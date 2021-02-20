Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin gece en soğuk ili oldu
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Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin gece en soğuk ili oldu

20.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:10
Bolu sıfırın altında 29,7 dereceyle Türkiye'nin gece en soğuk ili oldu

Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29,7 dereceyle Gerede ilçesinde ölçüldü.

Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29,7 dereceyle Gerede ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gerede Samat Köyü İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 29,7 derece olarak ölçülürken Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 29 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 26,6 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesi olurken, burayı eksi 25,5 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi izledi.

Sivas'ın Kangal ilçesi ise sıfırın altında 24,4 dereceyle en soğuk beşinci yer oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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