmalığında, akşam yemeğinde yani kısacası günün her anında keyifle yenir. Hele ki sıcacık dumanı tüten çayla buluşturunca.. Düşüncesi bile ağız sulandırmaya yetiyor. Her damak zevkine uygun, içine ne konulursa zenginleşen börek çeşitleri arasında en güzel börek tarifleri ve püf noktalarını bu yazımızda derledik.

BÖREK TARİFLERİ

Yufkadan börek tarifleri yapması en pratik ve hızlı börek tarifleridir. Aniden bir misafir geleceğinde ya da canınız börek çektiğinde hazır yufkadan börek tarifleri arasından dilediğinizi seçebilir ve pişirebilirsiniz.Ayrıca milföy hamuru ile yapılan börekler de pratik ve hızlı olacaktır.Fakat böreğin en makbulü ve en lezzetlisi el açması hamurdan yapılan böreklerdir. Hem daha taze hem de daha lezzetli olacaktır. Hamur açmak gözünüzü korkutmasın. Vereceğimiz tariflerin hepsi kolaydır ve tüm püf noktaları da sizlere sunulmuştur.

ADANA USULÜ SU BÖREĞİ TARİFİ

Son günlerin en popüler böreği Adana usulü su böreğidir. Reklamlarda gördüğümüz ve her yere şubesi açılan bu böreğin en büyük özelliği çıtır hamuru ve uzadıkıça uzayan peyniridir. Meşhur Adana böreğini püf noktalarıyla tarifimizde bulabilir ve ellerinizle çıtır hamuru mis gibi uzayan peynirle buluşturabilirsiniz.

Malzemeler

Hamuru için:

1 paket hazır baklavalık hamur

2 adet baklavalık normal yufka

200 gram yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için:

Kaşar peyniri, kolot peyniri, tost peyniri, dil peyniri (eriyenher peynir uygundur)

Yapılışı:

Derin bir kabın içerisine erimiştereyağını eritelim.

Böreği pişireceğimiz tepsinin altını hazırladığımız yağlıyoruz ve baklavalık hamurdan bir kat yerleştiriyoruz. Üstüne tekrar biraz yağ sürüyoruz ve bu işlemi 10 kat baklavalık hamur olacak şekilde tekrarlıyoruz. Son kattan sonra kare şekilde dilimliyoruz ve tekrar yağlıyoruz.

Normal yufkayı su böreği yapar gibi kaynar suda biraz haşlıyoruz ve baklava hamurlarının üzerine ekliyoruz. Ardından tüm peynirleri bu kata eşit şekilde dağıtıyoruz. Bu kata da tekrar tereyağ serpiyoruz ve diğer haşlanmış yufkayı da ekliyoruz.

İç harcı hazırladıktan sonra tekrar 5 kat daha baklavalık yufkayı diğer yufkaların üzerine diziyoruz. Yine her katı yağlıyoruz. Böreğimiz hazır.

Bu börek fırında değil, ocakta pişiyor. Böreği ocağa alıyoruz ve çevire çevire künefe gibi hem altını hem de üstünü pişiriyoruz. Yakmamaya dikkat edelim. Afiyet olsun!

EL AÇMASI PATATESLİ BÖREK TARİFİ

El açması patatesli börek tarifiyumuşacık patates dolgulu içiyle ve çıtır çıtır dışıyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Hazırsanız hemen tarife geçelim.

Malzemeler:

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı instant maya

Ilık su

Patatesli iç harcı için:

4-5 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

Bir tutan maydanoz

1 tatlı kaşığı domates salçası

Sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Tuz

Hamurun arasına sürmek için:

Yarım paket margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ (bu iki yağı eritmek gerekmektedir)

Üzeri için:

1 adet yumurta

Mavi haşhaş (tercihinze göre çörek otu da kullanabilirsiniz)

Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabının içerisine unu eleyerek alalım ve üzerine şekerini, tuzunu ve mayasını ekleyelim.Karıştıralım ve daha sonra ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar iyice yoğuralım. Su sıcak ya da soğuk olmamalı, oda sıcaklığında ılık su olmalı. Daha sonra hamurun üzerini kapatalım ve bir kenarda en az yarım saat mayalanması için dinlendirelim.

Hamur mayalanırken bir yandan da iç harcını hazırlayalım. İç harcı için patatesler iyice haşlanmalı. Haşlanan patatesleri güzelce ezelim.

