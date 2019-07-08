Bomba sanıldı, öğrencilerin deney düzeneği çıktı

Manisa'da bomba düzeneği görünümlü şişeler polisi alarma geçirdi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki işlek bir caddede üzerinde kablolar ve içinde sıvı bulunan şişeler polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken çöpün yanına bırakılan bomba görünümlü düzeneğin, aynı bölgede bulunan bir lisede öğrenciler tarafından yıl içerisinde yapılan deney düzeneği olduğu ve temizlik sırasında çöpün yanına bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde çöp bidonun yanında üzerinde kabloların bulunduğu ve yalıtımlı folyo ile sarılı düzeneği gören cadde üzerinde görevli trafik polisi durumu haber verdi. Trafik polisi tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Öte yandan olası bir patlamaya karşı Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Cep telefonuyla görüntülemek için yarıştılar

Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken durumun ciddiyetini kavramayan bazı vatandaşlar ise cep telefonundan olayı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise kahvehaneden söyledikleri çayları içerek olayı izlemesi ise dikkat çekti. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu vatandaşları uzaklaştırmasının ardından özel kıyafetler giyen bomba imha uzmanı düzeneğin yanına gelerek incelemelerde bulundu. Bir tehlike olmadığının anlaşılması üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından bomba görünümlü düzenek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra toplandı.

Bomba sanıldı, öğrencilerin deney düzeneği çıktı

Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından bomba görünümlü düzeneğin bölgede bulunan bir lisede öğrenciler tarafından yıl içerisinde yapılan deneylerde kullanılan düzenek olduğu anlaşıldı. Lisenin yaz tatiline girmesi sonrası tadilat yapıldığı sırada okulun hizmetlileri tarafından deney düzeneğinin çöp bidonlarının yanına konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak bir öğretmen ve bir hizmetli olmak üzere iki kişinin ifadesi alındı.

Kaynak: İHA