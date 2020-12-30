Borçların yapılandırılmasında süre bir ay uzatıldı
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Borçların yapılandırılmasında süre bir ay uzatıldı

30.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:37
Borçların yapılandırılmasında süre bir ay uzatıldı

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık olarak belirlenen son başvuru tarihi ile ilk taksidin ödenme süresi bir ay uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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