Bir tavanın içerisine sıvı yağı alalım ve küçük küçük doğradığımız soğanları pembeleşinceye kadar kavuralım. Pembeleşince salçasını ve baharatlarını ilave edelim ve karıştıralım. Salça iyice doğanla buluştuktan sonra ezilmiş patatesleri ve ince kıyılmış maydanozları da ekleyelim, iyice karıştıralım. Pişen harcı bir kenarda soğumaya bırakalım.

Dinlenmiş ve mayalanmış hamuru 4 eşit parçaya bölelim. Hamurun arasına sürmek içi hazırladığımız margarin ve sıvı yağı eritelim ve elimizi önce bu yağ karışımına batıralım sonra da hamuru yağlı ellerimizle iyice açalım. Elimizle hamuru sündürerek incecik açmamız gerekmektedir. Yırtılırsa panik yapmayın, zaten sarılacağı için sorun olmayacaktır.

Açılan hamuru bir bıçak ya da hamur kesicisiyle iki parçaya bölelim. İç harcı sağlı sollu ekleyip sarıyoruz. (Yuvarlayarak saralım)

Pişireceğimiz tepsinin tabanına yağlı kağıt serelim ve böreği yerleştirelim. Üzerine yumurta sürüp haşhaşı da ekleyelim. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirelim.

ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Çiğ börek tarifi mutfaklarımıza en orijinal tarifi ile Eskişehir'den geliyor. Tatar sofrasından ülkemize gelen bu böreğin asıl ismi "Çi Börek". Çi börek kıymalı börek tarifleri arasında da en sevilenlerdn biridir.Ülkemizde çiğ börek olarak yayılmasının sebebi iç kıyma harcının çiğden yapılmasıdır. Ama merak etmeyin, kızarırken iyice pişecektir. Çi böreğin tek sorunu dışarıda yenildiği zaman mideyi rahatsız etmesidir. Bunun da sebebi böreğin yağı çok çekmesidir. Size verdiğimiz çiğ börek tarifi kesinlikle yağ çekmeyen ve çok lezzetli bir tariftir. Bu tarifin püf noktası ise sirkedir. Çi börek hamuruna sirke konulduğu zaman yağ çekmez ve mideyi de rahatsız etmez. Dışı puf puf kabarır ve çıtır çıtır olur, içi de bir o kadar yumuşak ve lezzetli.

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

Kıyma harcı için:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağından biraz az su

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Yapılışı:

Derin bir karıştırma kabının içerisine kıymayı koyalım. Üzerine 1 adet kuru doğanı rendeleyelim, baharatları ve suyu ekleyerek karıştıralım. Harcın biraz sulu olması gerekiyor. Bu su böreğin içinde kıymanın topaklanmamasını sağlayacaktır.

Başka bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık suyu ve 1 tatlı kaşığı tuzu alalım. Unu üzerine eleyerek ekleyelim ve 2 tatlı kaşığı sirkeyi ilave edelim. Sirke elma ya da üzüm olabilir. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar iyice yoğuralım. Mayasız bir hamur olduğu için dinlendirmeye gerek yoktur.

Daha sonra hamuru un serpilen tezgaha yada hamur tahtasına alalım ve bezelere ayıralım. Bir merdane yardımıyla bezelere ayrılan hamurları açalım. Hamurlar bir tatlı tabağı boyutunda olmalıdır. Eğer çıtır bir börek isterseniz hamuru ince açmanız gerekir. Eğer dolgun ve yumuşak bir börek isterseniz orta kalınlıkta açabilirsiniz.

Açılan hamurun bir tarafına kıyma harcından koyalım ve diğer tarafını kıymanın üzerine kapatalım. İyice yapışması için bıçakla ya da çay tabağı gibi bir şeyle düzgünce kenarları keselim. Yarım ay görüntüsü oluşmalıdır. İyice kapanırsa kızarırken de açılmaz.

Tüm böreklere aynı şeyi yaptıktan sonra kızgın yağda kızartalım. Afiyet olsun!

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Hem faydalı hem de çok lezzetli bir börek tarifiyle devam ediyoruz: Ispanaklı börek tarifi! Hazır yufkadan börek tarifleri arasında en sevilen tariflerden olan bu tarif asla ıspanak yemem diyenlere bile kendini sevdirecek!

Malzemeler:

Börek için:

5 tane hazır yufka

1 tane yumurta sarısı

Böreğin iç harcı için:

Yarım kilo taze ıspanak (yoksa donmuş da kullanabilirsiniz)

Zeytinyağı

1 tane kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sos için:

1 su bardağı yoğurt

2 tane yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

Çörekotu (ya da susam)

Yapılışı: